В парламенте Франции предложили прерывать трансляции матчей в случае проявлений дискриминации. Вещатели считают инициативу «слишком радикальной»
Парламент Франции предложил прерывать трансляции матчей в случае расизма.
В понедельник комитет по расследованию нарушений в работе спортивных федераций предложил прекращать трансляции футбольных матчей в случае «серьезных проявлений дискриминации» даже в том случае, если игра продолжается. Инициатива предложена депутатом от партии «экологистов» Сабриной Себайхи на фоне инцидента с вратарем «Милана» Майком Меньяном во время матча с «Удинезе» в минувшую субботу.
Отмечается, что вещатели выступили против этой инициативы и сочли ее «слишком радикальной» и «далекой от сути проблемы». Кроме того, по словам эксперта по СМИ, вещатель не может принять решение о прекращении трансляции в одностороннем порядке без указания высшего футбольного руководства.
Существующие рекомендации на случай проявлений дискриминации во время матча подразумевают убавление звука трансляции и отсутствие в кадре соответствующего изображения.
«В парламенте страны….» подставьте любую страну и будет весело!
Ни одного правильного решения за почти 5 лет.
Парламент Франции приняло столько резолюций и решений, полных дискриминаций, расизма и ксенофонии за эти года, чтоб лучше бы помалчивали.
Парламент Франции один из органов, которые и привели к таким проявлениям.
Ни стыда ни совести.
А прервать репортажи хотят, чтобы скрыть свои же ошибки.
Это как перед приездом Путина в России, в регионах, строят временные заборы, чтоб скрывать от взгляда ту нищету, разруху, что на местах.
Они думаю, раз запретить, то и не будет проблем.
Молодцы.