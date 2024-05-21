Колосков о словах Безрукова про «денежки»: «Должны быть санкции, однозначно. Одно дело в раздевалке сказать, другое – в эфире»

Теги Рубин премьер-лига Россия РФС Вячеслав Колосков Комитет по этике Спорт-Экспресс Руслан Безруков Футбол

Вячеслав Колосков высказался о ситуации с Русланом Безруковым.

Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет РФС по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание на заседании 21 мая.

Депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить слова футболиста на предмет коррупции.

«Здесь не стоит прям глубоко вникать в это дело, проводить расследование, но какое-то наказание надо ему объявить. Это было публичное выступление на телеканале.

Здесь однозначно должны быть санкции. Одно дело в раздевалке это сказать, а совсем другое – в эфире», – сказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков. 

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26 комментариев
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Вообще история с Безруковым - это очень простой тест на адекватность. Те, кто говорит, что его надо наказать, штрафануть, отстранить, покарать - редкостные неадекваты.
+50
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+47
Ответ Ебздрогыч
Вообще история с Безруковым - это очень простой тест на адекватность. Те, кто говорит, что его надо наказать, штрафануть, отстранить, покарать - редкостные неадекваты.
Что вы ожидаете от страны где за белый листок вас в автозаке увезут и статью впаяют.
+30
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В этой истории реально жаль Безрукова. Чувак норм пошутил, а в итоге бред раздули до вселенского масштаба
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Ответ Чёрный тюльпан
Кто бы сомневался: совок, он и в Африке совок!
Мне кажется дело не в совке, пошути так в адрес клуба который борется за выживание никто бы не заметил. А тут Зенитушку обидели
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-3
+14
Кто бы сомневался: совок, он и в Африке совок!
+16
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Кому как не Колоскову, знать о коррупции, в его времена она в лиге процветала
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Как вы достали, то за кричалки без мата наказывают «Зенит, позор российского футбола». То Безрукова, у каждого свое восприятия шутки, я сам бываю разрываю а бывает ляпну что люди косо смотрят, ну никто не идет на меня заявление писать или комитет дурацкий ради меня не собирается, потому что это бред ребята.
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Ответ Fidjey_11
Комментарий скрыт
Причем тут Украина, если за белый листок в автозак сажали в России?
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нехило так зенитовский бомонд бомбануло)
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А когда вся пресса решала, как надо заплатить хорватам за победу в Лондоне?
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Чего от него ожидать -то
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Одна из лучших шуток, которые я слышал от футболиста) яркий экспромт, весело и с огоньком, не как обычно- мы боролись, тренер сказал так делать и тд
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и некому за чувака вписаться. ни профсоюза игроков, ни каких других игроцких организаций. ну а пфл и проч. от страха языки засунули куда надо....
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Так у нас в эфире и похлеще вещи говорят. И ничего,всё на своих местах и очень довольны
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Раздевалка - через дорогу баня.
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Завязывайте с травлей, неподкупный вы наш.
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Не принял таблетки...🤕
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Поколение дедов думает , что наказывая , запрещая свободно говорить , заставляя всё время бояться сделают страну лучше. Потому что сами так жили . Как тут не пожелать плохого ?
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Вячеслав Иваныч, вы то куда? Отстаньте от пацана
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Ну правильно, в официальном интервью на федеральном ТВ недопустимы тупые шутки уровня подвала камедиклаба. Должны штрафак выписать.
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Колосков в 90х всегда придерживался коммунистических взглядов. 20 лет был президентом РФС ,при нем было авторитарное управление и было запрещено законом его руководство критиковать. Он лично расширил высшую лигу до 18 команд ,когда вылетела в 1 лигу знаменитая команда. Потом вернул 16 команд. Через несколько лет снова расширил до 18 команд и спас одну вылетевшую команду. Он был диктатором и ему все сходило с рук. Сейчас он пожилой пенсионер и только вякает
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Ответ Ебздрогыч
Вообще история с Безруковым - это очень простой тест на адекватность. Те, кто говорит, что его надо наказать, штрафануть, отстранить, покарать - редкостные неадекваты.
Такова суровая реальность. Свобода слова как бы есть, но как бы нет ),
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Ответ Ganibale
Мне кажется дело не в совке, пошути так в адрес клуба который борется за выживание никто бы не заметил. А тут Зенитушку обидели
Африка здесь ни причём !
Это наша традиция историческая - урезание языка !
Кстати гуманно : никакого смертоубийства !
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Ответ Ganibale
Мне кажется дело не в совке, пошути так в адрес клуба который борется за выживание никто бы не заметил. А тут Зенитушку обидели
Так вся эта клоунада с фаворитизмом в спорте из союза шлейфом тянется до наших дней. Только раньше были на уровне республик и ведомств команды, а теперь варимся на уже меньшем уровне - в рамках одной "республики", где соревнуются несколько регионов и всё те же ведомственные клубы, которые сконцентрированы как раз в одном из соревнующихся регионов.
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