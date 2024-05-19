Владимир Слишкович: «Джикия – настоящий капитан. Но наступают моменты, когда надо начинать новую страницу»

Владимир Слишкович высказался о победе «Спартака» над «Рубином».

Красно-белые выиграли матч 29-го тура Мир РПЛ со счетом 3:1. Для Георгия Джикии это была последняя домашняя игра за московский клуб.

– Команда старалась выполнять план на игру. Смогли забить три мяча. Считаю, что заслужили победу. Показали больше, чем «Рубин».

Не могу быть доволен концом игры, когда должны были лучше контролировать ход матча. Началось давление, и футболисты начали нервничать. Это психологический момент, над которым надо поработать.

Идем дальше. У нас еще одна очень важная игра осталась.

– Пока Джикия был на поле, команда не пропустила.

– Мы знаем, что может Джикия. И как он может играть. Свою работу он сделал очень хорошо.

А вопрос про Георгия… он знает, насколько я его ценю. Я считаю его настоящим капитаном. Но наступают моменты, когда надо начинать новую страницу, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака».

«Спартак» красиво проводил Джикию. Трешка «Рубину», коридор прямо на поле, качали на руках 👏