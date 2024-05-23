Миранчук не сыграл в финале ЛЕ. Хавбек «Аталанты» остался на скамейке
Алексей Миранчук не сыграл в финале Лиги Европы.
«Аталанта» выиграла трофей, одержав победу над «Байером» в решающем матче – 3:0.
Российский полузащитник бергамасков Миранчук провел всю игру на скамейке запасных.
Ранее в этом сезоне Алексей провел 10 матчей в Лиге Европы и отметился 4 ассистами. Статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь.
Ну круто же, круто!!!!
Можно пивка в честь такого матча попить)
> Миранчук не сыграл в финале ЛЕ. Хавбек «Аталанты» Миранчука остался на скамейке