Аленичев о «багаже Абаскаля»: «В том, как «Спартак» сейчас выглядит, есть его заслуга. Подготовку в январе проводил он. При смене тренера, команда зачастую играет намного лучше»

Дмитрий Аленичев оценил вклад Гильермо Абаскаля в результаты «Спартака».

Красно-белые не проигрывают в РПЛ после увольнения Абаскаля – 4 победы и 2 ничьих.

– После чемпионства « » говорили о «багаже ». Хорошие результаты «Спартака» при – это «багаж Абаскаля»?

– Предсезонную подготовку в январе проводил , в этом большая его заслуга.

При смене тренера, как это часто бывает, команда играет намного лучше. И так не только в «Спартаке». Могу привести в пример «Рому», в которой я играл.

Но в том, как «Спартак» сейчас выглядит, есть и заслуга Абаскаля, – сказал бывший тренер красно-белых Дмитрий Аленичев.