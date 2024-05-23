Миранчук выложил фото с медалью за победу в Лиге Европы
Алексей Миранчук выложил фото после победы в финале Лиги Европы.
«Аталанта» разгромила «Байер» в решающем матче турнира – 3:0. Российский полузащитник провел игру на скамейке.
После игры хавбек опубликовал фотографию с медалью, которую получил за победу.
В этом сезоне Миранчук провел в ЛЕ 10 матчей и отметился 3 результативными передачами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: instagram.com/miranchuk
Но сейчас он важное звено в одном из сильнейших клубов Европы!
А мог бы против Пари или Сочи играть бггг