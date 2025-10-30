Слот о составе «Ливерпуля» против «Пэлас»: «Исак был не готов в прошлый раз и получил травму. Если бы ван Дейк и Конате вышли и травмировались, люди бы сказали: «Какой глупый выбор!»

Арне Слот высказался об обстоятельствах, которые влияют на состав «Ливерпуля».

«Красные» уступили «Кристал Пэлас » (0:3) в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.

Главный тренер мерсисайдского клуба сделал 10 изменений в стартовом составе команды по сравнению с прошлом матчем в АПЛ против «Брентфорда» (2:3).

«У меня только один правый защитник, Конор Брэдли , как пример. Каждый раз, когда мне приходилось выпускать его дважды за три дня или трижды за семь [в прошлом сезоне], мне приходилось заменять его из-за травмы бедра или чего-то еще. Вы готовы пойти на такой риск, когда впереди такая важная неделя?

В прошлый раз я выпустил игрока, который был не полностью готов – мы думали, что он готов, но это был первый раз, – Исак получил травму.

В прошлый раз, когда мы играли с «Саутгемптоном», Леони был травмирован, и Юго Экитике получил красную карточку. Мы не можем полагаться на такие вещи, когда впереди важная неделя.

Но всегда есть выбор. Что, если бы я выпустил, например, Вирджила [ван Дейка] и [Ибраиму Конате], если бы кто-то из них получил травму, люди бы сказали: «Какой глупый выбор!» – заявил главный тренер «Ливерпуля».