Слишкович о Джикии: «Его история в «Спартаке» очень важна. Один цикл закончился, но он продолжает карьеру в другом клубе»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Георгий Джикия Матч ТВ Александр Соболев Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович высказался о роли Георгия Джикии для «Спартака».

Вчера красно-белые объявили, что защитник покинет клуб по окончании сезона. На сегодняшний матч с «Рубином» Джикия выйдет в стартовом составе. 

– Первый вопрос по поводу нового главного тренера команды – Деяна Станковича. Он сейчас в России? Какой с ним контакт?

– Я сейчас не могу об этом отвечать. Сегодня я тренер. И на следующем матче им буду. Сейчас мысли только по поводу игры. Когда он приедет, тогда можно задавать вопросы. Сейчас нас ждет еще две важные игры. Конечно, думаю, что он смотрит матч.

– Иногда говорят, что команда играет за тренера. Получается, что сегодня футболисты будут играть за Джикию?

– Думаю, что да. Его история в команде очень важна. Конечно, один цикл закончился, но он продолжает свою карьеру в другом клубе. Да, жалко, когда это происходит, но это жизнь. Знаю, что он хочет хорошо сегодня себя показать.

Если не получается стать первым, есть другая мотивация, в том числе индивидуальная. «Рубин» – хороший соперник, но наша задача – выиграть.

– Насколько Соболев восстановился?

– Если бы он не восстановился, я бы не поставил его в стартовый состав, он готов, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака». 

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11 комментариев
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Кто-нибудь, расскажите ему, что "цикл" и "Спартак" не стоит упоминать в одном предложении))
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даже слишкович знает про циклы, а глебчик всё отрицает
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Ох уж эти спартаковские циклы ..
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зачем балласт на поле выпускать...
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Ответ edward_freeman
Знает каждый стар и млад Вперёд родной ФК Ахмат!
Сегодня все с детства за Ахмат!
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Даже бесплатно посмотрим кто его возьмет...
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и тут про циклы
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