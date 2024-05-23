Игроки и тренеры «Барсы» проводят барбекю по случаю завершения сезона. Лапорты и Деку не будет – президент больше недели отказывается от контактов с командой

«Барселона» организовала мероприятие по случаю окончания сезона.

Как сообщает As, сегодня вечером игроки и тренеры каталонской команды проводят традиционный совместный ужин перед завершением. Изначальный план заключался в том, чтобы устроить барбекю на базе клуба, если погода будет позволять.

На мероприятии ожидается присутствие всех без исключения футболистов – в том числе травмированных – а также членов тренерского штаба и сотрудников основной команды. Главный тренер и капитан команды произнесут речь.

Отмечается, что на ужине не будет и . Президент «Барсы» уже больше недели отказывается от любых контактов с первой командой. Ранее сообщалось, что он хочет прекратить сотрудничество с Хави по окончании сезона.