Пулис о стандартах «Арсенала»: «Забавно, Венгер называл мой «Сток» регбийной командой. К Артете я испытываю только уважение – он понял, что это может им помочь. Ему плевать на критику»

Тони Пулис высказался о том, как «Арсенал» использует стандарты и ауты.

«Я думаю, это замечательно, что Артета использует стандартные положения, как и я. Я думаю, что ему наплевать на людей, которые захотят критиковать его за это. В каком бы клубе ты ни был и каким бы ни был твой подход, ты всегда будешь сталкиваться с шумом и критикой со стороны, но если ты выигрываешь матчи, то болельщики будут в полном восторге от этого.

Мы это видели в случае с болельщиками «Арсенала », которые распевали «Снова стандарт, оле-оле-оле», когда Эберечи Эзе забил победный гол после подачи Деклана Райса со штрафного в матче с «Кристал Пэлас» в воскресенье.

Я правда нахожу забавным, что 10 или 12 лет назад я часто попадал под огонь со стороны болельщиков «канониров», а Арсен Венгер называл «Сток Сити » регбийной командой из-за наших угловых и дальних вбрасываний. Это еще одна причина, по которой я не испытываю ничего, кроме уважения к Артете, потому что он увидел все это и просто подумал: «Знаете что, это могло бы нам помочь».

Я видел сгенерированную фотографию, на которой он одет как я, включая мою бейсболку, и мне это нравится – там я выгляжу привлекательно!

Венгер, вероятно, не одобряет то, что делает «Арсенал», но я знаю, что Артета воспринимает сравнения со «Сток Сити» как комплимент, как и другие тренеры Премьер-лиги, которые делают то же самое», – написал бывший главный тренер «Сток Сити» в своей колонке.

