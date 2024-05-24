Лапорту призвали подать в отставку. Экс-кандидат в президенты «Барсы» Фонт назвал ситуацию с Хави – одной из причин

Теги Барселона Хави Ла Лига бизнес Жоан Лапорта кризис деньги Виктор Фонт Футбол

Жоана Лапорту призвали подать в отставку с поста президента «Барселоны».

Бывший кандидат в президенты каталонского клуба Виктор Фонт написал Лапорте письмо, в котором призвал менеджера покинуть занимаемую должность.

В качестве причин для этого он назвал «сложность момента, который переживает клуб», «плохие результаты с 2021 года» и «неверные управленческие решения».

Фонт отметил, что появилось «новое поколение куле, которые готовы преобразовать клуб, модернизировать его и раз и навсегда вернуть на то место, которого он заслуживает».

Он также считает, что на имидж «Барсы» негативно влияет ситуация с возможным увольнением Хави, и напоминает, что в ближайшие несколько дней клубу придется принять важные финансовые меры. 

«Ситуация такова, что клуб все еще несет операционные убытки, и осталось очень мало времени, чтобы найти инвестора, который подтвердил бы продажу 49% Barça Studios за 400 миллионов долларов – нереальную сумму, значительно превышающую рыночную», – пишет Фонт. 

Экс-кандидат в президенты попросил, чтобы руководство «Барсы» не совершало «никаких сомнительных операций, которые означали бы отрицание собственных ошибок» и не «закладывало клуб», чтобы сбалансировать счета. 

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2 комментария
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Лапорта лучше не уговаривал бы Хави остаться, а просто договорился бы с Фликом. А так попросил сначала остаться, а потом уволил – это дискредитация и самого себя и клуба. Он выставляет себя ненадёжным человеком.
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