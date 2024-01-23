В парламенте Франции предложили прерывать трансляции матчей в случае проявлений дискриминации. Вещатели считают инициативу «слишком радикальной»

Теги Милан лига 1 Франция серия А Италия телевидение Майк Меньян Политика дискриминация Футбол

Парламент Франции предложил прерывать трансляции матчей в случае расизма.

В понедельник комитет по расследованию нарушений в работе спортивных федераций предложил прекращать трансляции футбольных матчей в случае «серьезных проявлений дискриминации» даже в том случае, если игра продолжается. Инициатива предложена депутатом от партии «экологистов» Сабриной Себайхи на фоне инцидента с вратарем «Милана» Майком Меньяном во время матча с «Удинезе» в минувшую субботу.

Отмечается, что вещатели выступили против этой инициативы и сочли ее «слишком радикальной» и «далекой от сути проблемы». Кроме того, по словам эксперта по СМИ, вещатель не может принять решение о прекращении трансляции в одностороннем порядке без указания высшего футбольного руководства.

Существующие рекомендации на случай проявлений дискриминации во время матча подразумевают убавление звука трансляции и отсутствие в кадре соответствующего изображения.

21 комментарий
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Предлагаю между перерывами включать танцы Винисиуса и остальных братишек)
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Такое ощущение, что в парламенте ВСЕХ стран мира реально сидят одни дебилы🤨
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Вообще то это Шунин первым придумал уходить с поля для достижения результата. Ничего эти негры придумать не могут своего, только цвет кожи.
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Да что там трансляцию?! Сразу электричество вырубайте!
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Начало любого анекдота в любой стране:
«В парламенте страны….» подставьте любую страну и будет весело!
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Сразу запретите трансляции игр команд где нет чернокожих игроков
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Скажи что ты дебил не говоря что ты дебил.
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а может просто запретить товарищам не белым играть в футбол, и нет пробоем🤣🤣🤣
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Типичная Европа TODAY, сразу включают маразм😂Конечно это быстро решит все проблемы. Сидит мужик смотрит игру отдыхает, и тут раз и нет футбола. Вакцина от расизма на все 100% И после этого мужик естественно будет сама толерантность. Мне одно смешно, они сами хоть понимают что наоборот разжигают расизм даже среди обычных лояльных и терпимых людей. После этого они думают что их любить будут. Еще больше ненавидеть. Нет другие методы нужны. Эта дисква пожизненная хоть не панацея, но ничего лучшего не придумали
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Ответ Герман Ткаченко
Да что там трансляцию?! Сразу электричество вырубайте!
Лучше взрывать стадион, чтобы ни один расист не ушел.
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Да ляпнул местный депутат что-то, у нас чтоле мало таких?))
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Парламент Франции уникальное сборище.
Ни одного правильного решения за почти 5 лет.

Парламент Франции приняло столько резолюций и решений, полных дискриминаций, расизма и ксенофонии за эти года, чтоб лучше бы помалчивали.
Парламент Франции один из органов, которые и привели к таким проявлениям.

Ни стыда ни совести.
А прервать репортажи хотят, чтобы скрыть свои же ошибки.
Это как перед приездом Путина в России, в регионах, строят временные заборы, чтоб скрывать от взгляда ту нищету, разруху, что на местах.
Они думаю, раз запретить, то и не будет проблем.
Молодцы.
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Очень удобный повод для манипуляции
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Эти экологисты, то есть, зеленые террористы, всегда лоббируют какие-то совершенно оруэлловские инициативы.
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Ответ А.Э.РАСИМ
Парламент Франции уникальное сборище. Ни одного правильного решения за почти 5 лет. Парламент Франции приняло столько резолюций и решений, полных дискриминаций, расизма и ксенофонии за эти года, чтоб лучше бы помалчивали. Парламент Франции один из органов, которые и привели к таким проявлениям. Ни стыда ни совести. А прервать репортажи хотят, чтобы скрыть свои же ошибки. Это как перед приездом Путина в России, в регионах, строят временные заборы, чтоб скрывать от взгляда ту нищету, разруху, что на местах. Они думаю, раз запретить, то и не будет проблем. Молодцы.
😂😂😂
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Ответ Птюч, Ёж.
ну перед приездом Си, в США убрали всю грязь с улиц и построили заборы. наверно сработало. а в России Путин любит менять маршрут.
Понял.Спасибо.
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