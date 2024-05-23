Миранчук не сыграл в финале ЛЕ. Хавбек «Аталанты» остался на скамейке

Алексей Миранчук не сыграл в финале Лиги Европы.

« » выиграла трофей, одержав победу над « » в решающем матче – 3:0.

Российский полузащитник бергамасков провел всю игру на скамейке запасных.

Ранее в этом сезоне Алексей провел 10 матчей в и отметился 4 ассистами. Статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь.