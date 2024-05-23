Журова призвала штрафовать футболистов за неподобающее поведение: «Нужно наказывать рублем, если это в рамках закона, но некрасиво с эстетической точки зрения»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Светлана Журова Енисей Государственная дума Политика Футбол

Светлана Журова призвала штрафовать игроков за неподобающее поведение и дебоши.

«За нарушение норм, может, у них предусмотрено наказание внутри клуба.

Я бы на месте менеджера или владельца клуба включила бы такие пункты в контракт, чтобы футболист понимал: если будут такие ситуации, он окажется виноват. Нужно хотя бы наказывать рублем, если это в рамках закона, но некрасиво с эстетической точки зрения», – заявила депутат Госдумы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболисты «Енисея» подрались с семьей на базе отдыха и предлагали 250 000 рублей, чтобы «замять конфликт».

На защитника «Енисея» Владимира Хозина, который, по данным пострадавшей стороны, был одним из виновников конфликта, составлен административный протокол. Вскоре было заведено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью.

«Футболист налетел со спины, с кулаками на отчима». Игроки «Енисея» подрались с семьей отдыхающих

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6 комментариев
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Для депутатов тоже неплохо было бы.
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с себя начните, паразиты. за свои исполнения
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Депутаты могут создать закон,что бы штрафовать депутатов за невыполенние своих предвыборных обещаний?
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Такие клоуны. Когда они решили, что могут учить жизни весь народ?!? Они что лига идеальных людей?
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Безруков в пустоту пукнул и денежка ему на карту не пришла. Надо было с вытянутой рукой идти к Галицкому и не трубить в телевизор. Журова не спит третьи сутки из-за слов Безрукова. Одна ,кто еще помнит дело о взятке
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Ответ serginn
Для депутатов тоже неплохо было бы.
А ведь депутаты и их всякие замы ведут себя хуже футболистов
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