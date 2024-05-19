Кавазашвили о Джикии: «Обидно, что Абаскаль перекрыл кислород классному игроку. Георгий – спартаковская легенда, внес огромный вклад в стабильную игру команды»

Теги Спартак премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Георгий Джикия Гильермо Абаскаль Футбол

Анзор Кавазашвили огорчен уходом Георгия Джикии из «Спартака».

«Джикия внес огромный вклад в спартаковскую стабильную игру. Не понимаю, почему Абаскаль не ставил его в состав, но я не хочу влезать во внутренние дела.

Сожалею, что Джикия уходит. Георгий совершенно точно спартаковская легенда. Он начал играть за клуб и сразу завоевал любовь всех. Он очень добрый, порядочный, культурный парень. Даже на поле я ни разу не видел, чтобы он намеренно ломал соперника.

Обидно, что Абаскаль перекрыл кислород очень классному футболисту.

Любой клуб может взять Джикию с большой радостью. Меня немного огорчает то, что для него наступил возрастной барьер. К 30 годам футболисты начинают сдавать в физическом плане. Не знаю, сможет ли он дальше играть на таком же высоком уровне, потому что он будет сдавать позиции. Конечно, он сможет играть за счет своего опыта», – сказал бывший вратарь московского клуба.

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12 комментариев
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какая спартаковская легенда 😱вы там совсем ку ку-ку 🤷‍♂️
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Абсолютно среднейший игрок, а столько дифирамб поют. Бред
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Кавазашвили об Акинфееве: «С возрастом Игорь уступает место более молодым голкиперам. Его состояние, видимо, уже не позволяет выходить даже на замену»

А то что состояние Джикии хуже всех остальных защитников и не позволяет ему выходить на замену, не говоря уже об игре в основе, не говорит том, что тренер поступал правильно, а не вешать всех собак на Абаскаля?
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внёс вклад в стабильно низкие результаты клуба...пусть легенда поиграет в другом месте...
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Воспитанник локомотива + перешел из амкара = спартаковская легенда 😅
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действительно, достало уже пережевывание этой темы.. Ну пришёл посредственный защитник, неплохо подзаработал и ушёл. теперь что должны сделать, траур устраивать? пусть спокойно занимается отделкой своих квартир
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До легенды он и близко не дотягивает, а привозов было много
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Легенда - это когда внёс какой либо значимый вклад в историю клуба, а не просиживал штаны N-ное количество лет на скамейке

Тогда и Себальос - легенда Реала, он же с 2017 года, как и Джикия, играет за клуб
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если дело в тренере, то его уже нет в Спартаке. оставляйте и пусть он делом подтвердит свою легендарность. Сильве сколько лет? он только в этом году сдал, но это в АПЛ. ну или Пепе возьмите, он в 40 один из лучших в Португалии(АПЛ не потянул бы)
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Он такая же легенда Спартака, как и Кавазашвили. Разве что играл подольше. Лучшими для Жоры были первые три-четыре года в составе красно-белых. Потом косяков становилось всё больше. Ну, а как капитан, он был скорее вреден, ибо он не мог вести за собой команду в трудные минуты. А вот паниковать, симулировать и удаляться в такие моменты, у него получалось часто. Он может, завершив карьеру, полноправно считаться ветераном Спартака, в отличии от того же Кавазашвили, но легендой, конечно же нет.
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Контракт Джикии был весьма крупным, так как заключался в сытые годы. Скорее всего не смогли договориться. Джикия еще не является прям уж возрастным игроком, чтобы его прям списывать. По российским меркам он остается очень сильным ЦЗ. Жаль, что не успел принять решение по будущему Георгия новый тренерский штаб. Он он найдет конечно себе команду и будет играть еще минимум лет 5 на высоком уровне.

Прощаться с игроками, которые долго играли в клубе, всегда сложно. Часто из Спартака уходили куда хуже. С Джикией еще нормально вышло.
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дедушке скоро 84, стоит ли прислушиваться к его словам, особенно когда он забыл выпить таблетки
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