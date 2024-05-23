Миранчук выложил фото с медалью за победу в Лиге Европы

Теги Байер Аталанта премьер-лига Россия серия А Италия Лига Европы УЕФА Сборная России по футболу Алексей Миранчук соцсети Футбол

Алексей Миранчук выложил фото после победы в финале Лиги Европы.

«Аталанта» разгромила «Байер» в решающем матче турнира – 3:0. Российский полузащитник провел игру на скамейке.

После игры хавбек опубликовал фотографию с медалью, которую получил за победу.

В этом сезоне Миранчук провел в ЛЕ 10 матчей и отметился 3 результативными передачами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: instagram.com/miranchuk

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27 комментариев
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Пассажиром Лёху не назовешь - и поиграть успел, и баллами результативными отметился. Плюс со Спортингом в плей-офф зарешал в очень непростом матче. Словом, приложился к общему успеху. Не зря страдал и мучился в Сериале.
+47
-2
+45
Леха молодец. Не побоялся поехать в Европу, не убежал обратно при трудностях. Тихо молча пахал, ждал своего шанса. Да, не всё получалось, была аренда и тд.
Но сейчас он важное звено в одном из сильнейших клубов Европы!

А мог бы против Пари или Сочи играть бггг
+28
-1
+27
Молодец
+29
-5
+24
Наш Слоняра!!)
+19
-4
+15
Кто бы что не говорил, но Миранчук молодец, заслужил 👍
+9
0
+9
Это Антон в форме Аталанты
+8
-1
+7
Ответ За Валенсию с 1999
Молодец
Заголовок должен быть такой исходя из предыдущей новости: "Миранчук подержал медаль, Молодец!"
+9
-4
+5
Красавчик, Леха! Рад за тебя!
+4
0
+4
Алеша, вот молодец, вот красавчик
+4
0
+4
Ответ Олег Сагайдачный
Финал смотрел с лавки.
Че, домой не пускают?
+3
-1
+2
Лучший. Кровью и потом.
+2
0
+2
Как бы то ни было фото с кубком было бы круче....
+1
0
+1
Рад за Леху, красава
+1
0
+1
Ответ kaka10
Это Антон в форме Аталанты
в форме Аталанты Миранчука, уточню
+1
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Странно, что Нобеля не пустили кубок подержать
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Леха молодец!!! Аталанта прекрасна!
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Ответ Вячеслав Припузов
В сериале?)
В Припузе
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