Бремер, Эдерсон Лоуренсо из «Аталанты» и вингер «Порту» Пепе Акино дозаявлены в сборную Бразилии на Кубок Америки. Вратарь «Сан-Паулу» Рафаэл заменит травмированного Эдерсона
Четыре игрока дозаявлены в сборную Бразилии на Кубок Америки.
В список вошли центральный защитник «Ювентуса» Бремер, вингер «Порту» Пепе Акино и центральный хавбек «Аталанты» Эдерсон Лоуренсо, который впервые попал в национальную команду.
Кроме того, вместо травмированного вратаря «Манчестер Сити» Эдерсона вызван Рафаэл из «Сан-Паулу».
Кубок Америки пройдет с 20 июня по 14 июля 2024 года в США.