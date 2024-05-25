На Кубке Америки впервые будут работать женщины-судьи: «КОНМЕБОЛ продвигает равенство в футболе»

Теги Сборная Бразилии по футболу сборная США по футболу Сборная Аргентины по футболу женский футбол судьи Кубок Америки Конфедерация футбола Южной Америки Футбол

Женщины-судьи впервые будут работать на Кубке Америки.

Турнир пройдет в США с 20 июня по 14 июля.

Главными арбитрами будут Мария Виктория Пенсо из США и Эдина Алвес из Бразилии. Еще шесть женщин получат назначения в качестве ассистентов.

«С 2016 года КОНМЕБОЛ взяла на себя большие обязательства, делая ставку на развитие и внедрение в профессиональную среду большего числа женщин на игровом поле и за его пределами.

Мы продвигаем равенство в футболе в различных турнирах», – говорится в заявлении южноамериканской футбольной организации.

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7 комментариев
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Женщина-друг судьи...
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Пусть отправляют их на чемпионат Мексики, или Африки, а не на важнейший турнир. Пусть сначала там научатся судить. Да и вообще мужчин должны судить мужчины.
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Ответ DrunkGonzo
женщины-судьи или судьи-женщины 🤔
Молодые стройные красотки или мужеподобные страхолюдинки??🤔🧐
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