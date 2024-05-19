Гранат о Морено: «Краснодару» он бы точно подошел. Играющая команда, играющий тренер – идеальный союз был бы, думаю»

Владимир Гранат считает, что Роберт Морено подходит для работы в «Краснодаре».

Сегодня «Сочи» под руководством Морено проиграл «Краснодару» в матче 29-го тура Мир РПЛ со счетом 2:3 и потерял шансы остаться в высшем дивизионе.

– Такой тренер, как , должен остаться в чемпионате России?

– Хотелось бы этого, да. Будет круто, если он вернет « » в Премьер-Лигу.

– Какой команде подошел бы Морено?

– Я думаю, « » бы точно подошел. Играющая команда, играющий тренер, ставит игру первым номером. Думаю, был бы идеальный союз, – сказал экс-защитник «Динамо».

«Краснодар» за тур до конца находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка. У «Зенита» 51 балл и матч в запасе.