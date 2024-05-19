Карпин останется в «Ростове», но недоволен сезоном: «Итоги – противоречивые. Джикия? Если будет такой вариант, рассмотрел бы»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Балтика Валерий Карпин Георгий Джикия Николай Комличенко Матч ТВ Егор Голенков Виктор Мелехин Футбол

Валерий Карпин подвел итоги сезона с «Ростовом».

В 29-м туре Мир РПЛ южане на своем поле обыграли «Балтику» (2:1). Тренер «Ростова», идущего 6-м перед заключительным туром, оценил игру команды.

Вас устроила игра «Ростова» в матче с «Балтикой»?

– Не могу сказать, что полностью устроила. Первый тайм был еще более‑менее, но во втором тайме мне не понравилась игра «Ростова».

Что именно не понравилось во втором тайме?

– Абсолютно все. И то, как оборонялись, и то, как атаковали. Ну что я, вам разбор игры буду делать? Если кратко, то ничего не понравилось.

Как вам игра Голенкова в паре с Комличенко?

– Мы часто в последнее время проводим такую замену, уже игр пять‑шесть. Выходит Комличенко, а Голенков смещается чуть левее при обороне, а в атаке у нас два нападающих. Это уже не в первый раз, что мне здесь оценивать? Что есть, то есть.

Как вам игра «Ростова» после того, как вы в концовке второго тайма перестроились на схему с тремя центральными защитниками?

– Мы весь матч играли в три центральных (смеется). После выхода Мелехина глобально ничего не поменялось.

Подведите итоги сезона.

– Противоречивые. Нужно его разбить на этапы. Первые два месяца – плохо, потом выровняли, а весну провели хорошо. Доволен ли я? Недоволен.

Почему май плохо проводите?

– Вы как думаете? Я уже говорил: поездите несколько раз, и я на вас посмотрю – доживете ли вы до мая?

Поставьте себе оценку и команде за сезон.

– Четверку.

Вы продолжите работу в «Ростове» в новом сезоне?

– Да.

Рассматриваете Джикию в качестве усиления?

– Если бы был такой вариант, то рассматривал бы, – сказал главный тренер «Ростова».

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