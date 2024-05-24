Лапорта уволит Хави в ближайшие дни. Флик ждет подтверждения от клуба (Marca)

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта отставки Ханс-Дитер Флик Футбол

Хави будет уволен из «Барселоны» в один из ближайших дней.

Ранее стало известно, что клуб достиг соглашения с 59-летним тренером Хансом-Дитером Фликом.

Как сообщает Marca, Жоан Лапорта должен объявить о решении в течение нескольких суток, предположительно, в понедельник.

Он по-прежнему намерен разорвать контракт с тренером, несмотря на экономические трудности. Увольнение Хави обойдется «Барселоне» примерно в 20 миллионов евро.

Флик ждет звонка из клуба, чтобы получить подтверждение того, что он станет преемником испанца.

Немецкий тренер и сине-гранатовые провели переговоры в последние дни и подтвердили, что у них схожие позиции по условиям контракта, который еще должен быть одобрен и окончательно согласован.

Хави убирают из «Барсы»? Да что там происходит!

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78 комментариев
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Агент Флика сменил фамилию
Теперь он Пини Противхави
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Ответ Barcelonafun
Какой же олень Лапорта
— Хави сказал, что у нас финансов меньше, чем у Реала?! Как он посмел! Сейчас же позвоню ему и скажу, что он уволен...

"На балансе недостаточно средств"

— Ладно, до конца месяца потерпит, пока кешбэк на карту не упадет.
+95
-5
+90
Какой же олень Лапорта
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-7
+43
🗣️ "Мы - не Реал! У нас принято адекватно поступать с легендами и не выкидывать их на кислород" ©

😁
+33
-8
+25
Значит анкета Федуна на должность президента, с рекомендациями по управлению всё таки дошла до Барселоны
+29
-7
+22
Лапорта - болван. Ничего не имею против Флика, но почему это нельзя было сделать месяц назад, когда они ещё не уговорили Хави передумать о своем решении?!
+17
-2
+15
Уговорили остаться,чтоб дать пинка под зад,да еще с компенсацией
Брависсимо 👏👏👏
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-1
+15
Ответ bulldozer
Лапорта - болван. Ничего не имею против Флика, но почему это нельзя было сделать месяц назад, когда они ещё не уговорили Хави передумать о своем решении?!
Потому что тогда Хави еще не посягнул на его популистское самолюбие.
+15
-1
+14
Ответ Champions of the World
🗣️ "Мы - не Реал! У нас принято адекватно поступать с легендами и не выкидывать их на кислород" © 😁
да мы не лучше,легенду клуба Месси просто выгнали без прощального матча и теперь Хави выгоняют после того как уговорили его остаться
+15
-4
+11
ахахаха, Хави "я ухожу, нет я остаюсь" дадут пинка под зад.
ахахаха.
+16
-6
+10
Ответ kaka10
Агент Флика сменил фамилию Теперь он Пини Противхави
Побольше бы такого юмора на ветках)
+13
-7
+6
Ответ Dmitry Tolove
А в чем он олень? По факту все правильно, нанимает топ-тренера. Некрасиво только преподнесено все, а суть верна. Там люди не первый год знакомы, как-нибудь уладят вопросы за ужином.
некрасиво то, что он сначала его уговорил остаться, а потом вышвырнул из-за интервью (в котором он ничего такого не сказал)
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0
+5
Ответ Dmitry Tolove
А в чем он олень? По факту все правильно, нанимает топ-тренера. Некрасиво только преподнесено все, а суть верна. Там люди не первый год знакомы, как-нибудь уладят вопросы за ужином.
В том что месяц назад умолял Хави , чтоб он остался . И считал его лучшим вариантом для клуба. А после того как Хави сказал ПРАВДУ, видишь ли обиделся «любитель фастфуда». Надо правильно воспринимать правду. И. Так весь мир знает что клуб в финансовом дерьме
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Лапорта такой стеснительный... если так оно и дальше пойдет его самого Хави уволит (болелы то на его стороне). Но это идеализм, власть то в руках Лапорты
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Ответ Champions of the World
🗣️ "Мы - не Реал! У нас принято адекватно поступать с легендами и не выкидывать их на кислород" © 😁
Я сам болейщик Барсы , но правда то что , Реал так не поступает со своими легендами .
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Теперь вместо того что бы уйти самому как обещал его уволят?! И стоило оно того?
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0
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Ахахаха! Они, видимо, решили на свою "ДНК" положить с прибором )))
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0
+2
Ответ kaka10
Агент Флика сменил фамилию Теперь он Пини Противхави
Гениально
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0
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вот не зря говорят, в одну реку дважды не входят, это я про Лапорту.
+5
-3
+2
А ведь Лапорта может опять передумать.
Он такой :)))
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Лапорта популист ,после мы продлим контракта с Месси с ним все понятно поэтому Месси и не хочет с Лапортой нечего иметь ,использовал имя Месси для своей выгоды
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0
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Лапорта vs Боули. Делаем ставки на то, кто тупее🤡
+3
-1
+2
Ответ kaka10
Агент Флика сменил фамилию Теперь он Пини Противхави
это прям хорошо )
+5
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Там в Барселоне хоть кто то отвечает за свои слова ?
Один сказал, что уходит, потом остался. Другой его уговаривал остаться, теперь сам увольняет. Клоунада
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Ощущение, что с немцем уже договорились и возможно подписали какое-то предварительное соглашение, когда Хави объявил весной, что уйдет в конце сезона.. А теперь пытаются решить этот вопрос..
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Лапорта сам себя перемудрил опять, отпустил бы Хави спокойно и еще в январе бы договорился с Фликом, никаких неустоек бы не было. Но нет, надо было 3 месяца Хави уговаривать, чтобы теперь так уволить.
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У меня сразу в ушах зазвучала заставка "Санта-Барбары"
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Решение выглядит комичным и странным, особенно после того как Лапорта в течение нескольких месяцев уговаривал Чаппи передумать. Здесь можно только предположить, что Чаппи в угаре наговорил Лапорте такого, что ему указали на дверь. А учитывая, что Чаппи во многих ситуациях проявлял нервозность, то наверное пика ему дали по делу.
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в Барсе, в моей любимой Барсе такой бардак..
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"Это не ты меня бросаешь, это я тебя бросаю!" (с) Ж. Лапорта
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