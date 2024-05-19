Морено о «Сочи»: «Вернемся в РПЛ в следующем же году. У нас будет команда с менталитетом победителя, в которой будет много российских игроков» 

Теги премьер-лига Россия Первая лига Сочи Роберт Морено Футбол

Роберт Морено заявил, что «Сочи» вернется в Мир РПЛ за один сезон.

Главный тренер «Сочи» высказался после поражения от «Краснодара» (2:3), после которого «барсы» потеряли шансы остаться в Премьер‑лиге.

— Вы собрали всю команду в раздевалке, даже увели Гуарирапу с послематчевого интервью. Что там происходило?

— Да, мы собрались в раздевалке. Мы все обсудили, я похвалил ребят за то, что они сражались и боролись до конца. Также сказал, что мы не будем опускать руки, продолжим играть и вернемся в следующем же году в РПЛ.

— У вас уже есть примерное понимание, как команда будет выглядеть в следующем сезоне в Первой лиге? Стоит учитывать, что там другой лимит на легионеров.

— У нас будет команда с менталитетом победителя, в которой будет много российских игроков. Я очень рад, что мне предстоит работать с россиянами, потому что здесь очень много талантливых игроков. Мы будем бороться и сражаться, чтобы вернуться в РПЛ еще сильнее. Рад, что у меня будет такая возможность, я продолжу работу в «Сочи».

— Чего не хватило «Сочи» для победы над «Краснодаром» и в целом нынешней весной?

— В каких‑то моментах нам не хватало удачи, это тоже важная часть футбола. Несмотря на хорошую игру, в футболе могут происходить такие вещи. Считаю, что мы играли хорошо во многих матчах, но, к сожалению, футбол состоит из маленьких деталей. К сожалению, из всех этих моментов сложился такой результат, — сказал Морено.

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2 комментария
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Удивительно: совсем недавно Сочи был призёром РПЛ вслед за Зенитом, а спустя каких-то два сезона вылетает в ФНЛ.

Вот такой у нас российский футбол: суровый, беспощадный, раздолбайский и непредсказуемый. Его можно любить, можно ненавидеть, или кринжевать, но равнодушным остаться нельзя.
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Думаю у Морено будут предложения от других клубов.Хотя сказал что останется -посмотрим что из этого выйдет.
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