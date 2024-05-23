Миранчук не сыграл в финале ЛЕ. Хавбек «Аталанты» остался на скамейке

Теги Байер Аталанта серия А Италия Лига Европы УЕФА Алексей Миранчук Футбол

Алексей Миранчук не сыграл в финале Лиги Европы.

«Аталанта» выиграла трофей, одержав победу над «Байером» в решающем матче – 3:0.

Российский полузащитник бергамасков Миранчук провел всю игру на скамейке запасных.

Ранее в этом сезоне Алексей провел 10 матчей в Лиге Европы и отметился 4 ассистами. Статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь

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35 комментариев
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А команды с российскими игроками так до сих пор и не проигрывают финал еврокубков:)
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Миранчук внёс немалый вклад, сыграл в 10 матчах и отдал 4 голевые передачи .
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Ответ Spartakus1984
Не повезло Миранчуеу,тренер дуримар,
тренеру, который в финале вынес непобедимый байер, думаю лучше знать кого выпускать
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+11
Радостно за Лёху, искренне так радовался, когда трофей над головой поднял!

Ну круто же, круто!!!!
+12
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+11
Да и плевать, красава завоевал трофей, внес большой вклад
+6
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+4
Свой вклад весомый в турнир внес, четыре паса тоже неплохо. Тем более тогда прям серия была в Лехи.
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+4
Ответ takehiko
А команды с российскими игроками так до сих пор и не проигрывают финал еврокубков:)
Хорваты напряглись, их серия под угрозой
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Леха, с трофеем тебя!!!
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Хорошо, что мне завтра не за руль)
Можно пивка в честь такого матча попить)
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как так!?!,, Аталанта,,мирачука,а он не играет...тренеришка ничего в футболе не понимает
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Гасперини пожалел Байер в конце , вышел бы Миранчук счет был бы совсем издевательским
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В заголовке опечатка, не очень понятно что за команда такая Аталанта:

> Миранчук не сыграл в финале ЛЕ. Хавбек «Аталанты» Миранчука остался на скамейке
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Сколько всего россиян с евротрофеями?
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Ну и пусть! Все равно он часть этой команды и поднял этот кубок как победитель!
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Ответ rigobersong
Как тым жиртрес вилат поживает который коверкал его фамилию?:)
малиновского туда же, который пост со своим бывшим одноклубником позором считает)))
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Ответ rigobersong
Как тым жиртрес вилат поживает который коверкал его фамилию?:)
За что минусы? Люди видимо даже не знают о чём речь
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Ответ alexis2020
За что минусы? Люди видимо даже не знают о чём речь
Да это боты криштика, не обращай внимание:))
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Ответ Шухрат Кесикбаев
малиновского туда же, который пост со своим бывшим одноклубником позором считает)))
И где нынче Малиновский, который совсем недавно в Аталанте чуть ли не главной звездой был?
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Ответ 23kid
сыграл в 7 матчах, засчитывать матчи с 1, 4 и 6 минутами это смешно)
Ну тем более в 5 полных матчах 4 голевые .
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