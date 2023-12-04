Калешин об иностранных тренерах: «За 2 месяца не выучил русский – пинок под зад и огромный штраф. Если не учишь – не уважаешь Россию. Ты год в «Спартаке» и не говоришь на русском – это как?»

Теги Спартак Евгений Калешин Станислав Черчесов премьер-лига Россия Первая лига Акрон Гильермо Абаскаль Футбол

Евгений Калешин осудил приезжих тренеров, не изучающих русский язык.

– Вы против иностранных тренеров в России?

– Нет, я за честную конкуренцию!

– Например?

– Какой иностранный тренер выучил русский язык?

– Никто, наверное.

– Никто, точно! Почему, когда российский тренер приезжает в другую страну, учит их язык? Спросите у Станислава Черчесова, почему он должен учить немецкий, английский?

Вы можете представить, чтобы тренер «Баварии» не говорил на немецком в раздевалке? Почему мы делаем поблажки для них? Немецкий разве легкий? И русский сложный.

Тренеры должны быть в честной конкуренции. Почему к русскому специалисту одни критерии, а к иностранному – другие? Им нужен лишний переводчик, а как он руководит раздевалкой, если мысли свои не может донести на русском языке?

Я думаю, в Европе ты через месяц должен говорить на их языке. Если мы не будем уважать свой труд и своих игроков, нас все будут пинать.

Надо вводить жесткие требования: чтобы иностранный тренер выучил русский язык через два месяца, а пресс-конференция – только на русском. Если он язык не выучил – пинок под зад и огромный штраф, увольнение.

Если не учишь язык – значит, ты не уважаешь Россию. Ты работаешь в «Спартаке» уже год или больше и не говоришь на русском языке – это вообще как? Все время с тобой ходит какой-то суфлер? Так дело не пойдет лично для меня! А у них идет почему-то! – сказал бывший главный тренер «Акрона».

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91 комментарий
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Как же позорится…
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У нас Головин за 6 лет в Монако французский не выучил, о чем сам говорил, Калешин что об этом думает?
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Ну Отто Рехагель не говорил по-гречески, а сборную чемпионом Европы сделал. Или Гус Хиддинк у нас. Тоже не говорил, а работал не хуже некоторых. В идеале конечно неплохо, когда иностранные игроки и тренеры учат язык страны, где работают. Но это отнюдь не первый критерий удачного выступления.
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Ответ Фанат спорта01
ну с одной стороны это логично. Ну например приезжает какой-то тренер в Англию тренировать условный МЮ и не знает английского и даже не пытается его учить.
Справедливости ради, инглиш - международный язык, его даже в обычной школе можно выучить на базовом уровне.
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Калешину надо отдохнуть. Тренер толковый, но видно выгорел
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Ответ Zakal
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Разреши полюбопытствовать. Как у тебя с ними вражда возникла, если ты на их ни бе - ни ме, а они на твоём тем более? Что не поделили?
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Если в контракте не прописано обязательное владение русским языком, как могут дать "пинок под зад и крупный штраф"? Это ваши фантазии, Калешин.
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Да теперь начинаешь понимать почему его выгнали
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Лучше бы молчал после увольнения, столько бреда даже Мостовой не говорит
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Ответ Фанат спорта01
ну с одной стороны это логично. Ну например приезжает какой-то тренер в Англию тренировать условный МЮ и не знает английского и даже не пытается его учить.
Бэйл сколько лет играл в Реале. И не выучил испанский. Понятно, что в идеале надо учить. Но странно сравнивать распространение английского в спортивной среде (и мире в целом) с распространением русского. Вряд ли дело в отношении к стране.
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Теперь понятно, почему его поперли из клуба. Он же неадекватен.
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Ответ george_best7
У нас Головин за 6 лет в Монако французский не выучил, о чем сам говорил, Калешин что об этом думает?
Он Монакский выучил)
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Ответ mancity111
Как же позорится…
ну с одной стороны это логично.
Ну например приезжает какой-то тренер в Англию тренировать условный МЮ и не знает английского и даже не пытается его учить.
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Ответ special_k
а Пеп в раздевалке Баварии разве на немецком говорил?
да, за полгода прошел 3х летний курс и говорил в раздевалке на немецком. А так - свободно владеет пятью иностранными языками.
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2 месяца на изучение русского языка ? Интересно, он хоть задумывался насколько это тяжело выучить русский язык , особенно какому-нибудь иностранцу из романской языковой группы ?
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Наблюдаю самое легендарное переобувание после интервью Калешина. Называется вчера кумир- сегодня #####(Карпин)
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Ответ vladimirych
Калешину надо отдохнуть. Тренер толковый, но видно выгорел
В чем его толковость? Чего он добился как тренер?
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Ответ Фанат спорта01
ну с одной стороны это логично. Ну например приезжает какой-то тренер в Англию тренировать условный МЮ и не знает английского и даже не пытается его учить.
В вакууме да. Но английский европейцу выучить во много раз проще, чем русский, плюс проникновение английского в мировую жизнь несравнимо с проникновением русского. Ну и приглашение в АПЛ - это часто венец карьеры, а приглашение в РПЛ либо пенсия, либо промежуточный этап.

