Аленичев о словах Мостового про тренеров, не игравших в футбол: «Это мнение Саши. Есть исключения. Чего достиг тот же Моуринью!»
Дмитрий Аленичев прокомментировал критику тренеров от Александра Мостового.
«Мостовой троллит тренеров, которые не играли в футбол? Есть исключения. Тот же Жозе Моуринью не играл на профессиональном уровне, но чего достиг!
Это мнение Саши. Я считаю, что все-таки есть тренеры, которые не играли в футбол, но очень хорошо в нем разбираются», – сказал бывший главный тренер «Спартака».
А уж Бубнов сколько раз говорил "Да Моуриньо в футбол не играл, он не понимает футбольных нюансов!" и жутко бесился, когда при нём кто-то хвалил Моуриньо.