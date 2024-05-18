В Красноярске завели уголовное дело после драки игроков «Енисея» на базе отдыха

Теги Владимир Хозин премьер-лига Россия происшествия Первая лига Енисей Р-Спорт Футбол

Возбуждено уголовное дело по факту драки футболистов «Енисея».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболисты красноярского клуба подрались с семьей на базе отдыха и предлагали 250 000 рублей, чтобы «замять конфликт». На защитника «Енисея» Владимира Хозина, который, по данным пострадавшей стороны, был одним из виновников конфликта, составлен административный протокол.

«Сотрудниками полиции была проведена проверка. По факту происшествия дознавателями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальное наказание по данной статье предусматривает до трех лет лишения свободы.

В ходе расследования полицейскими будут установлены все обстоятельства произошедшего», – говорится в сообщении пресс-службы главного управления МВД России по Красноярскому краю.

Защитник «Енисея» Хозин о драке: «Нас цепляли весь вечер. Девушка Лиля угрожала, что ситуация будет против нас, если мы не пойдем на ее финансовые условия»

«Футболист налетел со спины, с кулаками на отчима». Игроки «Енисея» подрались с семьей отдыхающих

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18 комментариев
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В ФК Бутырка намечаются летние трансферы
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+17
После Коко, Мамая, и даже Бугаева какие-то слабоватые трансферы на вход
+17
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+16
Ждём ФК Бутырка, ФК ФСИН в медиалиге. А там глядишь и какая новая лига появится
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Ответ sr-pigrs
Ждём ФК Бутырка, ФК ФСИН в медиалиге. А там глядишь и какая новая лига появится
На ВАРе будут Кокорин с Мамаевым на стульях сидеть) на готове так сказать ворваться на добавленных минутах условно
+8
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+7
А ведь судя по месту в таблице, на поле эти "мамкины хулиганы" - просто мягкие сладкие булочки))))
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В отношении кого возбудили? А то по словам наших кудесников мяча это их деды отдубасили
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Комментарий удален пользователем
Доигрались
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Пили, ели, всё нормально....
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Впереди планеты всей, в мордобое Енисей
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Ответ Tun
В отношении кого возбудили? А то по словам наших кудесников мяча это их деды отдубасили
Там, вроде, еще девушка какая-то была. Видимо, это она несчастных пешеходо... ой, в смысле, футболистов из Енисея отметелила ;)
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