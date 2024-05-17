Магуайр о ВАР: «Сохранил бы только для офсайдов, там, где есть трактовка судьи – пусть решает судья. Не стал бы использовать его для красных или пенальти»

Харри Магуайр оценил работу ВАР.

Ранее стало известно, что «Вулверхэмптон» направил руководству запрос с призывом отменить видеоповторы.

«Я думаю, что мнение разделится, и многие захотят его оставить, хотя сейчас популярно мнение, что от него нужно избавиться. Возможно, стоит улучшить эту систему. В следующем сезоне появится автоматическое определение офсайдов, это улучшит ситуацию, ускорит процесс.

Лично я бы сохранил ВАР, но только для офсайдов. Я бы отменил его для тех моментов, где существует трактовка судьи, потому что офсайды – это факты, а не субъективное мнение. Сложно проиграть игру из-за гола, забитого из офсайда, когда игрок находится в двух- или трехметровом офсайде. Все ошибаются, судьи ошибаются, поэтому я бы оставил ВАР для этого.

Но я бы не стал использовать его для красных карточек или пенальти, потому что даже сейчас люди не согласны с тем, правильное это решение или нет. [В команде] есть разные мнения. Некоторые игроки хотят избавиться от ВАР. Это немного сбивает празднование гола, игроки сначала думают, гол это или нет.

Я не хочу, чтобы пенальти назначались ВАР – пусть судья принимает решение. В этом сезоне было слишком много легких пенальти, но ведь они решают матчи и являются такой важной частью игры. Очевидно, я бы так сказал, потому что я защитник, нападающие могут сказать, что хотят больше таких пенальти.

Я не хочу, чтобы спорные пенальти выигрывали футбольные матчи. Это должен быть четкий и очевидный пенальти. То же самое с красными карточками – пусть решает судья», – сказал защитник « ».