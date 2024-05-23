Хави дисквалифицирован на два матча еврокубков за красную в игре с «ПСЖ», Роберто тоже получил бан. «Барсу» оштрафовали на 60 тысяч евро
Хави дисквалифицирован на два матча еврокубков.
Напомним, главный тренер «Барселоны» получил красную карточку в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:4). Он бурно выражал недовольство решением судьи Иштвана Ковача и пнул ногой часть ограждения, закрывающего оператора матча.
УЕФА принял решение дисквалифицировать испанского специалиста на два матча еврокубков.
Такое же наказание было вынесено футболисту «Барсы» Серджи Роберто – он не играл в ответном матче с «ПСЖ» из-за перебора карточек, но все равно спустился к полю и спорил с судьей. Союз европейских футбольных ассоциаций обвинил игрока в неспортивном поведении и нецензурных выражениях.
Тренер вратарей каталонской команды Хосе Рамон де ла Фуэнте, также активно выражавший недовольство судейством, был дисквалифицирован на один матч еврокубков.
Рональд Араухо, поучивший красную карточку, пропустит одну игру из-за бана.
Кроме того, «Барселона» оштрафована на 60 тысяч евро: 26 000 евро за неподобающее поведение команды, еще 26 250 евро за бросание предметов и 5 000 евро за выбегание фанатов на игровое поле.
«ПСЖ» оштрафован на 4 тысячи евро за использование фанатами пиротехники.