Кике Флорес о реакции Винисиуса на замену в класико: «Это наносит ущерб имиджу «Реала» в глазах миллионов людей. Клуб должен принять меры»

Кике Флорес высказался о поведении Винисиуса Жуниора в класико.

Напомним, вингер мадридского клуба резко отреагировал на замену в матче с «Барселоной» в Ла Лиге (2:1) и не пожал руку главному тренеру Хаби Алонсо . Вчера он извинился .

– Если бы вы были тренером, вы бы оценили помощь президента в подобной ситуации, или вы бы сочли это вмешательством?

– Ситуация с Винисиусом – это вопрос, который волнует руководство клуба из-за его влияния на имидж клуба. Это наносит ущерб имиджу клуба в глазах миллионов людей, и клуб должен принять меры.

Такое отношение к партнеру по команде (Родриго – Спортс’’), с которым ты работаешь каждый день, сказывается на игроках. И капитаны должны разрешить эту ситуацию.

Это еще и неуважение к тренеру, потому что это ставит под сомнение не только замену, но и все, что произойдет после нее. Потому что, если бы Кунде забил бы, счет был бы 2:2, и это привело бы к разногласиям по поводу того, кто был прав – Хаби или Винисиус, – сказал бывший главный тренер «Атлетико», «Эспаньола» и «Севильи» в эфире El Partidazo de COPE.