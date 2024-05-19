Радимов о Станковиче: «Чемпионства Сербии и Венгрии не говорят о многом, но ни один игрок не скажет ему как Абаскалю: «Ты вообще где играл, чего мне тут рассказываешь?»

Теги Спартак Владислав Радимов Деян Станкович премьер-лига Россия Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Владислав Радимов высказался о назначении Деяна Станковича тренером «Спартака».

Сербский специалист приступит к работе со следующего сезона.

«Как тренеру ему очень многое надо доказать. Потому что чемпионства в Сербии и Венгрии не говорят о многом.

Но ни один игрок «Спартака» не подойдет к нему и не скажет, как было в случае с условным Абаскалем: «Слушай, ты вообще где играл? Ты чего мне тут рассказываешь?» Тут вопросов просто не возникнет», – сказал бывший футболист сборной России Владислав Радимов.

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14 комментариев
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И ни один бывший игрок не спросит: -" А сколько ты можешь начеканить"?
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Да я прям в шоке с нашего самомнение. Чемпионства Венгрии и Сербии ни о чем не говорят. Зато когда о Сереже Семаке рассуждаем или об условном Стасике, так они чуть ли не на пост Баварии претендуют со своими успехами. А вот на пост в великую РПЛ в Спартачок - ну не, спорно, еще посмотрим на вашего Станковича.
Охренеть, блин. И так им не то, и так им не это. Буланов, блин, сам аж до медийки скатился, зато ёмаё какой важный курица пообсуждать других.
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Да ладно, для наших бревен и Зидан не авторитет…
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Ну да, а игроки Спартака они же прям в топ-клубе играют или играли, чтобы лицам из чемпионатов Сербии, Венгрии предъявлять за это
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Эта болезнь оказалась заразной.
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Ну то есть Черчесов с Легией и тем бе Ференцварош - это круто. Когда Станкович то де самое, ни о чем не говорит
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ну значит и чемпионства Семака такие же обесцененные по мнению радимова
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Николич который был чемпионом этих стран показал достачно не плохой результат
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И какой это игрок решится в такой форме подать заявку на вылет из команды?
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Да, но ни одного игрока не звали и в Ла Масию.
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Ответ Очки Дани Алвеса
Да я прям в шоке с нашего самомнение. Чемпионства Венгрии и Сербии ни о чем не говорят. Зато когда о Сереже Семаке рассуждаем или об условном Стасике, так они чуть ли не на пост Баварии претендуют со своими успехами. А вот на пост в великую РПЛ в Спартачок - ну не, спорно, еще посмотрим на вашего Станковича. Охренеть, блин. И так им не то, и так им не это. Буланов, блин, сам аж до медийки скатился, зато ёмаё какой важный курица пообсуждать других.
Так Стас один единственный российский тренер, который этого мнения своей работой действительно заслужил.
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