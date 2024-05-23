Розовая карточка будет использоваться на Кубке Америки – при заменах игроков с травмами головы. Ее не будут показывать

Теги Сборная Бразилии по футболу Сборная Аргентины по футболу травмы судьи Сборная Колумбии по футболу Кубок Америки Сборная Уругвая по футболу Конфедерация футбола Южной Америки правила Футбол

На Кубке Америки будет использоваться розовая карточка.

Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) объявила, что на ближайшем розыгрыше Кубка Америки будут внесены изменения в регламент: у судейских бригад появится розовая карточка.

Она будет применяться, когда какая-либо из команд хочет заменить игрока, получившего травму головы. В таких случаях и у этой команды, и у ее соперника появится право на дополнительную, шестую замену в матче. 

Розовая карточка будет не у главного судьи, а у четвертого арбитра или у делегата матча. Она не будет демонстрироваться игрокам или публике. 

Розыгрыш Кубка Америки-2024 пройдет с 21 июня по 15 июля. 

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12 комментариев
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Мне кажется, что идея правильная - дать возможность внепланово заменить игрока с такой травмой и дать замену и сопернику. Но карточка то зачем?
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А причём тут карточка? Розовая.
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Говорят, уже в этом сезоне и судей были фисташковая и голубая карточки. Но они по правилам тоже не должны были демонстрироваться
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будет использоваться, но не будет показываться. ничего не понимаю🤯🤯🤯
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видишь карточку? а она есть
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разве в случае травмы головы у команды спрашивают, хотят они замену проводить или нет?
вроде же замена обязательна, если есть такая рекомендация врача
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Оставьте футбол в покое!Придумайте новый вид спорта и вводите свои нововведения сколько хотите.
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Ответ АлексейВ
А причём тут карточка? Розовая.
Модно,стильно, молодежно
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Ответ Павел Гребнев
Теперь будем к концу матча после использования хотя бы одной из команд всех замен наблюдать валяющихся и держащихся за голову игроков)
вы не поверите, но правило про дополнительную замену в случае травмы головы уже давно в ходу
сильно много таких случаев видели?
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