«Спартак» не вел переговоров с Джикией о новом контракте. Решение было односторонним («Матч ТВ»)

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Матч ТВ Павел Жданов Футбол

«Спартак» не вел переговоров с Георгием Джикией о новом договоре.

Сегодня стало известно, что 30-летний защитник покинет клуб после завершения нынешнего сезона.

По данным «Матч ТВ», решение руководства красно-белых не продлевать контракт с капитаном команды было односторонним.

«Переговоров о продлении контракта с Джикией не было.

Футболиста пригласил к себе [Павел] Жданов (член совета директоров «Спартака» – Sports) и объявил, что новый контракт предложен не будет», – сообщает собеседник «Матч ТВ».

Джикия перешел в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года.

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Диалог был такой:
- Георгий, вы и так уже нормально не играете 1,5 года, а за это время получили 4 млн. евро.
Мы вам можем предложить только хороший прощальный ролик. До свидание!
+42
-6
+36
прекрасное решение в данной ситуации, тройка Бабич, Дуарте и Чернов очень не плохо себя показывают, могут играть хорошо в паре и тройке, нужен возможно один новый игрок в центр обороны прямо сейчас в основу, либо на перспективу молодой, но в первую очередь нужно обновить линию атаки...суеты много, а результата нет...
+31
-6
+25
Джикия последние 3 года - чистый балласт для Спартака. Так что руководство правильно оценило его низкую пользу.
+10
-1
+9
Ответ Slavnov
Так постоянно, то одного, то другого сливают, поэтому у этой команды никаких перспектив, следующий зобнин....
Да тут агент малину начал портить всю… думаю, если бы не этот факт, продлились бы на совместных условиях.
+8
0
+8
Агент доп#####ся сверх меры, клубу это надоело. Плюс сам Джикия не тянет, объективно.. Но можно было расстаться покрасивее.
+4
0
+4
Ответ Olga.t
Кмк, Джикия заслужил более уважительного отношения от руководства клуба.
его должны были пнуть ровно на следующий день после серии интервью агента и его самого в адрес клуба, с тем, что клуб повёл себя не профессионально...как по мне передержали игрока у нас...
+4
-1
+3
Всё когда-нибудь заканчивается. Спасибо Георгий большое. Но никто не будет запрягать в упряжку коня который не тянет тяжёлую ношу. Да его надо отпустить на волю или облегчить труд. Георгию удачи , жизнь продолжается, есть. ещё команды которые решают другие задачи и ты там будешь полезен, конечно запросы надо уменьшить. Удачи капитан и прости, на легенду ты не тянешь.
+1
0
+1
Ответ </c/>
прекрасное решение в данной ситуации, тройка Бабич, Дуарте и Чернов очень не плохо себя показывают, могут играть хорошо в паре и тройке, нужен возможно один новый игрок в центр обороны прямо сейчас в основу, либо на перспективу молодой, но в первую очередь нужно обновить линию атаки...суеты много, а результата нет...
Согласен, плюс Маслов вроде неплохо себя показал за последнее время, плюс Литвинов может сыграть ЦЗ.
+1
0
+1
Так постоянно, то одного, то другого сливают, поэтому у этой команды никаких перспектив, следующий зобнин....
+3
-3
0
Как помоешного кота ссаными тряпками выгнали
+2
-2
0
За народную команду в Медиалигу) Там будет не на банке))))
+1
-1
0
У него, говорят, был очень крупный контракт, около трёх мегаевро в год. По слухам агент и игрок считали, что учитывая заслуги, новый контракт должен быть не меньше и категорически отказывались вести какие-то разговоры о понижении. Ничего, теперь за триста тыщ рублей в месяц поиграет в Медиалиге.
0
0
0
Будет интересно понаблюдать, куда Джикию сможет устроить его чудо агент.
0
0
0
Ответ sergspartak
можно было дать контракт с серьезным понижением зп, зато на замену если что мог бы выйти, но может решили , что плохо влиять будет или агент достал всех.
Так Джикия хочет получать много, но большого контракта он сейчас вообще не заслуживает. И хочет играть в основе, чего он также сейчас не заслуживает
0
0
0
Ответ Unnamed80
Так Джикия хочет получать много, но большого контракта он сейчас вообще не заслуживает. И хочет играть в основе, чего он также сейчас не заслуживает
это да
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий