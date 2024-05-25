Аленичев о матче «Зенит» – «Ростов»: «Краснодар» наверняка приготовил поощрительные премии для гостей. В этом ничего криминального нет»

Дмитрий Аленичев рассказал о мотивации «Ростова» в матче с «Зенитом» в Мир РПЛ.

— В чем мотивация «Ростова» в матче с « »?

— Все хотят отобрать очки у чемпиона последних пяти лет. « » может громко заявить о себе, в этом его главная мотивация.

Тем более ростовчане способны повлиять на чемпионскую гонку. Думаю, у Валерия Георгиевича Карпина присутствуют такие мысли. Он должен донести до игроков, что если они не уступят, о «Ростове» будут говорить очень-очень долго.

Но такой исход маловероятен. Наверняка для «Ростова» приготовил поощрительные премии «Краснодар». В этом ничего криминального нет, — сказал экс-тренер «Спартака».

А что, в РПЛ запрещены премии сопернику? Важный вопрос на финише!

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