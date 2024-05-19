Владимир Слишкович: «Джикия – настоящий капитан. Но наступают моменты, когда надо начинать новую страницу»

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия Георгий Джикия Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович высказался о победе «Спартака» над «Рубином».

Красно-белые выиграли матч 29-го тура Мир РПЛ со счетом 3:1. Для Георгия Джикии это была последняя домашняя игра за московский клуб.

– Команда старалась выполнять план на игру. Смогли забить три мяча. Считаю, что заслужили победу. Показали больше, чем «Рубин».

Не могу быть доволен концом игры, когда должны были лучше контролировать ход матча. Началось давление, и футболисты начали нервничать. Это психологический момент, над которым надо поработать.

Идем дальше. У нас еще одна очень важная игра осталась.

– Пока Джикия был на поле, команда не пропустила.

– Мы знаем, что может Джикия. И как он может играть. Свою работу он сделал очень хорошо.

А вопрос про Георгия… он знает, насколько я его ценю. Я считаю его настоящим капитаном. Но наступают моменты, когда надо начинать новую страницу, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака». 

«Спартак» красиво проводил Джикию. Трешка «Рубину», коридор прямо на поле, качали на руках 👏

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13 комментариев
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Мне понравилось, что в конце он не скандалил. Был вовлечен в дела команды. Весь негативный образ создают агенты. Почему футболисты не могут прописать, что б эти клоуны делали свою работу молча.
+24
-5
+19
Ответ Красная стрела
Мне понравилось, что в конце он не скандалил. Был вовлечен в дела команды. Весь негативный образ создают агенты. Почему футболисты не могут прописать, что б эти клоуны делали свою работу молча.
А почему бы тогда Джикии не выступить с заявлением, что агент переборщил, сам я так не считаю и тд? Наоборот только. Так что все это согласовано с Джикией, а может даже по его инструкции сделано. Напомню, что у него при этом еще агент по пиару личный имеется
+14
0
+14
Наконец то проводили
+13
-1
+12
Успехов Спартаку с новым капитаном!
+7
-2
+5
Пс. Здорово, что Слишкович остаётся. Этот балакано - итальянский вариант - мне очень нравится. Первые ближе к нам, вторые к передовой тренерской мысли. Что даёт очень нужное сочетание.
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Ответ Костас Костофы
Всё таки похоже капитан где то, как то и когда то зашкварился. У Спартака хватило ума не выносить сор из избы. Поэтому прощались без досвидания.
Просто так с такими людьми не прощаются. Знают только в клубе что произошло. Но только не из-за игровых качеств.
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Удачи, Джикия, больше не чуди..
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Манилов так не считал.
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Не знаю какие у них отношения🤷‍♂️да и вообще не видел, что б игрок с агентом цапались
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