«Спартак» не проигрывает в РПЛ после увольнения Абаскаля – 4 победы и 2 ничьих при Слишковиче
«Спартак» не проигрывает в Мир РПЛ после увольнения Гильермо Абаскаля.
Сегодня красно-белые обыграли «Рубин» в 29-м туре Мир РПЛ (3:1).
Абаскаль был уволен с поста главного тренера московской команды 14 апреля. С тех пор «Спартак» под руководством Владимира Слишковича провел 6 матчей в рамках лиги, одержав 4 победы и дважды сыграв вничью.
В последнем туре РПЛ москвичи встретятся с «Оренбургом».
Он навсегда в Вашем сердце...
Мой год назад ушёл.
Спартак вперед!!!
Команды у Станкевича играли в 4 защитника, по идее если без травм, то можно и без трансферов (Дуарте, Чернов, Бабич, Бозов из второй команды, может сыграть если что и Литвинов), больше всего в трансфере нуждается середина поля и нападающий нужен(тот же Гуарирапа из Сочи)
Рябчука, Товареша и Классена продать и купить Горшкова(будет кому хоть штрафные исполнять).
Светлая память