Матч «Краснодар» – «Динамо» прокомментируют Нагучев и Моссаковский, игру «Зенита» и «Ростова» – Трушечкин и Богданов

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Роман Трушечкин Тимур Журавель Михаил Моссаковский Дмитрий Шнякин Роман Нагучев Матч ТВ Футбол

Назначены комментаторы на решающие встречи 30-го тура Мир РПЛ.

«Краснодар» – «Динамо» на канале «Матч Премьер» прокомментируют Роман Нагучев и Михаил Моссаковский. В студии будет работать Тимур Журавель.

Роман Трушечкин и Павел Богданов будут комментаторами встречи «Зенит» – «Ростов» на канале «Матч! Страна». В студии – Дмитрий Шнякин.

Все 8 матчей 30-го тура стартуют 25 мая одновременно в 16:30. «Матч ТВ» покажет все игры тура на своих каналах и бесплатно на сайте и в приложении.

2 комментария
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Богданову только Евровидение комментировать
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Убогого Трушечкина специально на Зенит!?
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