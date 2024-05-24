Лапорта уволит Хави в ближайшие дни. Флик ждет подтверждения от клуба (Marca)

Хави будет уволен из «Барселоны» в один из ближайших дней.

Ранее стало известно, что клуб достиг соглашения с 59-летним тренером Хансом-Дитером Фликом.

Как сообщает Marca, Жоан Лапорта должен объявить о решении в течение нескольких суток, предположительно, в понедельник.

Он по-прежнему намерен разорвать контракт с тренером, несмотря на экономические трудности. Увольнение Хави обойдется «Барселоне» примерно в 20 миллионов евро.

Флик ждет звонка из клуба, чтобы получить подтверждение того, что он станет преемником испанца.

Немецкий тренер и сине-гранатовые провели переговоры в последние дни и подтвердили, что у них схожие позиции по условиям контракта, который еще должен быть одобрен и окончательно согласован.

Хави убирают из «Барсы»? Да что там происходит!