Журова призвала штрафовать футболистов за неподобающее поведение: «Нужно наказывать рублем, если это в рамках закона, но некрасиво с эстетической точки зрения»
Светлана Журова призвала штрафовать игроков за неподобающее поведение и дебоши.
«За нарушение норм, может, у них предусмотрено наказание внутри клуба.
Я бы на месте менеджера или владельца клуба включила бы такие пункты в контракт, чтобы футболист понимал: если будут такие ситуации, он окажется виноват. Нужно хотя бы наказывать рублем, если это в рамках закона, но некрасиво с эстетической точки зрения», – заявила депутат Госдумы.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболисты «Енисея» подрались с семьей на базе отдыха и предлагали 250 000 рублей, чтобы «замять конфликт».
На защитника «Енисея» Владимира Хозина, который, по данным пострадавшей стороны, был одним из виновников конфликта, составлен административный протокол. Вскоре было заведено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью.
«Футболист налетел со спины, с кулаками на отчима». Игроки «Енисея» подрались с семьей отдыхающих