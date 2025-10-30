«Ротор» встретится с тульским «Арсеналом». Волгоградцы, команде нужна ваша поддержка на стадионе!
«Ротор» принимает «Арсенал» Тула в 17-м туре PARI Первой лиги.
Матч пройдет в понедельник, 3 ноября, в 16:00 на стадионе «Волгоград-Арена».
«Ротор» после 16 туров расположился на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 26 очков. Туляки же находятся на 12-м месте, имея 17 очков в активе. Приходите поддержать волгоградцев в игре против «Арсенала»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости