Евгений Калешин осудил приезжих тренеров, не изучающих русский язык.

– Вы против иностранных тренеров в России?

– Нет, я за честную конкуренцию!

– Например?

– Какой иностранный тренер выучил русский язык?

– Никто, наверное.

– Никто, точно! Почему, когда российский тренер приезжает в другую страну, учит их язык? Спросите у , почему он должен учить немецкий, английский?

Вы можете представить, чтобы тренер «Баварии» не говорил на немецком в раздевалке? Почему мы делаем поблажки для них? Немецкий разве легкий? И русский сложный.

Тренеры должны быть в честной конкуренции. Почему к русскому специалисту одни критерии, а к иностранному – другие? Им нужен лишний переводчик, а как он руководит раздевалкой, если мысли свои не может донести на русском языке?

Я думаю, в Европе ты через месяц должен говорить на их языке. Если мы не будем уважать свой труд и своих игроков, нас все будут пинать.

Надо вводить жесткие требования: чтобы иностранный тренер выучил русский язык через два месяца, а пресс-конференция – только на русском. Если он язык не выучил – пинок под зад и огромный штраф, увольнение.

Если не учишь язык – значит, ты не уважаешь Россию. Ты работаешь в « » уже год или больше и не говоришь на русском языке – это вообще как? Все время с тобой ходит какой-то суфлер? Так дело не пойдет лично для меня! А у них идет почему-то! – сказал бывший главный тренер « ».

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