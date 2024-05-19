Президент «Сочи» Ротенберг о Морено в ЦСКА: «Дружба не продается! Повторения того, что было с Федотовым, не будет»
Президент «Сочи» Борис Ротенберг не верит у уход тренера Роберта Морено в ЦСКА.
Вчера «Сочи» вылетел из Мир РПЛ, уступив «Краснодару» (2:3) в 29-м туре. Испанец заявил, что продолжит тренировать южан и в Мелбет Первой лиге: «Я принял предложение о продлении контракта. Горд за ребят и за то время, что я нахожусь в клубе».
Однако, как сообщается, есть минимальная вероятность того, Морено уйдет, если его позовет ЦСКА.
«У нас дружеские отношения с Морено. Повторения того, что было с Федотовым, не будет! Дружба не продается!» – сказал Ротенберг.
Напомним, что тренирующий сейчас ЦСКА Федотов в июне 2022 года перешел в московский клуб как раз из «Сочи».
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Не хотелось бы терять неплохого тренера. Удачи ему в Сочи
Федотов в "Сочи" 2 место. Морено в "Сочи" 16 место.
Кстати интересны и другие "кандидаты" от горлопанов на место Федотова: Игнашевич (на 15 месте) и Гончаренко (на 12 месте). Оба так же могут красиво отправить свои клубы в ФНЛ.
ЦСКА зарплату даст как минимум Федотовскую 1,5 милл евро.
В Сочи в 2 -2,5 раза меньше
Что бы не остаться безработным.
"так и будет с сочи постоянно бороться за выживание"
С Федотовым "Сочи" занял 2 место. Как то далековато от зоны вылета.)