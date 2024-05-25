На Кубке Америки впервые будут работать женщины-судьи: «КОНМЕБОЛ продвигает равенство в футболе»

Женщины-судьи впервые будут работать на Кубке Америки.

Турнир пройдет в США с 20 июня по 14 июля.

Главными арбитрами будут Мария Виктория Пенсо из США и Эдина Алвес из Бразилии. Еще шесть женщин получат назначения в качестве ассистентов.

«С 2016 года КОНМЕБОЛ взяла на себя большие обязательства, делая ставку на развитие и внедрение в профессиональную среду большего числа женщин на игровом поле и за его пределами.

Мы продвигаем равенство в футболе в различных турнирах», – говорится в заявлении южноамериканской футбольной организации.

Розовая карточка будет использоваться на Кубке Америки – при заменах игроков с травмами головы