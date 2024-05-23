Депутат Журова об обращении Новичкова в прокуратуру из-за шутки Безрукова про «денюжки»: «Перебор, РФС сам разобрался бы. Мне не понятно, зачем коллега это сделал»

Светлана Журова дала комментарий о ситуации с Русланом Безруковым.

Напомним, после победы над « » в Мир (2:0) хавбек « » пошутил: « », ждем на карту денежки». Комитет РФС по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание на заседании 21 мая, но вопрос был перенесен на следующее заседание.

Кроме того, депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить слова футболиста на предмет коррупции.

«Я не знаю целей обращения моего коллеги. Потому что в каждом виде спорта есть свои специфические шутки, и я допускаю, что эти слова такой шуткой и были.

Ребята ведь с детства в спорте говорят такие слова, причем они этим подкалывают, а не обижают друг друга. А здесь вдруг увидели признаки коррупции, обращение в Генеральную прокуратуру – это однозначно перебор. Мне не понятно, зачем коллега это сделал.

Парня вызвали на комитет по этике РФС – да, это можно понять: у нас сейчас такое время, с такими фразами надо обращаться поаккуратнее. Но болельщики могут сказать – о какой коррупции может говорить игрок?

Тем более – кто сам будет говорить об этом, ведь публично о сговоре никто точно не заявляет. Это же абсурд. Я уверена, что Российский футбольный союз самостоятельно и спокойно разобрался бы с этой ситуацией», – сказала депутат Госдумы Светлана Журова.

Депутат Новичков попросил генпрокурора РФ проверить слова Безрукова про «денежки» на предмет коррупции: «Высказывание имеет общественно-разрушительный характер»