В парламенте Франции предложили прерывать трансляции матчей в случае проявлений дискриминации. Вещатели считают инициативу «слишком радикальной»

Парламент Франции предложил прерывать трансляции матчей в случае расизма.

В понедельник комитет по расследованию нарушений в работе спортивных федераций предложил прекращать трансляции футбольных матчей в случае «серьезных проявлений дискриминации» даже в том случае, если игра продолжается. Инициатива предложена депутатом от партии «экологистов» Сабриной Себайхи на фоне инцидента с вратарем « » во время матча с «Удинезе» в минувшую субботу.

Отмечается, что вещатели выступили против этой инициативы и сочли ее «слишком радикальной» и «далекой от сути проблемы». Кроме того, по словам эксперта по СМИ, вещатель не может принять решение о прекращении трансляции в одностороннем порядке без указания высшего футбольного руководства.

Существующие рекомендации на случай проявлений дискриминации во время матча подразумевают убавление звука трансляции и отсутствие в кадре соответствующего изображения.