Аленичев о Станковиче в «Спартаке»: «В Венгрии и Сербии можно побеждать без особых усилий, думаю. Хочется, чтобы он доработал до конца – отставки уже надоели»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Црвена Звезда Дмитрий Аленичев Ференцварош Чемпионат.com Томаш Амарал Футбол

Дмитрий Аленичев поделился мнением о назначении Деяна Станковича в «Спартак».

Ранее 45-летний сербский специалист стал новым главным тренером московского клуба.

– «Спартак» объявил о назначении Деяна Станковича. Как вам такой выбор?

– Я как-то говорил друзьям, что «Спартак» возьмет португало-испанского тренера, но в то же время сказал, что могут сделать ставку на тренера с Балкан. В России уже работали Ивич и Йоканович, в «Пари НН» пришел Илич.

Спортивный директор «Спартака» – португалец Амарал. Он мог сделать ставку на португальца или испанца. Но выбор пал на Деяна Станковича.

Конечно, Станкович – большая фигура в футболе, особенно в качестве футболиста. В сумме он провел около 16 сезонов в «Лацио» и «Интере». Выигрывал все, что можно – это даже не обсуждается.

Как футболист Станкович заслуживает большого уважения. По поводу Станковича-тренера сказать ничего не могу. Он выигрывал трофеи с «Ференцварошем» и «Црвеной Звездой». Но, думаю, в этих странах можно без особых усилий побеждать в чемпионате.

Для Станковича в Венгрии и Сербии все складывалось достаточно легко. Как получится в «Спартаке» – сложно сказать. Не буду делать никаких прогнозов.

Просто хочется посмотреть на него. И чтобы он доработал контракт до конца. Потому что болельщикам отставки уже надоели, – сказал бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев.

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8 комментариев
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Это говрят те кто нахвалилвал Черчесова побеждавшего в Венгрии )))
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Дайте мужику начать хотя бы
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Самое главное не продлевать раньше окончания контракта
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Вот отличие Станковича и Аленичева.
Станкович там работал, а Аленичев сидит дома ДУМАЕТ.
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Он на багаже Абаскаля газовать будет
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Надоели, скорее, не отставки, а то, что приглашают по непонятным критериям непонятно кого. А потом начинается цирк и поиск виноватых, как обычно.
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Ответ Иван Иванов
Он на багаже Абаскаля газовать будет
ГАЗовать???
+1
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