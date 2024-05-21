Матч «Краснодар» – «Динамо» прокомментируют Нагучев и Моссаковский, игру «Зенита» и «Ростова» – Трушечкин и Богданов
Назначены комментаторы на решающие встречи 30-го тура Мир РПЛ.
«Краснодар» – «Динамо» на канале «Матч Премьер» прокомментируют Роман Нагучев и Михаил Моссаковский. В студии будет работать Тимур Журавель.
Роман Трушечкин и Павел Богданов будут комментаторами встречи «Зенит» – «Ростов» на канале «Матч! Страна». В студии – Дмитрий Шнякин.
Все 8 матчей 30-го тура стартуют 25 мая одновременно в 16:30. «Матч ТВ» покажет все игры тура на своих каналах и бесплатно на сайте и в приложении.