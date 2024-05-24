Лапорту призвали подать в отставку. Экс-кандидат в президенты «Барсы» Фонт назвал ситуацию с Хави – одной из причин

Жоана Лапорту призвали подать в отставку с поста президента «Барселоны».

Бывший кандидат в президенты каталонского клуба написал письмо, в котором призвал менеджера покинуть занимаемую должность.

В качестве причин для этого он назвал «сложность момента, который переживает клуб», «плохие результаты с 2021 года» и «неверные управленческие решения».

Фонт отметил, что появилось «новое поколение куле, которые готовы преобразовать клуб, модернизировать его и раз и навсегда вернуть на то место, которого он заслуживает».

Он также считает, что на имидж «Барсы» негативно влияет ситуация с возможным увольнением , и напоминает, что в ближайшие несколько дней клубу придется принять важные финансовые меры.

«Ситуация такова, что клуб все еще несет операционные убытки, и осталось очень мало времени, чтобы найти инвестора, который подтвердил бы продажу 49% Barça Studios за 400 миллионов долларов – нереальную сумму, значительно превышающую рыночную», – пишет Фонт.

Экс-кандидат в президенты попросил, чтобы руководство «Барсы» не совершало «никаких сомнительных операций, которые означали бы отрицание собственных ошибок» и не «закладывало клуб», чтобы сбалансировать счета.