Радимов о Станковиче: «Чемпионства Сербии и Венгрии не говорят о многом, но ни один игрок не скажет ему как Абаскалю: «Ты вообще где играл, чего мне тут рассказываешь?»

Владислав Радимов высказался о назначении Деяна Станковича тренером «Спартака».

Сербский специалист приступит к работе со следующего сезона.

«Как тренеру ему очень многое надо доказать. Потому что чемпионства в Сербии и Венгрии не говорят о многом.

Но ни один игрок « » не подойдет к нему и не скажет, как было в случае с условным Абаскалем: «Слушай, ты вообще где играл? Ты чего мне тут рассказываешь?» Тут вопросов просто не возникнет», – сказал бывший футболист сборной России Владислав Радимов.