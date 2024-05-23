Розовая карточка будет использоваться на Кубке Америки – при заменах игроков с травмами головы. Ее не будут показывать
На Кубке Америки будет использоваться розовая карточка.
Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) объявила, что на ближайшем розыгрыше Кубка Америки будут внесены изменения в регламент: у судейских бригад появится розовая карточка.
Она будет применяться, когда какая-либо из команд хочет заменить игрока, получившего травму головы. В таких случаях и у этой команды, и у ее соперника появится право на дополнительную, шестую замену в матче.
Розовая карточка будет не у главного судьи, а у четвертого арбитра или у делегата матча. Она не будет демонстрироваться игрокам или публике.
Розыгрыш Кубка Америки-2024 пройдет с 21 июня по 15 июля.
вроде же замена обязательна, если есть такая рекомендация врача
сильно много таких случаев видели?