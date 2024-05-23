Журова призвала штрафовать футболистов за неподобающее поведение: «Нужно наказывать рублем, если это в рамках закона, но некрасиво с эстетической точки зрения»

Светлана Журова призвала штрафовать игроков за неподобающее поведение и дебоши.

«За нарушение норм, может, у них предусмотрено наказание внутри клуба.

Я бы на месте менеджера или владельца клуба включила бы такие пункты в контракт, чтобы футболист понимал: если будут такие ситуации, он окажется виноват. Нужно хотя бы наказывать рублем, если это в рамках закона, но некрасиво с эстетической точки зрения», – заявила депутат Госдумы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболисты «Енисея» подрались с семьей на базе отдыха и предлагали 250 000 рублей, чтобы «замять конфликт».

На защитника «Енисея» , который, по данным пострадавшей стороны, был одним из виновников конфликта, составлен административный протокол. Вскоре было заведено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью.

«Футболист налетел со спины, с кулаками на отчима». Игроки «Енисея» подрались с семьей отдыхающих