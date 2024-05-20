Бремер, Эдерсон Лоуренсо из «Аталанты» и вингер «Порту» Пепе Акино дозаявлены в сборную Бразилии на Кубок Америки. Вратарь «Сан-Паулу» Рафаэл заменит травмированного Эдерсона

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Четыре игрока дозаявлены в сборную Бразилии на Кубок Америки.

В список вошли центральный защитник «Ювентуса» Бремер, вингер «Порту» Пепе Акино и центральный хавбек «Аталанты» Эдерсон Лоуренсо, который впервые попал в национальную команду.

Кроме того, вместо травмированного вратаря «Манчестер Сити» Эдерсона вызван Рафаэл из «Сан-Паулу».

Кубок Америки пройдет с 20 июня по 14 июля 2024 года в США.

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2 комментария
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Дааааа, изначально не взять Бремера и взять кого-то там и бразильского чемпионата это уметь надо.
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+3
Ответ Alex Ekimov
Дааааа, изначально не взять Бремера и взять кого-то там и бразильского чемпионата это уметь надо.
там ни одного центрального защитник из Бразилии. Там из чемпионата Бразилии лишь 1 вратарь и 1 левый защитник
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