Гасилин считает, что «Зенит» станет чемпионом: «Краснодар» будет цепляться, а питерцы должны побеждать «Ростов»
Алексей Гасилин считает, что «Зенит» станет чемпионом России.
«Динамо» с 56 очками лидирует в таблице Мир РПЛ, опережая идущий третьим «Краснодар» на 3 очка. Команды сыграют друг с другом в 30-м туре. Второе место занимает «Зенит» (54 очка), который в 30‑м туре примет «Ростов».
«Я думаю, что изменения в первой тройке произойдут. Чемпионат интригующий. Предполагаю, что «Краснодар» будет цепляться. И «Зенит» должен побеждать «Ростов».
Предполагаю, что перемены в верхней части таблицы обязательно будут. Первое место займет «Зенит», – сказал экс-игрок «Зенита».