Аленичев о «багаже Абаскаля»: «В том, как «Спартак» сейчас выглядит, есть его заслуга. Подготовку в январе проводил он. При смене тренера, команда зачастую играет намного лучше»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Массимо Каррера Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Дмитрий Аленичев оценил вклад Гильермо Абаскаля в результаты «Спартака».

Красно-белые не проигрывают в РПЛ после увольнения Абаскаля – 4 победы и 2 ничьих.

После чемпионства «Спартака» Карреры говорили о «багаже Аленичева». Хорошие результаты «Спартака» при Слишковиче – это «багаж Абаскаля»?

– Предсезонную подготовку в январе проводил Абаскаль, в этом большая его заслуга.

При смене тренера, как это часто бывает, команда играет намного лучше. И так не только в «Спартаке». Могу привести в пример «Рому», в которой я играл.

Но в том, как «Спартак» сейчас выглядит, есть и заслуга Абаскаля, – сказал бывший тренер красно-белых Дмитрий Аленичев.

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10 комментариев
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Как бы то ни было Аленичев слово "багаж" не произносил, заголовок преукрашен автором, тем кто задавал вопросы...
+4
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+4
При всем негативе к абаскалю, полностью верное заявление, чтоб создать команду, нужно как минимум пол года, так говорили великие, романцев, семин,газаев,а уж им намного больше веры, чем комментаторам в трениках с дивана
+4
0
+4
Саквояж Станковича
+5
-2
+3
Ну началось....
+5
-3
+2
Ответ Давид Agabekyan
Аленичев в багажах разбирается
Если он сейчас начнёт отрицать вклад Абаскаля, тогда ведь и его вклад (основной) в чемпионство под вопросом:)
+2
-1
+1
Ответ GJ yanowayler
Ну началось....
Так он о самом себе и итальянском гении говорит ))
А никак не об Абаскале )
+2
-2
0
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