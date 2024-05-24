Гасилин считает, что «Зенит» станет чемпионом: «Краснодар» будет цепляться, а питерцы должны побеждать «Ростов»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Алексей Гасилин Матч ТВ Футбол

Алексей Гасилин считает, что «Зенит» станет чемпионом России.

«Динамо» с 56 очками лидирует в таблице Мир РПЛ, опережая идущий третьим «Краснодар» на 3 очка. Команды сыграют друг с другом в 30-м туре. Второе место занимает «Зенит» (54 очка), который в 30‑м туре примет «Ростов».

«Я думаю, что изменения в первой тройке произойдут. Чемпионат интригующий. Предполагаю, что «Краснодар» будет цепляться. И «Зенит» должен побеждать «Ростов».

Предполагаю, что перемены в верхней части таблицы обязательно будут. Первое место займет «Зенит», – сказал экс-игрок «Зенита».

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4 комментария
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Про Динамо он видимо забыл
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Если бы у Динамо вратари были приличного уровня я бы не сомневался в их чемпионстве, а так, Динамо по игре сейчас сильнее Но Шунин или Лещук всё испортить моментом могут
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По его раскладу Динамо будет третьим
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