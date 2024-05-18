Аленичев о словах Мостового про тренеров, не игравших в футбол: «Это мнение Саши. Есть исключения. Чего достиг тот же Моуринью!»

Дмитрий Аленичев прокомментировал критику тренеров от Александра Мостового.

« троллит тренеров, которые не играли в футбол? Есть исключения. Тот же Жозе Моуринью не играл на профессиональном уровне, но чего достиг!

Это мнение Саши. Я считаю, что все-таки есть тренеры, которые не играли в футбол, но очень хорошо в нем разбираются», – сказал бывший главный тренер «Спартака».