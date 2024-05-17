Латышонок о переходе в топ-клуб: «Сейчас не думаю об этом вообще. Главное – выиграть у «Ростова» и «Локомотива»

Евгений Латышонок заявил, что пока не думает о переходе в топ-клуб.

30 июня 25-летний вратарь «Балтики» может стать свободным агентом.

«Переход в топ-клуб? Сейчас не думаю об этом вообще. Должен готовиться к «Ростову».

Главная задача – выиграть у « » и « ». Это сейчас самое важное», – сказал Латышонок.

После 28 туров « » занимает в Мир 15-е место.

Теперь Латышонок – «Человек-паук» и «Евгений Яшин». Все в восторге от того, как остановил «Спартак»!