«Спартак» не проигрывает в РПЛ после увольнения Абаскаля – 4 победы и 2 ничьих при Слишковиче

«Спартак» не проигрывает в Мир РПЛ после увольнения Гильермо Абаскаля.

Сегодня красно-белые обыграли « » в 29-м туре Мир РПЛ (3:1).

был уволен с поста главного тренера московской команды 14 апреля. С тех пор «Спартак» под руководством провел 6 матчей в рамках лиги, одержав 4 победы и дважды сыграв вничью.

В последнем туре москвичи встретятся с «Оренбургом».

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