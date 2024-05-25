Карпин о «Зените»: «Особенное чемпионство – раньше 57 очков и для третьего места не хватило бы»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Валерий Карпин Краснодар Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин высказался о чемпионстве «Зенита».

Сине-бело-голубые оформили шестое чемпионство кряду, обыграв «Ростов» в 30-м туре Мир РПЛ (2:1). Петербуржцы набрали 57 очков. 

– Как мотивировали команду перед этой игрой?

– Особо мотивировать не надо было. Мы всегда выходим на поле, чтобы выигрывать, несмотря на турнирное положение. Хотели показать себя, свой футбол. Думаю, мы добились и того, и другого.

– В чем была уязвимость «Зенита» в первом тайме?

– Во всем. Мы абсолютно спокойно выходили из‑под прессинга «Зенита». Проблемы были при быстрых атаках.

– Что скажете по поводу чемпионства «Зенита»?

– Оно особенное, потому что чемпион набрал 57 очков – раньше этого и для третьего места не хватило бы.

– Наш ваш взгляд, кто больше заслуживал чемпионства из тройки «Зенит», «Краснодар» или «Динамо»?

– Надо смотреть турнирную таблицу.

– Это банально.

– Я за «Ростов».

– А из этой тройки?

– Из этой тройки – мне на всех по барабану.

– Что скажете о Сергее Семаке?

– Могу его поздравить. Потому что команда выиграла шесть чемпионств подряд.

– Как думаете, как он изменился за эти годы?

– Думаю, он не изменился. Он поменял команду. Были проблемы, но раз «Зенит» стал чемпионом, значит, Семак эти проблемы решил, – сказал главный тренер «Ростова». 

