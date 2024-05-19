Президент «Сочи» Ротенберг о Морено в ЦСКА: «Дружба не продается! Повторения того, что было с Федотовым, не будет»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг не верит у уход тренера Роберта Морено в ЦСКА.

Вчера «Сочи» вылетел из Мир , уступив «Краснодару» (2:3) в 29-м туре. Испанец заявил, что продолжит тренировать южан и в Мелбет Первой лиге: «Я принял предложение о продлении контракта. Горд за ребят и за то время, что я нахожусь в клубе».

Однако, как сообщается, есть минимальная вероятность того, уйдет, если его позовет ЦСКА.

«У нас дружеские отношения с Морено. Повторения того, что было с Федотовым, не будет! Дружба не продается!» – сказал .

Напомним, что тренирующий сейчас ЦСКА Федотов в июне 2022 года перешел в московский клуб как раз из «Сочи».

Вылет «Сочи» – сенсация. До сезона клуб не был в топ-7 претендентов на понижение