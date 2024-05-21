Колосков о словах Безрукова про «денежки»: «Должны быть санкции, однозначно. Одно дело в раздевалке сказать, другое – в эфире»

Вячеслав Колосков высказался о ситуации с Русланом Безруковым.

Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир (2:0) хавбек « » пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет РФС по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание на заседании 21 мая.

Депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить слова футболиста на предмет коррупции.

«Здесь не стоит прям глубоко вникать в это дело, проводить расследование, но какое-то наказание надо ему объявить. Это было публичное выступление на телеканале.

Здесь однозначно должны быть санкции. Одно дело в раздевалке это сказать, а совсем другое – в эфире», – сказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.