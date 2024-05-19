Гранат о Морено: «Краснодару» он бы точно подошел. Играющая команда, играющий тренер – идеальный союз был бы, думаю»
Владимир Гранат считает, что Роберт Морено подходит для работы в «Краснодаре».
Сегодня «Сочи» под руководством Морено проиграл «Краснодару» в матче 29-го тура Мир РПЛ со счетом 2:3 и потерял шансы остаться в высшем дивизионе.
– Такой тренер, как Морено, должен остаться в чемпионате России?
– Хотелось бы этого, да. Будет круто, если он вернет «Сочи» в Премьер-Лигу.
– Какой команде РПЛ подошел бы Морено?
– Я думаю, «Краснодару» бы точно подошел. Играющая команда, играющий тренер, ставит игру первым номером. Думаю, был бы идеальный союз, – сказал экс-защитник «Динамо».
«Краснодар» за тур до конца находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка. У «Зенита» 51 балл и матч в запасе.