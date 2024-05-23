Хави дисквалифицирован на два матча еврокубков за красную в игре с «ПСЖ», Роберто тоже получил бан. «Барсу» оштрафовали на 60 тысяч евро

Хави дисквалифицирован на два матча еврокубков.

Напомним, главный тренер «Барселоны» получил красную карточку в ответном матче 1/4 финала против «ПСЖ» (1:4). Он бурно выражал недовольство решением судьи Иштвана Ковача и пнул ногой часть ограждения, закрывающего оператора матча.

УЕФА принял решение дисквалифицировать испанского специалиста на два матча еврокубков.

Такое же наказание было вынесено футболисту «Барсы» – он не играл в ответном матче с « » из-за перебора карточек, но все равно спустился к полю и спорил с судьей. Союз европейских футбольных ассоциаций обвинил игрока в неспортивном поведении и нецензурных выражениях.

Тренер вратарей каталонской команды Хосе Рамон де ла Фуэнте, также активно выражавший недовольство судейством, был дисквалифицирован на один матч еврокубков.

, поучивший красную карточку, пропустит одну игру из-за бана.

Кроме того, « » оштрафована на 60 тысяч евро: 26 000 евро за неподобающее поведение команды, еще 26 250 евро за бросание предметов и 5 000 евро за выбегание фанатов на игровое поле.

«ПСЖ» оштрафован на 4 тысячи евро за использование фанатами пиротехники.