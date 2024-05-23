Миранчук выложил фото с медалью за победу в Лиге Европы

Алексей Миранчук выложил фото после победы в финале Лиги Европы.

« » разгромила « » в решающем матче турнира – 3:0. Российский полузащитник провел игру на скамейке.

После игры хавбек опубликовал фотографию с медалью, которую получил за победу.

В этом сезоне провел в ЛЕ 10 матчей и отметился 3 результативными передачами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: instagram.com/miranchuk