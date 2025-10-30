  • Спортс
  Левников назначен на матч «Краснодар» – «Спартак» в 14-м туре РПЛ, Чистяков - на игру «Зенита» и «Локомотива»
31

Левников назначен на матч «Краснодар» – «Спартак» в 14-м туре РПЛ, Чистяков - на игру «Зенита» и «Локомотива»

Назначены судьи на матчи 14-го тура Мир РПЛ.

31 октября (пятница)

ЦСКА – «Пари НН»: судья – Сергей Карасев 

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Владимир Казьменко.

1 ноября (суббота)

«Рубин» – «Динамо» Москва: судья – Инал Танашев 

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Хамид Талаев; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Иван Сараев; инспектор – Сергей Французов.

«Динамо» Махачкала – «Крылья Советов»: судья – Сергей Чебан 

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Александр Богданов; резервный судья – Герман Коваленко; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Александр Гвардис.

«Зенит» – «Локомотив»: судья – Артем Чистяков 

Помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Олег Соколов.

«Ростов» – «Акрон»: судья – Ян Бобровский 

Помощники судьи – Алексей Стипиди, Екатерина Курочкина; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Андрей Иванов.

2 ноября (воскресенье)

«Оренбург» – «Сочи»: судья – Евгений Буланов 

Помощники судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Иван Сараев; инспектор – Николай Иванов.

«Балтика» – «Ахмат»: судья – Иван Абросимов 

Помощники судьи – Егор Болховитин, Максим Белокур; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Рафаэль Шафеев; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Мацюра.

«Краснодар» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников 

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Александр Гончар.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт РФС
