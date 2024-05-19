Аленичев о футболе «Спартака» 90-х: «Его можно показывать и сейчас. Когда состав как в «Барсе», «Ливерпуле», можно получать только радость от их игры»

Дмитрий Аленичев высказался о футболе «Спартака» 1990-х и нынешней команды.

«Многие говорят, что спартаковский стиль потерялся. Это уже не команда 90-х. Сейчас футбол «Спартака» стал другим, более атлетичным.

Кто бы что ни говорил, спартаковский футбол можно показывать. Конечно, когда есть такой подбор футболистов, как в «Барселоне», «Ливерпуле», можно получать только радость от их игры.

Нынешний «Спартак» может показывать более интересный футбол, чем сейчас», – сказал бывший футболист « » .