Требование учить язык, конечно, во многом справедливое, но с учетом всего контекста не самое реалистичное.

Я свободно говорю на английском и на шведском, кое-как понимаю испанский и немецкий. Когда оказываюсь в Венгрии или Турции (или когда в Финляндии бывал), не могу даже представить, сколько времени уйдет на изучение языка, если работаешь и тратишь время на семью, а не занимаешься по часу-два в день. А там хотя бы латиница. Что хотеть от европейцев, которым даже кириллический алфавит в диковинку.
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Он тогда будет понимать что говорит Мост и первым же рейсом уедет)))
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а Пеп в раздевалке Баварии разве на немецком говорил?
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Русский язык… За год… Ну, ну….
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У него психика расшатана,разве не видно?
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Ума нет - считай Калешин
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Ответ Zakal
с французами?Еще со времен наполеона,да и за мистрали ответить должны!
На каком ответить они тебе должны чтоб ты понял?
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Нет, может и есть некий смысл в таких рассуждениях. Но выучить язык за 2 месяца? Калешин сам-то на такое способен? Если да, то зря выбрал футбол, такой уникальный лингвистический талант загубил почём зря....
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Представил себе Калешина, который на Кипре пытается выучить греческий. Старается, парится, но в клубе ему намекают, что английский нужен, т.к. кроме владельца и сотрудников стадиона местных-то и нет... а потом 7 матч и уже отставка. Так, Калешин и остается с кипрской карьерой а-ля Кержаков, оплаченными курсами греческого, и четким ощущением превосходства российской тренерской школы - в чем-то над чем-то).
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Черчесов, например, выучил венгерский (шучу)
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Ответ Splin
да, за полгода прошел 3х летний курс и говорил в раздевалке на немецком. А так - свободно владеет пятью иностранными языками.
"...за полгода прошел 3х летний курс..." - одно слово, шарлатан)
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Ответ Gleb
Черчесов, например, выучил венгерский (шучу)
и польский
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💩
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Ответ Zakal
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Зачем же в союзе 30-х годов немецкий учили?
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Ответ Игорь Новиков
Бэйл сколько лет играл в Реале. И не выучил испанский. Понятно, что в идеале надо учить. Но странно сравнивать распространение английского в спортивной среде (и мире в целом) с распространением русского. Вряд ли дело в отношении к стране.
Это миф, раздутый испанскими медиа, которые просто в свое время выбрали Бэйла как курицу несущую золотые яйца, не без его помощи, конечно. Все у него в порядке было с испанским
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Ответ Pertinax Gandi
Ну Отто Рехагель не говорил по-гречески, а сборную чемпионом Европы сделал. Или Гус Хиддинк у нас. Тоже не говорил, а работал не хуже некоторых. В идеале конечно неплохо, когда иностранные игроки и тренеры учат язык страны, где работают. Но это отнюдь не первый критерий удачного выступления.
Если бы тренеровал Калешин нашу сборную, она ЧМ стала. Он же в этом же интервью сказал, что наша тренерская школа впереди планеты всей. А Вы про какого-то Гуса Хиддинка. Аполитично рассуждаешь. (с). Тут реально либо эзопов язык, либо санитаров пора вызывать.
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Много ли русских, владеющих двумя языками? Сколько языков знает Калешин?! Подай пример, трындишь только.
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Крутой лингвист этот Калешин однако! Я так понимаю, сам он каждые два месяца новым иностранным языком овладевает ))
