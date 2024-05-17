Латышонок о переходе в топ-клуб: «Сейчас не думаю об этом вообще. Главное – выиграть у «Ростова» и «Локомотива»

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия Балтика Евгений Латышонок Футбол

Евгений Латышонок заявил, что пока не думает о переходе в топ-клуб.

30 июня 25-летний вратарь «Балтики» может стать свободным агентом.

«Переход в топ-клуб? Сейчас не думаю об этом вообще. Должен готовиться к «Ростову».

Главная задача – выиграть у «Ростова» и «Локомотива». Это сейчас самое важное», – сказал Латышонок.

После 28 туров «Балтика» занимает в Мир РПЛ 15-е место.

Теперь Латышонок – «Человек-паук» и «Евгений Яшин». Все в восторге от того, как остановил «Спартак»!

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Евгений, в любом случае удачи, даже если не останешься с нами.
+2
0
+2
в Ростов на Дону
+1
0
+1
Наихудший вариант это Зенит наилучший это Динамо.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий