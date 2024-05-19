Радимов о Станковиче: «Чемпионства Сербии и Венгрии не говорят о многом, но ни один игрок не скажет ему как Абаскалю: «Ты вообще где играл, чего мне тут рассказываешь?»
Владислав Радимов высказался о назначении Деяна Станковича тренером «Спартака».
Сербский специалист приступит к работе со следующего сезона.
«Как тренеру ему очень многое надо доказать. Потому что чемпионства в Сербии и Венгрии не говорят о многом.
Но ни один игрок «Спартака» не подойдет к нему и не скажет, как было в случае с условным Абаскалем: «Слушай, ты вообще где играл? Ты чего мне тут рассказываешь?» Тут вопросов просто не возникнет», – сказал бывший футболист сборной России Владислав Радимов.
Охренеть, блин. И так им не то, и так им не это. Буланов, блин, сам аж до медийки скатился, зато ёмаё какой важный курица пообсуждать других.