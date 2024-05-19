Кавазашвили о Джикии: «Обидно, что Абаскаль перекрыл кислород классному игроку. Георгий – спартаковская легенда, внес огромный вклад в стабильную игру команды»

Анзор Кавазашвили огорчен уходом Георгия Джикии из «Спартака».

« внес огромный вклад в спартаковскую стабильную игру. Не понимаю, почему не ставил его в состав, но я не хочу влезать во внутренние дела.

Сожалею, что Джикия уходит. Георгий совершенно точно спартаковская легенда. Он начал играть за клуб и сразу завоевал любовь всех. Он очень добрый, порядочный, культурный парень. Даже на поле я ни разу не видел, чтобы он намеренно ломал соперника.

Обидно, что Абаскаль перекрыл кислород очень классному футболисту.

Любой клуб может взять Джикию с большой радостью. Меня немного огорчает то, что для него наступил возрастной барьер. К 30 годам футболисты начинают сдавать в физическом плане. Не знаю, сможет ли он дальше играть на таком же высоком уровне, потому что он будет сдавать позиции. Конечно, он сможет играть за счет своего опыта», – сказал бывший вратарь московского клуба.