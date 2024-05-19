Джикия об уходе из «Спартака»: «Если бы было хоть какое-то предложение, точно остался бы. Не было никакой истории про финансы или что-то еще»

Георгий Джикия высказался об уходе из «Спартака».

30-летний защитник покинет клуб по окончании сезона.

– Когда Абаскаль покинул «Спартак», у тебя возникло ощущение, что вероятность того, что ты останешься, повышается?

– Думаю, да.

– Ты удивлен, что этого все-таки не произошло с учетом того, что Абаскаль покинул «Спартак»? В Абу-Даби ты говорил, что одна из причин того, что ты не играешь, – это что-то личное.

– Не надо один и тот же вопрос по-разному задавать (улыбается). Я понимаю, о чем ты говоришь. Но, пожалуйста, давайте хотя бы сегодня обойдемся тем фактом, что все, что я хотел услышать, я услышал, а остальное уже не имеет никакого значения. Решение принято – и все.

– Удивило, что клуб не сделал вообще никакого предложения о продлении? По срокам, по финансовым условиям...

– Могу сказать только за себя: если бы было хоть какое-то предложение, я бы точно остался в клубе. Не было никакой истории про финансы или что-то еще. Тут уже что-то большее, – сказал .

«Спартак» красиво проводил Джикию: трешка «Рубину», коридор прямо на поле, качали на руках 👏