Миранчук – 10-й россиянин, выигравший еврокубок с зарубежным клубом

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Алексей Миранчук – 10-й россиянин, выигравший еврокубок с иностранной командой.

«Аталанта» выиграла Лигу Европы, одержав победу над «Байером» в финале со счетом 3:0.

Полузащитник бергамасков Миранчук стал десятым российским футболистом, выигравшим еврокубковый турнир в составе иностранного клуба.

Ранее это удалось Игорю Добровольскому (Лига чемпионов-1992/93 с «Марселем»), Игорю Шалимову (Кубок УЕФА-1993/94 с «Интером»), Владимиру Буту (Лига чемпионов-1996/97 с «Боруссией» Дортмунд), Игорю Корнееву (Кубок УЕФА-2001/02 с «Фейеноордом»), Дмитрию Аленичеву (Кубок УЕФА-2002/03 и Лига чемпионов-2003/04 c «Порту»), Александру Кержакову (Кубок УЕФА-2006/07 с «Севильей») и Денису Черышеву (Лига Европы-2013/14 с «Севильей» и Лига чемпионов-2015/16 с «Реалом»). 

Кроме того, Суперкубок Европы брали два российских футболиста – Андрей Демченко с «Аяксом» в 1995-м и Дмитрий Харин с «Челси» в 1998-м, который перед этим также взял Кубок обладателей кубков.

Все россияне, кто брал еврокубки. С Миранчуком их 10!

55 комментариев
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Еврокубок Миранчука
+53
-1
+52
Алёха молодец. В трети матчей в основе выходил, 4 голевые отдал в ЛЕ. С трофеем.
+43
-1
+42
Сначала 7-м написали, исправили на 8-го
Теперь 10-й. Редактор сидит вспоминает в лайве?
+37
-1
+36
Ответ kaka10
Сначала 7-м написали, исправили на 8-го Теперь 10-й. Редактор сидит вспоминает в лайве?
Вы таки что-то имеете против прогресса российского футбола?
+26
-5
+21
Рад за Алексея, что не ушел. Но теперь думаю каждому понятно, почему он не играет. Под такой футбол, который был вначале первого тайма подойдёт только Головин и то не факт) Но с технической точки зрения, в Сериале он действительно неплох, хорошо обостряет, скатывает и это круто
+13
-2
+11
Ответ Farac Katz
Еврокубок Миранчука
Через 10 лет: «где он сейчас?» 🌚
+13
-3
+10
Наберут в редакцию новиковсов по объявлению))
+10
-1
+9
И всё-таки русский игрок в заявке сильнее любых чудес.
В том числе и леверкузенских 💁‍♂️
+8
-3
+5
Спортс сначала выпускает статью в материалах о всех российских победителях еврокубков и пишет что их 10 и потом выпускает новость, где пишет, что их 7. Хоть бы материалы коллег смотрели
+6
-2
+4
Ответ JuVero
Бут стал немцем просто
Бут, уже десять лет живёт в родном Новороссийске и успешно ведет бизнес :)
+5
-1
+4
Ответ Давид Agabekyan
А Бут? Или Дортмунд русской командой стал?
Бут стал немцем просто
+9
-5
+4
Ответ Writer 1
Рад за Алексея, что не ушел. Но теперь думаю каждому понятно, почему он не играет. Под такой футбол, который был вначале первого тайма подойдёт только Головин и то не факт) Но с технической точки зрения, в Сериале он действительно неплох, хорошо обостряет, скатывает и это круто
не совсем понятно, зачем Головин тут упоминается...
у Головина нет такой конкуренции в Монако - у Миранчука же в Аталанте еще минимум 3-4 игрока первоклассных могут на его позиции сыграть, класс команд очень разный, в том числе и по общей стоимости игроков клубы в разных категориях
+4
-2
+2
Восемь россиян в победных финалах:
ЛЧ 1993 Добровольский -0 мин (нет в заявке)
ЛЕ 1994 Шалимов -0 (нет в заявке)
ЛЧ 1997 Бут -0 мин ( нет в заявке)
ЛЕ 2002 Корнеев 0 мин ( в заявке)
ЛЕ 2003 Алейничев - весь матч, 1 гол.
ЛЧ 2004 Алейничев - вышел на 60 мин, 1 гол
ЛЕ 2007 Кержаков -вышел на 64 мин.
ЛЕ 2014 Черышев -0 мин (нет в заявке)
ЛЕ 2014 Черышев -0 мин (нет в заявке)
ЛЧ 2024 Миранчук -0 мин ( в заявке)
+5
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+2
Ответ kaka10
Сначала 7-м написали, исправили на 8-го Теперь 10-й. Редактор сидит вспоминает в лайве?
С собутыльниками, в смысле соавторами, под пиво вспоминают сидят... А, этот же ещё был, давай переписывай))
+1
0
+1
Ответ &_Bishep_&
Восемь россиян в победных финалах: ЛЧ 1993 Добровольский -0 мин (нет в заявке) ЛЕ 1994 Шалимов -0 (нет в заявке) ЛЧ 1997 Бут -0 мин ( нет в заявке) ЛЕ 2002 Корнеев 0 мин ( в заявке) ЛЕ 2003 Алейничев - весь матч, 1 гол. ЛЧ 2004 Алейничев - вышел на 60 мин, 1 гол ЛЕ 2007 Кержаков -вышел на 64 мин. ЛЕ 2014 Черышев -0 мин (нет в заявке) ЛЕ 2014 Черышев -0 мин (нет в заявке) ЛЧ 2024 Миранчук -0 мин ( в заявке)
Аленичев без "Й"
Невольно вспомнилось, как многие грамотеи пишут слово выиграли тоже через "Й"...
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Ответ Writer 1
Я имею ввиду из российских. И да разницы между Аталантой и Монако никакой нету. По 300 с небольшим по стоимости- оба
Вот как раз поэтому и говорю, что бессмысленно экстраполировать талант Головина на любые условия. Головин - красавчик, но это не означает, что он играл бы лучше Миранчука в Аталанте.
Миранчук сейчас - гораздо более универсальный футболист, способный сыграть на разных позициях, он играет в гораздо более конкурентной команде и лиге, с тренером, который сильно ротирует состав постоянно под конкретного соперника, и у этого тренера есть своя довольно специфичная манера тренировать и футбольная философия. Так что то, что Миранчук играет в Аталанте, это большое его личное достижение, и в том числе результат именно его сильных сторон.

