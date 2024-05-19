Слишкович о Джикии: «Его история в «Спартаке» очень важна. Один цикл закончился, но он продолжает карьеру в другом клубе»
Владимир Слишкович высказался о роли Георгия Джикии для «Спартака».
Вчера красно-белые объявили, что защитник покинет клуб по окончании сезона. На сегодняшний матч с «Рубином» Джикия выйдет в стартовом составе.
– Первый вопрос по поводу нового главного тренера команды – Деяна Станковича. Он сейчас в России? Какой с ним контакт?
– Я сейчас не могу об этом отвечать. Сегодня я тренер. И на следующем матче им буду. Сейчас мысли только по поводу игры. Когда он приедет, тогда можно задавать вопросы. Сейчас нас ждет еще две важные игры. Конечно, думаю, что он смотрит матч.
– Иногда говорят, что команда играет за тренера. Получается, что сегодня футболисты будут играть за Джикию?
– Думаю, что да. Его история в команде очень важна. Конечно, один цикл закончился, но он продолжает свою карьеру в другом клубе. Да, жалко, когда это происходит, но это жизнь. Знаю, что он хочет хорошо сегодня себя показать.
Если не получается стать первым, есть другая мотивация, в том числе индивидуальная. «Рубин» – хороший соперник, но наша задача – выиграть.
– Насколько Соболев восстановился?
– Если бы он не восстановился, я бы не поставил его в стартовый состав, он готов, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака».