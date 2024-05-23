Игроки и тренеры «Барсы» проводят барбекю по случаю завершения сезона. Лапорты и Деку не будет – президент больше недели отказывается от контактов с командой

Теги Барселона Хави Деку Ла Лига Жоан Лапорта Серджи Роберто Футбол

«Барселона» организовала мероприятие по случаю окончания сезона.

Как сообщает As, сегодня вечером игроки и тренеры каталонской команды проводят традиционный совместный ужин перед завершением. Изначальный план заключался в том, чтобы устроить барбекю на базе клуба, если погода будет позволять. 

На мероприятии ожидается присутствие всех без исключения футболистов – в том числе травмированных – а также членов тренерского штаба и сотрудников основной команды. Главный тренер Хави и капитан команды Серджи Роберто произнесут речь.

Отмечается, что на ужине не будет Жоана Лапорты и Деку. Президент «Барсы» уже больше недели отказывается от любых контактов с первой командой. Ранее сообщалось, что он хочет прекратить сотрудничество с Хави по окончании сезона.  

8 комментариев
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Обидчивый какой…
А мог за шампуры подергать, а не за рычаги
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хахаха.. шифруется на базе, шкерится.. как дешёвка. Лидеры так себя не ведут!
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В целях экономии еду и напитки каждый приносит с собой
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Оно и понятно, инстинкт самосохранения у них взвыл. Там же не было озвучено, чье "ели мясо мужики" будет)...
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Лапорта стреляет себе в ногу. Если назначение Флика не выгорит и никаких трофеев не будет,то к выборам 2026 у него будут минимальные шансы на продление срока. А вот так расстаться с очередной легендой Барселоны ещё много раз ему припомнят.
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’Главный тренер Хави и капитан команды Серджи Роберто произнесут речь"

От такого точно стоит держаться подальше.
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Ши3ик))
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