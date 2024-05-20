Аленичев о «багаже Абаскаля»: «В том, как «Спартак» сейчас выглядит, есть его заслуга. Подготовку в январе проводил он. При смене тренера, команда зачастую играет намного лучше»
Дмитрий Аленичев оценил вклад Гильермо Абаскаля в результаты «Спартака».
Красно-белые не проигрывают в РПЛ после увольнения Абаскаля – 4 победы и 2 ничьих.
– После чемпионства «Спартака» Карреры говорили о «багаже Аленичева». Хорошие результаты «Спартака» при Слишковиче – это «багаж Абаскаля»?
– Предсезонную подготовку в январе проводил Абаскаль, в этом большая его заслуга.
При смене тренера, как это часто бывает, команда играет намного лучше. И так не только в «Спартаке». Могу привести в пример «Рому», в которой я играл.
Но в том, как «Спартак» сейчас выглядит, есть и заслуга Абаскаля, – сказал бывший тренер красно-белых Дмитрий Аленичев.
А никак не об Абаскале )