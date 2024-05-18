В Красноярске завели уголовное дело после драки игроков «Енисея» на базе отдыха

Возбуждено уголовное дело по факту драки футболистов «Енисея».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболисты красноярского клуба подрались с семьей на базе отдыха и предлагали 250 000 рублей, чтобы «замять конфликт». На защитника «Енисея» Владимира Хозина, который, по данным пострадавшей стороны, был одним из виновников конфликта, составлен административный протокол.

«Сотрудниками полиции была проведена проверка. По факту происшествия дознавателями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальное наказание по данной статье предусматривает до трех лет лишения свободы.

В ходе расследования полицейскими будут установлены все обстоятельства произошедшего», – говорится в сообщении пресс-службы главного управления МВД России по Красноярскому краю.

Защитник «Енисея» Хозин о драке: «Нас цепляли весь вечер. Девушка Лиля угрожала, что ситуация будет против нас, если мы не пойдем на ее финансовые условия»

«Футболист налетел со спины, с кулаками на отчима». Игроки «Енисея» подрались с семьей отдыхающих