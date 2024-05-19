«Спартак» не проигрывает в РПЛ после увольнения Абаскаля – 4 победы и 2 ничьих при Слишковиче

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

«Спартак» не проигрывает в Мир РПЛ после увольнения Гильермо Абаскаля.

Сегодня красно-белые обыграли «Рубин» в 29-м туре Мир РПЛ (3:1).

Абаскаль был уволен с поста главного тренера московской команды 14 апреля. С тех пор «Спартак» под руководством Владимира Слишковича провел 6 матчей в рамках лиги, одержав 4 победы и дважды сыграв вничью.

В последнем туре РПЛ москвичи встретятся с «Оренбургом». 

Как Слишкович вытащил «Спартак» из глубокого кризиса

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48 комментариев
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КБ, сегодня умер мой отец. Ему было 72 года. Всю жизнь он болел за Спартак. Свой последний сезон до конца он не досмотрел, к сожалению. Спасибо команде за победу, он был бы рад. Берегите близких!
+124
-4
+120
Ответ ken2ki
КБ, сегодня умер мой отец. Ему было 72 года. Всю жизнь он болел за Спартак. Свой последний сезон до конца он не досмотрел, к сожалению. Спасибо команде за победу, он был бы рад. Берегите близких!
Пусть земля ему будет пухом...
Он навсегда в Вашем сердце...
+34
-2
+32
Ответ ken2ki
КБ, сегодня умер мой отец. Ему было 72 года. Всю жизнь он болел за Спартак. Свой последний сезон до конца он не досмотрел, к сожалению. Спасибо команде за победу, он был бы рад. Берегите близких!
Соболезную
+30
-2
+28
Зеeнит пoзoр российского футболa.
+18
-6
+12
Всех Спартачей с заслуженной победой!
+13
-2
+11
Ответ IgorBudda
Маслов - не уровень Спартака
Предыдущие матчи играл уверенее, сегодня все как то нервно играют, Умяров вообще как безголовая курица несется по полю, вот кто точно не уровень
+10
-3
+7
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
4 победы + 2 ничьи = уволили Слишковича. Парадоксы Спартака.
Никто его не увольнял. В штабе он остаётся.
+8
-1
+7
Как бы то ни было беспроигрышная серия Слишковича в чемпионате продолжается...
+7
-2
+5
Лучше бы с Балтикой победили
+7
-2
+5
Ответ shadow82
Комментарий скрыт
выигрыш еврокубка оправдывает любой позор?
+7
-2
+5
Ответ ken2ki
КБ, сегодня умер мой отец. Ему было 72 года. Всю жизнь он болел за Спартак. Свой последний сезон до конца он не досмотрел, к сожалению. Спасибо команде за победу, он был бы рад. Берегите близких!
Прими соболезнования от души.
Мой год назад ушёл.
+4
-1
+3
Маслов - не уровень Спартака
+6
-3
+3
Ответ ken2ki
КБ, сегодня умер мой отец. Ему было 72 года. Всю жизнь он болел за Спартак. Свой последний сезон до конца он не досмотрел, к сожалению. Спасибо команде за победу, он был бы рад. Берегите близких!
Соболезную вам
+4
-1
+3
Ответ ken2ki
КБ, сегодня умер мой отец. Ему было 72 года. Всю жизнь он болел за Спартак. Свой последний сезон до конца он не досмотрел, к сожалению. Спасибо команде за победу, он был бы рад. Берегите близких!
соболезную.держись брат
+4
-1
+3
Ответ ken2ki
КБ, сегодня умер мой отец. Ему было 72 года. Всю жизнь он болел за Спартак. Свой последний сезон до конца он не досмотрел, к сожалению. Спасибо команде за победу, он был бы рад. Берегите близких!
Прими соболезнования!
Спартак вперед!!!
+5
-2
+3
Ответ ken2ki
КБ, сегодня умер мой отец. Ему было 72 года. Всю жизнь он болел за Спартак. Свой последний сезон до конца он не досмотрел, к сожалению. Спасибо команде за победу, он был бы рад. Берегите близких!
Собалезную. Пусть земля будет пухом.
+3
-1
+2
Ответ ken2ki
КБ, сегодня умер мой отец. Ему было 72 года. Всю жизнь он болел за Спартак. Свой последний сезон до конца он не досмотрел, к сожалению. Спасибо команде за победу, он был бы рад. Берегите близких!
Соболезную
+3
-1
+2
Ответ ken2ki
КБ, сегодня умер мой отец. Ему было 72 года. Всю жизнь он болел за Спартак. Свой последний сезон до конца он не досмотрел, к сожалению. Спасибо команде за победу, он был бы рад. Берегите близких!
Мужайтесь! Мои соболезнования!
+3
-1
+2
Ответ ken2ki