P.S. По стоимости состава аргумент снимаю, хотя для меня лично странно, например, что Лукмана оценивают на трасфермаркте в 30 лямов, это нерыночная стоимость, ну ок. Мой пойнт был в сбалансированности состава Аталанты по сравнению с Монако, количестве реально равноценных замен на позицию для конкуренции на высоком уровне - а в этом команды не сопоставимы
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Я вот лично помню вклад Аленичева в финальном матче, а вот про других - упомянутых в новости, ничего сказать не могу 🤷
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А Бут? Или Дортмунд русской командой стал?
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-3
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Ответ Давид Agabekyan
Спортс сначала выпускает статью в материалах о всех российских победителях еврокубков и пишет что их 10 и потом выпускает новость, где пишет, что их 7. Хоть бы материалы коллег смотрели
да зачем
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Ответ kaka10
Сначала 7-м написали, исправили на 8-го Теперь 10-й. Редактор сидит вспоминает в лайве?
К утру из первой сотни вылетит))
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Ответ Трент Резнор
Керж отыграл 532 минуты и забил пару голов (победный Тоттенхэму в 1/4 и победный Стяуа)
Лучше Чевантона был, успешный успех
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Ответ Вячеслав Припузов
Аленичев без "Й" Невольно вспомнилось, как многие грамотеи пишут слово выиграли тоже через "Й"...
Странно. А ротный у нас был с Й.
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Ответ Вячеслав Припузов
Царь в печали, его в этом списке нет и не будет....
Да со "Спартаком" еще Лигу Чемпионов возьмет! Ему ли печалиться!
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Ответ c0ncistad0r
не совсем понятно, зачем Головин тут упоминается... у Головина нет такой конкуренции в Монако - у Миранчука же в Аталанте еще минимум 3-4 игрока первоклассных могут на его позиции сыграть, класс команд очень разный, в том числе и по общей стоимости игроков клубы в разных категориях
Я имею ввиду из российских. И да разницы между Аталантой и Монако никакой нету. По 300 с небольшим по стоимости- оба
+1
-1
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Лёха молодец! Поздравляю!
0
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Молодцы!
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Царь в печали, его в этом списке нет и не будет....
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Футбольная страна ⚽
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Миранчук красавчик! Выиграл финал и даже не вспотел
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Ну каким боком эта новость к ветке Реала?
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