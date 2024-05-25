Карпин о «Зените»: «Особенное чемпионство – раньше 57 очков и для третьего места не хватило бы»
Валерий Карпин высказался о чемпионстве «Зенита».
Сине-бело-голубые оформили шестое чемпионство кряду, обыграв «Ростов» в 30-м туре Мир РПЛ (2:1). Петербуржцы набрали 57 очков.
– Как мотивировали команду перед этой игрой?
– Особо мотивировать не надо было. Мы всегда выходим на поле, чтобы выигрывать, несмотря на турнирное положение. Хотели показать себя, свой футбол. Думаю, мы добились и того, и другого.
– В чем была уязвимость «Зенита» в первом тайме?
– Во всем. Мы абсолютно спокойно выходили из‑под прессинга «Зенита». Проблемы были при быстрых атаках.
– Что скажете по поводу чемпионства «Зенита»?
– Оно особенное, потому что чемпион набрал 57 очков – раньше этого и для третьего места не хватило бы.
– Наш ваш взгляд, кто больше заслуживал чемпионства из тройки «Зенит», «Краснодар» или «Динамо»?
– Надо смотреть турнирную таблицу.
– Это банально.
– Я за «Ростов».
– А из этой тройки?
– Из этой тройки – мне на всех по барабану.
– Что скажете о Сергее Семаке?
– Могу его поздравить. Потому что команда выиграла шесть чемпионств подряд.
– Как думаете, как он изменился за эти годы?
– Думаю, он не изменился. Он поменял команду. Были проблемы, но раз «Зенит» стал чемпионом, значит, Семак эти проблемы решил, – сказал главный тренер «Ростова».
Как за это поливали Стаса и как восхваляют Валеру, это просто смех
Сколько шансов Зенит давал, чтобы не стать чемпионом. Кто этим воспользовался? Примерно никто.
Чемпионская интрига только из-за того, что Зенит знатно захворал после зимы. Если бы вернулись как летом-осенью, чемпионат бы закончился досрочно как в прошлые годы.
И так основной вратарь Медведев, Байрамян начали на скамейке, в старте вышли Комаров и Лангович (скорее дублеры)
Лангович дублёр??
Относительно Медведева логичная замена была, если отдавать Зениту инициативу, то нужен выход из под прессинга, Песьяков здесь номер один, чего стоить только первый тайм.
Что там по регламенту?
Карточки считать будут?