Бремер, Эдерсон Лоуренсо из «Аталанты» и вингер «Порту» Пепе Акино дозаявлены в сборную Бразилии на Кубок Америки. Вратарь «Сан-Паулу» Рафаэл заменит травмированного Эдерсона

Четыре игрока дозаявлены в сборную Бразилии на Кубок Америки.

В список вошли центральный защитник « » , вингер «Порту» и центральный хавбек «Аталанты» Эдерсон Лоуренсо, который впервые попал в национальную команду.

Кроме того, вместо травмированного вратаря « » Эдерсона вызван Рафаэл из « ».

Кубок Америки пройдет с 20 июня по 14 июля 2024 года в США.