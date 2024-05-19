Аленичев о футболе «Спартака» 90-х: «Его можно показывать и сейчас. Когда состав как в «Барсе», «Ливерпуле», можно получать только радость от их игры»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Футбол

Дмитрий Аленичев высказался о футболе «Спартака» 1990-х и нынешней команды.

«Многие говорят, что спартаковский стиль потерялся. Это уже не команда 90-х. Сейчас футбол «Спартака» стал другим, более атлетичным.

Кто бы что ни говорил, спартаковский футбол можно показывать. Конечно, когда есть такой подбор футболистов, как в «Барселоне», «Ливерпуле», можно получать только радость от их игры.

Нынешний «Спартак» может показывать более интересный футбол, чем сейчас», – сказал бывший футболист «Спартака» Аленичев.

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5 комментариев
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Чемпионство Престона до сих пор перед глазами как время быстро летит
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Поживём увидим что получится у Станковича
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Стал болельщиком Спартака в 1995 и помню те игры вместе с Динамо (Киев) и Баварией
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Тот ваш стиль и игру Дима невозможно забыть с Андреем Тихоновым, Егором Титовым, Ильёй Цымбыларём и как с другими выдающими спартаковцами с вами и до вас, вроде Фёдора Черенкова, Юрия Гаврилова, Сергея Родионова и многих других спартаковцев со времён Бескова, с забеганиями, стеночками и коротким пасом! Это был красивый и эстетичный футбол! Ну и конечно большой привет и уважение Олегу Ивановичу Романцеву с наилучшими пожеланиями и крепкого здоровья !!!🙏🤝👍
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Чтобы ставить похожий футбол, нужны игроки, умеющие в пас, в Спартаке таких сейчас минимум, на два метра точный пас сделать не могут. Умяровы и Зиньковские с их постоянными обрезами явно не для такой игры.
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