Джикия об уходе из «Спартака»: «Если бы было хоть какое-то предложение, точно остался бы. Не было никакой истории про финансы или что-то еще»
Георгий Джикия высказался об уходе из «Спартака».
30-летний защитник покинет клуб по окончании сезона.
– Когда Абаскаль покинул «Спартак», у тебя возникло ощущение, что вероятность того, что ты останешься, повышается?
– Думаю, да.
– Ты удивлен, что этого все-таки не произошло с учетом того, что Абаскаль покинул «Спартак»? В Абу-Даби ты говорил, что одна из причин того, что ты не играешь, – это что-то личное.
– Не надо один и тот же вопрос по-разному задавать (улыбается). Я понимаю, о чем ты говоришь. Но, пожалуйста, давайте хотя бы сегодня обойдемся тем фактом, что все, что я хотел услышать, я услышал, а остальное уже не имеет никакого значения. Решение принято – и все.
– Удивило, что клуб не сделал вообще никакого предложения о продлении? По срокам, по финансовым условиям...
– Могу сказать только за себя: если бы было хоть какое-то предложение, я бы точно остался в клубе. Не было никакой истории про финансы или что-то еще. Тут уже что-то большее, – сказал Джикия.
«Спартак» красиво проводил Джикию: трешка «Рубину», коридор прямо на поле, качали на руках 👏
Удачи, капитан!
В целом, он тот еще му**к. Антон с Рифатом Жемалетдиновым тоже без контракта в мае сидят)
Честно скажу в истории с Джикией к Абаскалью вопросов нет ( у меня по крайней мере) , Бабич явно лучше Джикии , с Дуарте они примерно на одном уровне , Дуарте лучше на мяче , а Джикия в защитникских качествах. Абаскаль выбрал игру на мяче . Странно что Агент и Джикия все сводили к персоне Абаскаля неужели Джикия хотел играть и благодаря прошлым заслугам и имени капитана , Магуайр своего шанса дождался , тренировался тихо и профессионально и шанс нашел . А выстовлять такое на общественность самому и через агента это не профессионально.
Удачи в новом клубе!