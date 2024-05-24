Гасилин считает, что «Зенит» станет чемпионом: «Краснодар» будет цепляться, а питерцы должны побеждать «Ростов»

Алексей Гасилин считает, что «Зенит» станет чемпионом России.

« » с 56 очками лидирует в таблице Мир , опережая идущий третьим « » на 3 очка. Команды сыграют друг с другом в 30-м туре. Второе место занимает «Зенит» (54 очка), который в 30‑м туре примет « ».

«Я думаю, что изменения в первой тройке произойдут. Чемпионат интригующий. Предполагаю, что «Краснодар» будет цепляться. И «Зенит» должен побеждать «Ростов».

Предполагаю, что перемены в верхней части таблицы обязательно будут. Первое место займет «Зенит», – сказал экс-игрок « ».