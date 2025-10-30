Семак опроверг, что Дуглас Сантос выбыл до конца года: «Не знаю, откуда берется такая информация. Надеемся, что он поможет «Зениту» после реабилитации»
Сергей Семак надеется, что Дуглас Сантос сыграет за «Зенит» до конца года.
В субботу команда Семака примет «Локомотив» в матче 14‑го тура Мир РПЛ.
Ранее сообщалось, что защитник петербуржцев Дуглас Сантос выбыл до конца года из-за повреждения плеча.
– Насколько серьезны кадровые проблемы у «Зенита»?
– Продолжают восстановление Матео Кассьерра и Арсен Адамов. Дуглас Сантос тоже не поможет в этой игре. Остальные готовятся к матчу.
– Насколько соответствует действительности информация, что Дуглас Сантос выбыл до конца года?
– Не знаю, откуда берется такая информация. После того как Дуглас получил повреждения, какое‑то время он находится в состоянии покоя. Когда начнет реабилитацию – будет видно, и станут известны более точные даты его возвращения. Надеемся, что он нам поможет, – сказал главный тренер «Зенита».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости