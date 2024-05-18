Аленичев о словах Мостового про тренеров, не игравших в футбол: «Это мнение Саши. Есть исключения. Чего достиг тот же Моуринью!»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой Дмитрий Аленичев Спорт-Экспресс Футбол

Дмитрий Аленичев прокомментировал критику тренеров от Александра Мостового.

«Мостовой троллит тренеров, которые не играли в футбол? Есть исключения. Тот же Жозе Моуринью не играл на профессиональном уровне, но чего достиг!

Это мнение Саши. Я считаю, что все-таки есть тренеры, которые не играли в футбол, но очень хорошо в нем разбираются», – сказал бывший главный тренер «Спартака». 

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Aristokratt
И про Пепа не скажешь что прям топчиком был. Обычный средний игрок, да тот же Моствой по сравнению с Пеп-футболистом просто богом был.
надеюсь это была ирония .
+7
0
+7
Ответ Aristokratt
И про Пепа не скажешь что прям топчиком был. Обычный средний игрок, да тот же Моствой по сравнению с Пеп-футболистом просто богом был.
Подумаешь в Барсе играл) Играл бы в Сельце как Царь)
+6
0
+6
Адекватно) Царю и возразить будет нечего, Аленичев ЛЧ выигрывал как раз с Моуром
+4
0
+4
Сарри вообще был банковским работником и это не помешало ему стать успешным тренером
+2
0
+2
У Саши есть два мнения - его и неправильное.Без всяких исключений
+1
0
+1
Ответ Aristokratt
Кто только не играл в той Барсе) лютые топы конечно))
Пеп был топ футболистом, на самом деле, по качеству
+2
-1
+1
Мостовой: "Моуриньо как икона в мире без Бога"
0
0
0
Слуцкий в Китае зажигает....
0
0
0
Да что обращать серьёзное внимание на слова Мостового
0
0
0
Ответ Михо
Адекватно) Царю и возразить будет нечего, Аленичев ЛЧ выигрывал как раз с Моуром
По-моему, Мостовой и Моуриньо критиковал.
А уж Бубнов сколько раз говорил "Да Моуриньо в футбол не играл, он не понимает футбольных нюансов!" и жутко бесился, когда при нём кто-то хвалил Моуриньо.
0
0
0
Ответ Black heart
Подумаешь в Барсе играл) Играл бы в Сельце как Царь)
Кто только не играл в той Барсе) лютые топы конечно))
0
0
0
Ответ Aristokratt
И про Пепа не скажешь что прям топчиком был. Обычный средний игрок, да тот же Моствой по сравнению с Пеп-футболистом просто богом был.
Не соглашусь. Гвардиола был игроком уровня Хаби Алонсо. Просто Мост был заметнее потому что наш и в атаке играл
0
0
0
Ответ itemme
Пеп был топ футболистом, на самом деле, по качеству
Чувак иронию включил, а ему минусов накидали)))
0
0
0
Ответ Вячеслав Припузов
Слуцкий в Китае зажигает....
Мостовой уже говорил про это "Слуцкий где-то там в Монголии тренирует. В Китае? Да какая разница!"
0
0
0
Ответ Dmitry Orlov
Мостовой уже говорил про это "Слуцкий где-то там в Монголии тренирует. В Китае? Да какая разница!"
Да большая разница 😂😂😂
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий