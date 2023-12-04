Евгений Калешин: «Российский футбол разваливался не за последние 3-4 года, а системно. Сначала мы дали агентам откусить ноготь, потом ладонь, локоть и плечо. Теперь нужно потихоньку отжимать законами»

Теги Евгений Калешин премьер-лига Россия РФС Николай Толстых Александр Дюков Дмитрий Кортава агенты Футбол

Евгений Калешин поделился мнением о ситуации в российском футболе.

– Вы много говорите про деградацию российского футбола, но не упоминаете фамилию президента – Александра Дюкова.

– А я не думаю, что он сейчас способен [что-то изменить] – допустим, наш российский футбол развалился не за последние три-четыре года, он разваливался системно, а не разом. Где-то, например, не успели сработаться с агентами – условно, когда президентом РФС был Николай Толстых. Это условно, я не знаю, кто тогда был. Мы сначала дали им откусить ноготь, потом откусили ладонь, локоть и плечо. А теперь нельзя все восстановить, нужно потихоньку отжимать законами.

Вы сказали, что я привел цитату Дюкова, что «в России нет тренерской школы», но я даже не помнил, что он так сказал. И Галицкий так говорил. Я благодарен РФС, что они сделали ЮФЛ – крутейшие три лиги. Что-то потихоньку делается, но я не вижу ходов, которые могли бы кардинально что-то решать.

Если мы создаем лигу, но ею управляют чужие люди или воспитанием наших пацанов занимаются некомпетентные люди, юристы какие-то с барсетками, какой толк от этой лиги, если там будет вариться неправильное мышление? Воспитывает тренер или представитель – это две разные вещи! И выхлоп от лиги будет меньше.

А вот если бы была сопутствующая среда и законы вокруг лиги – это то, о чем я говорю. Но я не огульно критикую. Есть Дмитрий Кортава в РФС, он делает крутые вещи! Но мы можем работать намного продуктивнее! – сказал бывший главный тренер «Акрона». 

Калешин выступил за возвращение к «весна – осень» и против агентов в футболе: «Запретить паразитов на законодательном уровне. И все встанет на место»

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13 комментариев
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Понятно, что редакция за лишние пару кликов удавится. Но может хватит уже этого городского сумасшедшего?
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Евгений Калешин: «Барсетки - зло»
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Агент это он имеет ввиду агента советской разветки в ГДР?
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По-моему у него раздвоение личности
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Как же много этого физрука
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Похоже наши таблетки его уже не берут.
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Скоро его "заткнут"
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Юрист, агент, с барсеткой и чемоданом, некомпетентные люди. Всё сходится.
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Гордиев узел надо рубить, а не развязывать. (
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