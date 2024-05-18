«Спартак» не вел переговоров с Джикией о новом контракте. Решение было односторонним («Матч ТВ»)

«Спартак» не вел переговоров с Георгием Джикией о новом договоре.

Сегодня стало известно, что 30-летний защитник покинет клуб после завершения нынешнего сезона.

По данным «Матч ТВ», решение руководства красно-белых не продлевать контракт с капитаном команды было односторонним.

«Переговоров о продлении контракта с Джикией не было.

Футболиста пригласил к себе [Павел] Жданов (член совета директоров «Спартака» – Sports) и объявил, что новый контракт предложен не будет», – сообщает собеседник «Матч ТВ».

Джикия перешел в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года.