Аленичев о матче «Зенит» – «Ростов»: «Краснодар» наверняка приготовил поощрительные премии для гостей. В этом ничего криминального нет»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Краснодар Чемпионат.com деньги Футбол

Дмитрий Аленичев рассказал о мотивации «Ростова» в матче с «Зенитом» в Мир РПЛ.

— В чем мотивация «Ростова» в матче с «Зенитом»?

— Все хотят отобрать очки у чемпиона последних пяти лет. «Ростов» может громко заявить о себе, в этом его главная мотивация. 

Тем более ростовчане способны повлиять на чемпионскую гонку. Думаю, у Валерия Георгиевича Карпина присутствуют такие мысли. Он должен донести до игроков, что если они не уступят, о «Ростове» будут говорить очень-очень долго. 

Но такой исход маловероятен. Наверняка для «Ростова» приготовил поощрительные премии «Краснодар». В этом ничего криминального нет, — сказал экс-тренер «Спартака».

А что, в РПЛ запрещены премии сопернику? Важный вопрос на финише!

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23 комментария
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парадокс ситуации краснодар болеет чтобы зенит проиграл а зенит болеет чтобы краснодар выиграл
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А Зенит, в свою очередь, приготовил премиальные для Краснодара🤣
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Безруков щас такой ЭЭЭЭЭЭ А ПОЧЕМУ ЕМУ МОЖНО?
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Ответ el ruso guapo
Комментарий скрыт
ты бы своё двузначное айкью так усердно не демонстрировал
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Ответ el ruso guapo
Комментарий скрыт
Ты реально не видишь разницу между "проиграть за бабло" и стимулировать баблом, дабы команда победила? И после этого ты говоришь, что кто-то не в себе))
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+3
Ответ el ruso guapo
Комментарий скрыт
Ты напутал. Ростову нужно выигрывать а не проиграть, чтобы Краснодар респектнул Ростову.
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Ответ igls54
А Зенит, в свою очередь, приготовил премиальные для Краснодара🤣
Так эти премиальные потом ушли в Ростов ....
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Ответ Очки Дани Алвеса
Безруков щас такой ЭЭЭЭЭЭ А ПОЧЕМУ ЕМУ МОЖНО?
Потому, что он себе ничего не просит😁
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Ну и? Комитет по этике будет рассматривать. А то молодого парня замордовали, а здесь об этом открыто говорят.
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Если Ростов забьет первым, то им пенальти начнут ставить за фолы в центре поля. Скажут - Так надо!
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Гений Галицкий щедро платит Ростову перед их матчем с Зенитом, после чего физрук Мусаев эпично продувает динамовцам
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А до парня докопались.
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Почему только Краснодар, Динамо тоже в доле должно быть.
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Из заголовка сначала подумал с чего бы это Краснодару готовить премию для своих гостей из Динамо, вряд ли они сольют матч быкам ни за какие деньги)))
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а если сам проиграет, Ростову не заплатит?
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"Простите, а как ваше имя?
Николай...Николай Шмидт.
А по батюшке?
Бендер поморщился, да, угар нэпа, героев не помнят...Нет того энтузиазма. Я попал в ваш город случайно, остался без копейки...
И хорошо сделали, что не обратились к частнику. Пятидесяти рублей у меня нет, но вот 8 рублей и три талона на обед..."
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Потому, что он себе ничего не просит😁
друг попросил
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Новичок не дремлет...
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