КБ, сегодня умер мой отец. Ему было 72 года. Всю жизнь он болел за Спартак. Свой последний сезон до конца он не досмотрел, к сожалению. Спасибо команде за победу, он был бы рад. Берегите близких!
соболезнования, потеря отца тяжëлая утрата.
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Ответ Peter Parker
Да-да. Умяров гораздо лучше держал центр, отдавал осмысленные передачи и его все равно поносят. Вышел Пруцев, центр развалился, отдал шальной пас, привез гол, но Пруцев же у нас молодец. Смотри не перепутай
Ты матч с какой минуты начал смотреть? Ты когда матч смотришь на мячик только внимание обращаешь? Советую посмотреть в следующем матче на движение игроков цента поля, как Умяров и Прутцев играют, как в отбор идут, куда пасы отдают. Умяров получил желтую на 6 минуте , два подката бездумных в центре поля !!! Вообще не читает игру, от них обоих надо избавиться, Пруцев хорошо бегает, объем создает, но этого мало, просто бегать и я могу за куда меньшие деньги 🫰 Тот же Мартинс сегодня хорошо сыграл, а потом два матча плохо, они все средние игроки, для ротации подойдут, но для большего нет.
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+2
Ответ ken2ki
КБ, сегодня умер мой отец. Ему было 72 года. Всю жизнь он болел за Спартак. Свой последний сезон до конца он не досмотрел, к сожалению. Спасибо команде за победу, он был бы рад. Берегите близких!
вся красно-белая семья скорбит с тобой наш брат, пусть земля ему будет пухом ♥🤍🥺
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+2
Ответ Forrest Gamp
Зеeнит пoзoр российского футболa.
Предлагаю ввести в обиход аббревиатуру ЗПРФ, ну или просто ЗПФ !
+2
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
4 победы + 2 ничьи = уволили Слишковича. Парадоксы Спартака.
Главный матч с Балтикой он всё таки проиграл.
+1
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+1
Ответ ken2ki
КБ, сегодня умер мой отец. Ему было 72 года. Всю жизнь он болел за Спартак. Свой последний сезон до конца он не досмотрел, к сожалению. Спасибо команде за победу, он был бы рад. Берегите близких!
Светлая память
+1
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Ответ ken2ki
КБ, сегодня умер мой отец. Ему было 72 года. Всю жизнь он болел за Спартак. Свой последний сезон до конца он не досмотрел, к сожалению. Спасибо команде за победу, он был бы рад. Берегите близких!
Царствия небесного! Мои соболезнования!
0
0
0
Ответ ken2ki
КБ, сегодня умер мой отец. Ему было 72 года. Всю жизнь он болел за Спартак. Свой последний сезон до конца он не досмотрел, к сожалению. Спасибо команде за победу, он был бы рад. Берегите близких!
Царства небесного и земля ему будет пухом
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
4 победы + 2 ничьи = уволили Слишковича. Парадоксы Спартака.
кто его уволил, он же в штабе остаëтся
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Ответ Forrest Gamp
выигрыш еврокубка оправдывает любой позор?
А в чем позор зенита?
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Ответ IgorBudda
Маслов из года в год так действует, что слов не хватает. Возможно, с новым тренером что-то изменится и он раскроется позитивно, но пока больше разочаровний
Как игрок замены может подойти. Но лучше продлить контракт и отдать в аренда на год. Были слухи про Дркушича, вот его надо подписывать, а Маслова в аренду в Крылья Советов.
Команды у Станкевича играли в 4 защитника, по идее если без травм, то можно и без трансферов (Дуарте, Чернов, Бабич, Бозов из второй команды, может сыграть если что и Литвинов), больше всего в трансфере нуждается середина поля и нападающий нужен(тот же Гуарирапа из Сочи)
Рябчука, Товареша и Классена продать и купить Горшкова(будет кому хоть штрафные исполнять).
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Ответ ken2ki
КБ, сегодня умер мой отец. Ему было 72 года. Всю жизнь он болел за Спартак. Свой последний сезон до конца он не досмотрел, к сожалению. Спасибо команде за победу, он был бы рад. Берегите близких!
Искренние соболезнования
Светлая память
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