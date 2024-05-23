Миранчук – 10-й россиянин, выигравший еврокубок с зарубежным клубом
Алексей Миранчук – 10-й россиянин, выигравший еврокубок с иностранной командой.
«Аталанта» выиграла Лигу Европы, одержав победу над «Байером» в финале со счетом 3:0.
Полузащитник бергамасков Миранчук стал десятым российским футболистом, выигравшим еврокубковый турнир в составе иностранного клуба.
Ранее это удалось Игорю Добровольскому (Лига чемпионов-1992/93 с «Марселем»), Игорю Шалимову (Кубок УЕФА-1993/94 с «Интером»), Владимиру Буту (Лига чемпионов-1996/97 с «Боруссией» Дортмунд), Игорю Корнееву (Кубок УЕФА-2001/02 с «Фейеноордом»), Дмитрию Аленичеву (Кубок УЕФА-2002/03 и Лига чемпионов-2003/04 c «Порту»), Александру Кержакову (Кубок УЕФА-2006/07 с «Севильей») и Денису Черышеву (Лига Европы-2013/14 с «Севильей» и Лига чемпионов-2015/16 с «Реалом»).
Кроме того, Суперкубок Европы брали два российских футболиста – Андрей Демченко с «Аяксом» в 1995-м и Дмитрий Харин с «Челси» в 1998-м, который перед этим также взял Кубок обладателей кубков.
Теперь 10-й. Редактор сидит вспоминает в лайве?
В том числе и леверкузенских 💁♂️
у Головина нет такой конкуренции в Монако - у Миранчука же в Аталанте еще минимум 3-4 игрока первоклассных могут на его позиции сыграть, класс команд очень разный, в том числе и по общей стоимости игроков клубы в разных категориях
ЛЧ 1993 Добровольский -0 мин (нет в заявке)
ЛЕ 1994 Шалимов -0 (нет в заявке)
ЛЧ 1997 Бут -0 мин ( нет в заявке)
ЛЕ 2002 Корнеев 0 мин ( в заявке)
ЛЕ 2003 Алейничев - весь матч, 1 гол.
ЛЧ 2004 Алейничев - вышел на 60 мин, 1 гол
ЛЕ 2007 Кержаков -вышел на 64 мин.
ЛЕ 2014 Черышев -0 мин (нет в заявке)
ЛЕ 2014 Черышев -0 мин (нет в заявке)
ЛЧ 2024 Миранчук -0 мин ( в заявке)
Невольно вспомнилось, как многие грамотеи пишут слово выиграли тоже через "Й"...
Миранчук сейчас - гораздо более универсальный футболист, способный сыграть на разных позициях, он играет в гораздо более конкурентной команде и лиге, с тренером, который сильно ротирует состав постоянно под конкретного соперника, и у этого тренера есть своя довольно специфичная манера тренировать и футбольная философия. Так что то, что Миранчук играет в Аталанте, это большое его личное достижение, и в том числе результат именно его сильных сторон.
P.S. По стоимости состава аргумент снимаю, хотя для меня лично странно, например, что Лукмана оценивают на трасфермаркте в 30 лямов, это нерыночная стоимость, ну ок. Мой пойнт был в сбалансированности состава Аталанты по сравнению с Монако, количестве реально равноценных замен на позицию для конкуренции на высоком уровне - а в этом команды не сопоставимы