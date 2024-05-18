«Спартак» не вел переговоров с Джикией о новом контракте. Решение было односторонним («Матч ТВ»)
«Спартак» не вел переговоров с Георгием Джикией о новом договоре.
Сегодня стало известно, что 30-летний защитник покинет клуб после завершения нынешнего сезона.
По данным «Матч ТВ», решение руководства красно-белых не продлевать контракт с капитаном команды было односторонним.
«Переговоров о продлении контракта с Джикией не было.
Футболиста пригласил к себе [Павел] Жданов (член совета директоров «Спартака» – Sports) и объявил, что новый контракт предложен не будет», – сообщает собеседник «Матч ТВ».
Джикия перешел в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года.
- Георгий, вы и так уже нормально не играете 1,5 года, а за это время получили 4 млн. евро.
Мы вам можем предложить только хороший прощальный ролик. До свидание!