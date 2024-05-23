Миранчук – 10-й россиянин, выигравший еврокубок с зарубежным клубом

Алексей Миранчук – 10-й россиянин, выигравший еврокубок с иностранной командой.

« » выиграла , одержав победу над «Байером» в финале со счетом 3:0.

Полузащитник бергамасков стал десятым российским футболистом, выигравшим еврокубковый турнир в составе иностранного клуба.

Ранее это удалось Игорю Добровольскому (Лига чемпионов-1992/93 с « »), Игорю Шалимову (Кубок УЕФА-1993/94 с « »), (Лига чемпионов-1996/97 с «Боруссией» ), Игорю Корнееву (Кубок УЕФА-2001/02 с « »), Дмитрию Аленичеву (Кубок УЕФА-2002/03 и Лига чемпионов-2003/04 c «Порту»), (Кубок УЕФА-2006/07 с «Севильей») и (Лига Европы-2013/14 с «Севильей» и Лига чемпионов-2015/16 с « »).

Кроме того, Суперкубок Европы брали два российских футболиста – Андрей Демченко с « » в 1995-м и Дмитрий Харин с «Челси» в 1998-м, который перед этим также взял Кубок обладателей кубков.

Все россияне, кто брал еврокубки. С Миранчуком их 10!