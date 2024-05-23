Депутат Журова об обращении Новичкова в прокуратуру из-за шутки Безрукова про «денюжки»: «Перебор, РФС сам разобрался бы. Мне не понятно, зачем коллега это сделал»

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия РФС происшествия Светлана Журова Государственная дума Краснодар Комитет по этике Политика Р-Спорт Руслан Безруков Футбол

Светлана Журова дала комментарий о ситуации с Русланом Безруковым.

Напомним, после победы над «Зенитом» в Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет РФС по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание на заседании 21 мая, но вопрос был перенесен на следующее заседание.

Кроме того, депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить слова футболиста на предмет коррупции.

«Я не знаю целей обращения моего коллеги. Потому что в каждом виде спорта есть свои специфические шутки, и я допускаю, что эти слова такой шуткой и были.

Ребята ведь с детства в спорте говорят такие слова, причем они этим подкалывают, а не обижают друг друга. А здесь вдруг увидели признаки коррупции, обращение в Генеральную прокуратуру – это однозначно перебор. Мне не понятно, зачем коллега это сделал. 

Парня вызвали на комитет по этике РФС – да, это можно понять: у нас сейчас такое время, с такими фразами надо обращаться поаккуратнее. Но болельщики могут сказать – о какой коррупции может говорить игрок?

Тем более – кто сам будет говорить об этом, ведь публично о сговоре никто точно не заявляет. Это же абсурд. Я уверена, что Российский футбольный союз самостоятельно и спокойно разобрался бы с этой ситуацией», – сказала депутат Госдумы Светлана Журова.

Депутат Новичков попросил генпрокурора РФ проверить слова Безрукова про «денежки» на предмет коррупции: «Высказывание имеет общественно-разрушительный характер»

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22 комментария
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Потому что у него проблемы с мозгами
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+18
Ответ Владимир Самсонов
Потому что у него проблемы с мозгами
Наговариваете вы на Новичкова, у него нету проблем. Нет мозгов - нет проблем...
+16
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+16
Новичков головного мозга, а таких там больше половины
+8
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+8
Этот новичков лучше бы подал заяву по ситуации в Грозном, где болельщика-беспредельщика, кинувшего бутылку в игрока "не нашли" с фан-уйди.
Ах да, тут то яйца нужны ))
+7
-1
+6
Ответ paster_bibo
Наговариваете вы на Новичкова, у него нету проблем. Нет мозгов - нет проблем...
🤝+
+2
0
+2
Ответ Владимир Самсонов
Потому что у него проблемы с мозгами
А они есть,раз шуток не понимает?
+2
0
+2
Ответ Рашпель793
Этот новичков лучше бы подал заяву по ситуации в Грозном, где болельщика-беспредельщика, кинувшего бутылку в игрока "не нашли" с фан-уйди. Ах да, тут то яйца нужны ))
Дон
+1
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В прокуратуре сейчас дела на многих шутников. Генералы МО, генералы УФСИН, мэры разные, с футболистом отличная "комната смеха" выйдет.
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Журова просто от зависти, что не она первая в прокуратуру сбегать догадалась.
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Ответ King_X
Комментарий удален модератором
Не думаю! Как ни как она бывшая спортсменка и понимает....с сравнением Валуевым 🤣
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Депутату просто заняться нечем. Но где-то пропиариться-то надо, что не баклуши бьёт, а "дела делает" на благо народа.
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Как в песне поётся перебор это когда к одиннадцати туз. А здесь мягко говоря с головой хреново.
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Ответ King_X
Комментарий удален модератором
Так где она трезво мыслит, если говорит, что ей якобы не понятно?)
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Мы дожили что за шутки депутаты в прокуратуру пишут )) ещё Володя закручивай наши гаечки
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Кто до сегодняшнего дня знал про депутата Новичкова? Я даже не слышал. А теперь о нём говорят многие болельщики футбола. Чувак пропиарился неплохо. Журова в своё время тоже толкала неоднозначные речи из-за чего её фамилия на слуху.
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Мудень потому что
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Думаю совет безопасности ООН нужно собрать. Такое терпеть больше нельзя!
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Коллега Новичков внёс в жизнь новое понятие - "шутка, носящая общественно-разрушительный характер".
Будет номер, если против Безрукова уголовное дело прокуратура возбудит.
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Шутники оставьте парня в покое. Даже для коллег странно причина обращения его в прокуратуру. Займитесь полезными делами.
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А можно мне тоже куда то устроиться, чтобы вот было столько же свободного времени страдать х…й и еще за это платили как господину Новичкову
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С чего это вдруг Журова стала такой адекватной ?
Топит депутата из другой фракции ?
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Комментарий удален модератором
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