Калешин об иностранных тренерах: «За 2 месяца не выучил русский – пинок под зад и огромный штраф. Если не учишь – не уважаешь Россию. Ты год в «Спартаке» и не говоришь на русском – это как?»
Евгений Калешин осудил приезжих тренеров, не изучающих русский язык.
– Вы против иностранных тренеров в России?
– Нет, я за честную конкуренцию!
– Например?
– Какой иностранный тренер выучил русский язык?
– Никто, наверное.
– Никто, точно! Почему, когда российский тренер приезжает в другую страну, учит их язык? Спросите у Станислава Черчесова, почему он должен учить немецкий, английский?
Вы можете представить, чтобы тренер «Баварии» не говорил на немецком в раздевалке? Почему мы делаем поблажки для них? Немецкий разве легкий? И русский сложный.
Тренеры должны быть в честной конкуренции. Почему к русскому специалисту одни критерии, а к иностранному – другие? Им нужен лишний переводчик, а как он руководит раздевалкой, если мысли свои не может донести на русском языке?
Я думаю, в Европе ты через месяц должен говорить на их языке. Если мы не будем уважать свой труд и своих игроков, нас все будут пинать.
Надо вводить жесткие требования: чтобы иностранный тренер выучил русский язык через два месяца, а пресс-конференция – только на русском. Если он язык не выучил – пинок под зад и огромный штраф, увольнение.
Если не учишь язык – значит, ты не уважаешь Россию. Ты работаешь в «Спартаке» уже год или больше и не говоришь на русском языке – это вообще как? Все время с тобой ходит какой-то суфлер? Так дело не пойдет лично для меня! А у них идет почему-то! – сказал бывший главный тренер «Акрона».
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Ну например приезжает какой-то тренер в Англию тренировать условный МЮ и не знает английского и даже не пытается его учить.
Требование учить язык, конечно, во многом справедливое, но с учетом всего контекста не самое реалистичное.
Я свободно говорю на английском и на шведском, кое-как понимаю испанский и немецкий. Когда оказываюсь в Венгрии или Турции (или когда в Финляндии бывал), не могу даже представить, сколько времени уйдет на изучение языка, если работаешь и тратишь время на семью, а не занимаешься по часу-два в день. А там хотя бы латиница. Что хотеть от европейцев, которым даже кириллический алфавит в диковинку.
Когда я переезжал из России в Евросоюз, у меня ушло несколько лет на то, чтобы выучить язык своей новой страны. Выезжал только благодаря базовому английскому, который за много лет до этого учил в школе и универе, но часто практиковал во время турпоездок по миру.
Ныли, что гоняли при Сталине выдуманных низкопоклонников перед западом и безродных космополитов, а они не выдуманные (ツ)