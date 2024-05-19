Кавазашвили о Джикии: «Обидно, что Абаскаль перекрыл кислород классному игроку. Георгий – спартаковская легенда, внес огромный вклад в стабильную игру команды»
Анзор Кавазашвили огорчен уходом Георгия Джикии из «Спартака».
«Джикия внес огромный вклад в спартаковскую стабильную игру. Не понимаю, почему Абаскаль не ставил его в состав, но я не хочу влезать во внутренние дела.
Сожалею, что Джикия уходит. Георгий совершенно точно спартаковская легенда. Он начал играть за клуб и сразу завоевал любовь всех. Он очень добрый, порядочный, культурный парень. Даже на поле я ни разу не видел, чтобы он намеренно ломал соперника.
Обидно, что Абаскаль перекрыл кислород очень классному футболисту.
Любой клуб может взять Джикию с большой радостью. Меня немного огорчает то, что для него наступил возрастной барьер. К 30 годам футболисты начинают сдавать в физическом плане. Не знаю, сможет ли он дальше играть на таком же высоком уровне, потому что он будет сдавать позиции. Конечно, он сможет играть за счет своего опыта», – сказал бывший вратарь московского клуба.
А то что состояние Джикии хуже всех остальных защитников и не позволяет ему выходить на замену, не говоря уже об игре в основе, не говорит том, что тренер поступал правильно, а не вешать всех собак на Абаскаля?
Тогда и Себальос - легенда Реала, он же с 2017 года, как и Джикия, играет за клуб
Прощаться с игроками, которые долго играли в клубе, всегда сложно. Часто из Спартака уходили куда хуже. С Джикией еще нормально вышло.