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48 комментариев
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Мне интересно сколько краснодар с д....мо пообещало ростову за ничью в этом матче... Так умирать в ничего не значищем матче и устроить такой концерт из-за 100% пенальти...
+39
-15
+24
Ответ Саня Беляков
интервью Карпина это просто ужас. Как за это поливали Стаса и как восхваляют Валеру, это просто смех
Ну а как действующему тренеру другой команды ответить на вопрос: «За кого вы в первой тройке?»
+15
0
+15
Ответ Саня Беляков
интервью Карпина это просто ужас. Как за это поливали Стаса и как восхваляют Валеру, это просто смех
Что же он сказал ужасного такого?
+11
0
+11
Ответ Папа Футбола
Потому что уровень футбола упал ниже плинтуса...
Конкуренция не рассматривается при потере очков? Только нытье рассматривается?
+20
-9
+11
интервью Карпина это просто ужас.
Как за это поливали Стаса и как восхваляют Валеру, это просто смех
+35
-26
+9
По сути, это самый слабый чемпионат за последние годы, многие об этом уже говорили.
Сколько шансов Зенит давал, чтобы не стать чемпионом. Кто этим воспользовался? Примерно никто.
Чемпионская интрига только из-за того, что Зенит знатно захворал после зимы. Если бы вернулись как летом-осенью, чемпионат бы закончился досрочно как в прошлые годы.
+8
-1
+7
Фанат своей команды. Так и должно быть. Почему тут то к нему придрались?
+8
-1
+7
Потому что уровень футбола упал ниже плинтуса...
+17
-12
+5
Ответ Netto Brutto
Карпин, после того как вместо основного вратаря Медведева снова поставил косяпора Песьякова: "Зенит, жду денежки на карту)))"
И давно Медведев стал "основным" в твоей реальности?
+4
0
+4
Теоретически для чемпионства может и 30 очков хватить. Вопрос ведь не в том сколько именно очков набрать, а в том, чтобы этих очков было больше чем у соперников.
+4
-1
+3
Карпуша забыл как сам стал 2-м с 55 очками в 2009?
+6
-3
+3
Ответ tolstiy
Мне интересно сколько краснодар с д....мо пообещало ростову за ничью в этом матче... Так умирать в ничего не значищем матче и устроить такой концерт из-за 100% пенальти...
Что вам надо, чтобы Ростов 15-летних мальчиков выпустил?
И так основной вратарь Медведев, Байрамян начали на скамейке, в старте вышли Комаров и Лангович (скорее дублеры)
+11
-9
+2
Мне по барабану ))
+2
0
+2
парни, я не поленился и проверил. за последние 10 сезонов 57-ми очков хватило бы для 3-го места в 7-ми случаях. не благодарите!
+2
0
+2
Ответ tolstiy
Мне интересно сколько краснодар с д....мо пообещало ростову за ничью в этом матче... Так умирать в ничего не значищем матче и устроить такой концерт из-за 100% пенальти...
Ростов всегда бьётся, что удивительного?
+4
-2
+2
Ответ Netto Brutto
Что вам надо, чтобы Ростов 15-летних мальчиков выпустил? И так основной вратарь Медведев, Байрамян начали на скамейке, в старте вышли Комаров и Лангович (скорее дублеры)
Комаров дублёр?
Лангович дублёр??
Относительно Медведева логичная замена была, если отдавать Зениту инициативу, то нужен выход из под прессинга, Песьяков здесь номер один, чего стоить только первый тайм.
+1
0
+1
Ответ tolstiy
Мне интересно сколько краснодар с д....мо пообещало ростову за ничью в этом матче... Так умирать в ничего не значищем матче и устроить такой концерт из-за 100% пенальти...
Сколько Зенит заплатил Песьякову за такую бабочку по такой логике
+1
0
+1
Ответ Папа Футбола
Потому что уровень футбола упал ниже плинтуса...
Ну так Краснодару или Динамо надо этим пользоваться, а не чокерить.
+4
-3
+1
Ответ Pravda glaza kolit
Особенно последний матч сезона с ЦСКА (пару лет назад). Разгром был знатный
Алё, сейчас 2024-ый год, очнись.
0
0
0
Ответ Netto Brutto
Что вам надо, чтобы Ростов 15-летних мальчиков выпустил? И так основной вратарь Медведев, Байрамян начали на скамейке, в старте вышли Комаров и Лангович (скорее дублеры)
Тем временем у "основного вратаря" Медведева в сезоне 8 игр 659 минут. Хороший у тебя заговор.
+1
-1
0
Ответ Хохломон
Ростов всегда бьётся, что удивительного?
Особенно последний матч сезона с ЦСКА (пару лет назад). Разгром был знатный
0
0
0
Ответ rarog
Обясните почему когда откровенно хамил Черчесов все его поносили, а когда откровенно хамит Карпин с этими "по барабану" и "дальше что" и принижает чужие достижения-от него почему то все в экстазе?
А в чем тут хамство, если ему по барабану?
+2
-2
0
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Теоретически для чемпионства может и 30 очков хватить. Вопрос ведь не в том сколько именно очков набрать, а в том, чтобы этих очков было больше чем у соперников.
все ничьи? Нулевые! :)
Что там по регламенту?
Карточки считать будут?
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Ответ Pro_Zenit_7
По сути, это самый слабый чемпионат за последние годы, многие об этом уже говорили. Сколько шансов Зенит давал, чтобы не стать чемпионом. Кто этим воспользовался? Примерно никто. Чемпионская интрига только из-за того, что Зенит знатно захворал после зимы. Если бы вернулись как летом-осенью, чемпионат бы закончился досрочно как в прошлые годы.
А разве Зениту шанса не давали?
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Ответ ДудьСдулся
Красиво расписали. Я до матча точно предсказал, что победный гол Бразит забьёт после 75-й минуты
Что ж хату не поставил? Хоть был бы богатым
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Ответ alexis saelemaekers
парни, я не поленился и проверил. за последние 10 сезонов 57-ми очков хватило бы для 3-го места в 7-ми случаях. не благодарите!
Получался неполживый Валера обычный лжец, раз выдает 3 из 10 за норму "раньше"
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Ответ fil_spb
"Оно особенное, потому что чемпион набрал 57 очков – раньше этого и для третьего места не хватило бы." З - зависть б - бестрофейника. Вечного бестрофейника.
Они брали Кубок
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Ответ fil_spb
"Оно особенное, потому что чемпион набрал 57 очков – раньше этого и для третьего места не хватило бы." З - зависть б - бестрофейника. Вечного бестрофейника.
Никакой зависти как мне кажется нет, его попросили оценить чемпионство как факт, и я с ним полностью согласен, 57 очков для чемпионства – это 63% от всех очков, явно не близко к чемпионскому значению.
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Ответ Саня Беляков
интервью Карпина это просто ужас. Как за это поливали Стаса и как восхваляют Валеру, это просто смех
Не понимаю почему постоянно их сравнивают. Стас хамил, а Валера просто рубит правду матку, не переходя на личности и не наезжая на собеседника.
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Ответ Папа Футбола
Потому что уровень футбола упал ниже плинтуса...
Может и упал, но это надо доказать. Нормально доказать и обосновать, а не скатываться в популизм и нытье. Так как количество очков у чемпиона ничего не значит и ничего не говорит. За 1,5 года до каждого из обоих победных КУЕФА для наших команд, т.е. в 2003 и в 2006 годах, чемпионы набирали по 58 очков. И что?
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