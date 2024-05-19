Президент «Сочи» Ротенберг о Морено в ЦСКА: «Дружба не продается! Повторения того, что было с Федотовым, не будет»

Теги ЦСКА Первая лига Владимир Федотов Борис Ротенберг-старший Спорт-Экспресс Сочи Роберт Морено Футбол

Президент «Сочи» Борис Ротенберг не верит у уход тренера Роберта Морено в ЦСКА.

Вчера «Сочи» вылетел из Мир РПЛ, уступив «Краснодару» (2:3) в 29-м туре. Испанец заявил, что продолжит тренировать южан и в Мелбет Первой лиге: «Я принял предложение о продлении контракта. Горд за ребят и за то время, что я нахожусь в клубе».

Однако, как сообщается, есть минимальная вероятность того, Морено уйдет, если его позовет ЦСКА.

«У нас дружеские отношения с Морено. Повторения того, что было с Федотовым, не будет! Дружба не продается!» – сказал Ротенберг.

Напомним, что тренирующий сейчас ЦСКА Федотов в июне 2022 года перешел в московский клуб как раз из «Сочи».

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22 комментария
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Какая дружба?! Тебе ли не знать, что продается все!
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Хорошо
Не хотелось бы терять неплохого тренера. Удачи ему в Сочи
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Ответ Predator87
ну и будет в фнл пылить.не амбициозный оказался тренер.каждому свое)
Почему ? Возглавить Сочи уже было амбициозно, чудо помогло бы не вылететь , а согласится и попробовать вернуть Сочи в РПЛ тоже не слабый вызов, при том что при морено Сочи круто заиграл
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Ответ Григорий Геник
Морено интересный тренер, думаю игра ЦСКА при нем могла бы обрести смотрибельность
Да да, приобрести смотрибельность и красиво вылететь в ФНЛ.
Федотов в "Сочи" 2 место. Морено в "Сочи" 16 место.

Кстати интересны и другие "кандидаты" от горлопанов на место Федотова: Игнашевич (на 15 месте) и Гончаренко (на 12 месте). Оба так же могут красиво отправить свои клубы в ФНЛ.
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Морено интересный тренер, думаю игра ЦСКА при нем могла бы обрести смотрибельность
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Но если бы его позвал зенит,то другое дело)))????
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Они что вместе дружат с детства?В одном классе учились?
ЦСКА зарплату даст как минимум Федотовскую 1,5 милл евро.
В Сочи в 2 -2,5 раза меньше
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Ротенберг имеет ввиду дружбу с ВВП, она конечно не продаётся ))
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Морено? А на хрена нам еще один Федотов?
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Особенно если она подкреплена $
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Ответ Predator87
а какой смысл оставаться в сочи?)не понимаю таких тренеров.через год предложение от сильных клубов может и не поступить,и так и будет с сочи постоянно бороться за выживание
Что именно ты не понимаешь ? Причин много может быть, хороший контракт , или амбиции вернуть Сочи и хорошо играть через год и вообще с чего ты решил что ему большой клуб контакт дает ?
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Ответ ciao.ragazzi.2519
Что именно ты не понимаешь ? Причин много может быть, хороший контракт , или амбиции вернуть Сочи и хорошо играть через год и вообще с чего ты решил что ему большой клуб контакт дает ?
У молодого тренера, работавшего в Гранаде, Монако и сборной Испании все амбиции это вытащить команду из втордива в чемпионате где даже еврокубков нет? Хабаровск посетить, наконец, Нижнекамск. Вы серьёзно? )))
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Ответ Predator87
а какой смысл оставаться в сочи?)не понимаю таких тренеров.через год предложение от сильных клубов может и не поступить,и так и будет с сочи постоянно бороться за выживание
"какой смысл оставаться в сочи?)"
Что бы не остаться безработным.

"так и будет с сочи постоянно бороться за выживание"
С Федотовым "Сочи" занял 2 место. Как то далековато от зоны вылета.)
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А если другой клуб позовёт?
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Ответ Григорий Геник
Морено интересный тренер, думаю игра ЦСКА при нем могла бы обрести смотрибельность
А ЦСКА и сейчас стабильно играет.
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Ответ ЦСКА УСБ
Да да, приобрести смотрибельность и красиво вылететь в ФНЛ. Федотов в "Сочи" 2 место. Морено в "Сочи" 16 место. Кстати интересны и другие "кандидаты" от горлопанов на место Федотова: Игнашевич (на 15 месте) и Гончаренко (на 12 месте). Оба так же могут красиво отправить свои клубы в ФНЛ.
Соглашусь с вами! То Игнашевич то Морено просто бред! И оба в ФНЛ оказались! Просто супер тренеры!
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Ответ Иван Иванов
Особенно если она подкреплена $
Все тренеры мира подкреплены $ €
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Ответ Spartakus1984
Но если бы его позвал зенит,то другое дело)))????
Большому брату нельзя отказывать
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