Джикия об уходе из «Спартака»: «Если бы было хоть какое-то предложение, точно остался бы. Не было никакой истории про финансы или что-то еще»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Гильермо Абаскаль Футбол

Георгий Джикия высказался об уходе из «Спартака».

30-летний защитник покинет клуб по окончании сезона. 

– Когда Абаскаль покинул «Спартак», у тебя возникло ощущение, что вероятность того, что ты останешься, повышается?

– Думаю, да.

– Ты удивлен, что этого все-таки не произошло с учетом того, что Абаскаль покинул «Спартак»? В Абу-Даби ты говорил, что одна из причин того, что ты не играешь, – это что-то личное.

– Не надо один и тот же вопрос по-разному задавать (улыбается). Я понимаю, о чем ты говоришь. Но, пожалуйста, давайте хотя бы сегодня обойдемся тем фактом, что все, что я хотел услышать, я услышал, а остальное уже не имеет никакого значения. Решение принято – и все. 

– Удивило, что клуб не сделал вообще никакого предложения о продлении? По срокам, по финансовым условиям...

– Могу сказать только за себя: если бы было хоть какое-то предложение, я бы точно остался в клубе. Не было никакой истории про финансы или что-то еще. Тут уже что-то большее, – сказал Джикия

«Спартак» красиво проводил Джикию: трешка «Рубину», коридор прямо на поле, качали на руках 👏

47 комментариев
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Тебе агенту прежде всего вопросы нужно задавать, он явно наворотил делов и с ним решили заканчивать все дела просто.
+154
-3
+151
Ответ Петрович
Тебе агенту прежде всего вопросы нужно задавать, он явно наворотил делов и с ним решили заканчивать все дела просто.
Это точно. И предложение есть, как оказывается, только от другого клуба. Понятное дело его Спартак не стал продлевать после такого, ещё и по цивилизованному попрощались, а вот агент крыса та ещё.
+53
-1
+52
С таким агентом, какому клубу ты нужен, вот в чем вопрос
+46
-3
+43
Жора, спасибо тебе за всё!
Удачи, капитан!
+52
-12
+40
Ответ Петрович
Тебе агенту прежде всего вопросы нужно задавать, он явно наворотил делов и с ним решили заканчивать все дела просто.
У этого «прекрасного» агента Шпинева из уймы талантливых игроков только один Леха Миранчук каким-то чудом выстрелил)

В целом, он тот еще му**к. Антон с Рифатом Жемалетдиновым тоже без контракта в мае сидят)
+34
-2
+32
Чтобы остаться, надо заслужить это право игрой, тренировками, отношением к делу
+16
0
+16
Всего лишь надо было тебе и твоему агенту соблюдать корпоративную этику. Это при Федуне позволительно было.
+19
-5
+14
Ответ Marat_NJL
У этого «прекрасного» агента Шпинева из уймы талантливых игроков только один Леха Миранчук каким-то чудом выстрелил) В целом, он тот еще му**к. Антон с Рифатом Жемалетдиновым тоже без контракта в мае сидят)
Огромное "спасибо" товарищу Кузьмичёву, который всю локомотивскую молодёжь "продал" этому прохиндею.
+10
0
+10
Жора, нужно было публично оказывается от услуг таоего агента, оу ещё за него извиниться - тогда бы остался. А так - спасибо и удачи!
+10
0
+10
Было предложение в том году, последнее в декабре, агент сам говорил. Потом перестали предлагать
+7
0
+7
Хотел большую зарплату, получил ноль. Ищи другую работу.
+7
-1
+6
Так Джикия с агентом ситуацию раскачивали полгода. А учитывая что последние 2-3 года от него на поле нет пользы, люди конечно приняли решение что скатертью дорога, нужно искать более мотивированного игрока.
+7
-1
+6
А не надо было через агента, гнать на клуб. И не нужно говорить, мол ты не в курсе был.
+5
0
+5
Ответ Nogoi89
Ну, ты сам тоже виноват, много через агента вылил в прессу. Понятно, что у Джикии есть какой-то уровень, и уверен, он ещё года 2-3 поиграет, но обе стороны довели ситуацию до того, что компромисса не нашлось.
Спартак давал денег по рынку, эти хотели больше за старые заслуги и стали давить через сми
+8
-3
+5
Много слов было от твоего агента, гниль нужно выгонять.
+5
0
+5
Спасибо кэп, удачи
+9
-5
+4
Дисклеймер: все сказаное чисто субъективно , критике не подлежит ; по конвенции ООН я имею право высказать свое мнение, и просить его уважать ))))).
Честно скажу в истории с Джикией к Абаскалью вопросов нет ( у меня по крайней мере) , Бабич явно лучше Джикии , с Дуарте они примерно на одном уровне , Дуарте лучше на мяче , а Джикия в защитникских качествах. Абаскаль выбрал игру на мяче . Странно что Агент и Джикия все сводили к персоне Абаскаля неужели Джикия хотел играть и благодаря прошлым заслугам и имени капитана , Магуайр своего шанса дождался , тренировался тихо и профессионально и шанс нашел . А выстовлять такое на общественность самому и через агента это не профессионально.
+5
-1
+4
Спасибо за всё капитан!
Удачи в новом клубе!
+3
0
+3
Ответ NIK7478
Мне непонятно поведение руководства Спартака: когда Абаскаль из какого-то принципа навсегда посадил Джикию на лавку, могли бы еще в начале сезона сказать, что контракт продлеваться не будет! Человек зимой перешел бы в другой клуб, и играл бы сейчас. Ни себе, ни людям, так это называется.
надо было заткнуть агента и самому не высказываться на тему контракта, но оба раза повёл себя глупо, сейчас поздно строить из себя кого-то...
+3
0
+3
Была просто одна история. С долбанутым агентом. Ну, заработаешь ещё ты денег в динамо/локо/где-то ещё. Но шанс стать кем-то большим для клуба... Уже всё.
+1
0
+1
Если бы не та ситуация с агентом , кэпа бы подписали.. после этой ситуации, сразу стало понятно.. продления не будет..если бы подписали, то это был бы прецедент..
+1
0
+1
Ну, ты сам тоже виноват, много через агента вылил в прессу. Понятно, что у Джикии есть какой-то уровень, и уверен, он ещё года 2-3 поиграет, но обе стороны довели ситуацию до того, что компромисса не нашлось.
+5
-4
+1
столько почестей хочет, словно с Мальдини условным прощаются
+4
-3
+1
Ответ ParvizLNDRreal
А не надо было через агента, гнать на клуб. И не нужно говорить, мол ты не в курсе был.
он не то что не в курсе был, а сам ещё публично говорил, что во всём со своим агентом согласен. а теперь из себя обиженку строит. противно.
+1
0
+1
слишком много Джикии в ленте...ушёл и ушёл...
+1
-1
0
Значит мы чего то не знаем, а они не расскажут.
0
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Жора , бери пример с мировых звезд , Неймар всегда с окружением , у Месси вообще батя агент!!!
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спасибо капитан, удачи в другом клубе. И на зло всем поносникаи докажи своей игрой в другой команде
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Нечего договорные матчи катать. Игра с Краснодаром яркий пример.
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подумал бы - почему ничего не предложили....(хотя, в 30-лет уже не думается...)
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