Когда я переезжал из России в Евросоюз, у меня ушло несколько лет на то, чтобы выучить язык своей новой страны. Выезжал только благодаря базовому английскому, который за много лет до этого учил в школе и универе, но часто практиковал во время турпоездок по миру.
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Не выучил русский- подкат тебе с двух ног
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и сколько иностранных тренеров приедут на таких условиях? какой-нибудь условный физрук которому дома 2.000 евро платят приедет и выучит язык что бы получать 10.000 евро. А вот качественный тренер с именем не поедет.
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Ответ Pertinax Gandi
Ну Отто Рехагель не говорил по-гречески, а сборную чемпионом Европы сделал. Или Гус Хиддинк у нас. Тоже не говорил, а работал не хуже некоторых. В идеале конечно неплохо, когда иностранные игроки и тренеры учат язык страны, где работают. Но это отнюдь не первый критерий удачного выступления.
Это ты привёл пример сборных. Для клубного тренера язык куда более важен для ежедневного общения.
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Фигню сказал. Я вот английский 10 лет в школе учил и все равно не выучил, во временах путался и за произношение сразу в минуса уходил -))))
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За два месяца иностранец хорошо если кириллический алфавит одолеет.
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Ответ FNT
В вакууме да. Но английский европейцу выучить во много раз проще, чем русский, плюс проникновение английского в мировую жизнь несравнимо с проникновением русского. Ну и приглашение в АПЛ - это часто венец карьеры, а приглашение в РПЛ либо пенсия, либо промежуточный этап. Требование учить язык, конечно, во многом справедливое, но с учетом всего контекста не самое реалистичное. Я свободно говорю на английском и на шведском, кое-как понимаю испанский и немецкий. Когда оказываюсь в Венгрии или Турции (или когда в Финляндии бывал), не могу даже представить, сколько времени уйдет на изучение языка, если работаешь и тратишь время на семью, а не занимаешься по часу-два в день. А там хотя бы латиница. Что хотеть от европейцев, которым даже кириллический алфавит в диковинку.
Финский жесть, да. Восемь лет тут живу, максимум в супермаркете могу объясниться. При этом на немецком после трех месяцев в Германии уже мог кое-как говорить.
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Такое ощущение, что Калешину поднесли хрен к носу и сказали чтобы начал нужные вещи говорить. Чем то мне Деревянко напоминает
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Ответ Дмитрий Шарабурко
"...за полгода прошел 3х летний курс..." - одно слово, шарлатан)
Лысый!!!🤣🤣🤣🤣🤣
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Ответ Честный контроль
Наблюдаю самое легендарное переобувание после интервью Калешина. Называется вчера кумир- сегодня #####(Карпин)
Ну красота же. Хороший пост получился бы с комментариями "тогда и сейчас" ))
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Хотелось бы посмотреть на комментарии местного прогрессивного прайда, если бы какой-нибудь Сэм Эллардайс заявил то же самое про русского тренера, который не хочет в Англии учить английский

Ныли, что гоняли при Сталине выдуманных низкопоклонников перед западом и безродных космополитов, а они не выдуманные (ツ)
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Ответ Нефанатик
Лучший тренер в истории сборной России интересно говорил на русском?
Карпин говорит только на древне русском.
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Ох и опилки... Молодец какой. Условия сочинил классные, что бы вообще никто и никогда не приехал сюда.
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Черчесов ни польского ни венгерского языка не выучил.
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Интересно, а Анчелотти или Пеп говорили в раздевалке Баварии на немецком?
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Остановите этого безумца, я конечно подозревал что он в Акроне Жигулёвским закидывался, но сейчас видимо отходняк и его понесло
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