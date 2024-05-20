Гурцкая о Джикии: «В «Спартаке» поняли, что он уже не игрок основного состава, не может приносить пользу на лавке. Не представляю его в «Локомотиве» или «Динамо»

Тимур Гурцкая высказался об уходе Георгия Джикии из «Спартака».

Ранее было объявлено, что 30-летний защитник покинет клуб в конце сезона по истечении срока контракта.

– Амарал сказал, что Станкович не участвовал в решении по Джикии. Что вы об этом думаете?

– Ни один новый тренер не может сразу убрать легенду, ну или как минимум одного из главных людей клуба. Если тренер так делает, сразу появляются люди, начинающего его ненавидеть. То есть Станкович должен был бы оставить Джикию до зимы – это фактически продление контракта на год. Джикия бы на это согласился.

– Нет ощущения, что Джикию не продлили в том числе из-за высказываний Шпинева?

– Не верю в это, потому что Шпинев допускает и худшие высказывания в адрес «Локомотива», и «Локомотив» не трогает его игроков. Клуб сделал предложения Миранчуку и Жемалетдинову.

– Но это мизерные предложения.

– Не так важно. «Локо» сделал хоть какие-то предложения, «Спартак» не сделал никакого.

– Почему мы сравниваем поведение «Спартака» и «Локо»?

– Если бы Джикия был бы нужен «Спартаку», клуб не обратил бы внимание ни на какие выступления. Скорее всего, Амарал и селекционный отдел поняли, что Джикия – уже не игрок основного состава, и не может приносить пользу сидя на лавке. При этом они не хотят подставлять Станковича.

– «Спартак» объявляет о том, что продления контракта с Джикией не будет, и Вадим Шпинев в первом же комментарии бросается на руководство «Спартака».

– Вадик ведет себя немножко токсично по отношению к руководству. Не только «Спартака», но и «Локомотива» и «Пари НН». Это происходит не в первый раз.

– Чего он добивается такими высказываниями?

– Я не знаю. Взял бы я его игрока, будучи спортивном директором? Нет.

– Можно ли говорить, что Шпинев некачественно выполняет свою работу, если у трех его крупных клиентов не продлены контракты в середине мая?

– Я не хочу оценивать работу Шпинева, но очевидно: плохо, когда игрок уходит в отпуск, не имея клуба.

– Шпинев сказал, что почти договорился с московским клубом по Джикии.

– Я сильно в этом сомневаюсь. Не сомневаюсь, если это «Химки».

– Это Подмосковье.



– Тогда «Торпедо».

Я ничего не знаю про интерес от ЦСКА и не представляю, что Джикия окажется в «Локомотиве» или «Динамо».

– Почему? Он воспитанник «Локомотива», у «Локо» это проблемная позиция, видимо, Джикия готов упасть по зарплате.

– Во-первых, у него возраст, во-вторых, не очень высокие скоростные данные.

Я очень хочу, чтобы Джикия нашел себе достойный вариант. Ему нужно поймать ритм, чтобы он играл каждый матч, потому что для защитника важно иметь место в составе.

– Ближний Восток или Турция?

– Я этого не исключал бы. Уверен, если бы Джикия захотел поехать к Николичу в Эмираты, то Марко от такого игрока точно бы не отказался. Другой вопрос – Николич хотел бы вернуться в Европу, – сказал футбольный агент Тимур Гурцкая в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»