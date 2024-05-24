Лапорта уволит Хави в ближайшие дни. Флик ждет подтверждения от клуба (Marca)
Хави будет уволен из «Барселоны» в один из ближайших дней.
Ранее стало известно, что клуб достиг соглашения с 59-летним тренером Хансом-Дитером Фликом.
Как сообщает Marca, Жоан Лапорта должен объявить о решении в течение нескольких суток, предположительно, в понедельник.
Он по-прежнему намерен разорвать контракт с тренером, несмотря на экономические трудности. Увольнение Хави обойдется «Барселоне» примерно в 20 миллионов евро.
Флик ждет звонка из клуба, чтобы получить подтверждение того, что он станет преемником испанца.
Немецкий тренер и сине-гранатовые провели переговоры в последние дни и подтвердили, что у них схожие позиции по условиям контракта, который еще должен быть одобрен и окончательно согласован.
Теперь он Пини Противхави
"На балансе недостаточно средств"
— Ладно, до конца месяца потерпит, пока кешбэк на карту не упадет.
😁
Брависсимо 👏👏👏
ахахаха.
Он такой :)))
Один сказал, что уходит, потом остался. Другой его уговаривал остаться, теперь сам увольняет. Клоунада