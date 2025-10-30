  • Спортс
  • Черданцев про Батракова в Европе: «Футбольные качества у него исключительные, чтобы завтра играть в основе любого топ-клуба. Но некоторые теряются, когда рядом нет родителей, друзей»
35

Георгий Черданцев считает, что Алексей Батраков готов играть в топ-клубах.

– Да, я бы на его месте попробовал бы завтра. Не знаю его человеческие качества. Некоторым некомфортно жить за границей. Есть те, кто теряется, когда нет рядом папы и мамы, друзей. Если он сможет это преодолеть, то футбольные качества у него исключительные, чтобы прямо завтра играть в основе любой топовой команды.

– Ты видишь большую разницу между ним и Захаряном?

– Категорическую. Физически он значительно лучше подготовлен. Он не хрустальный, в отличие от Захаряна. Я бы на возраст Батракова не смотрел. Если будет предложение, только в хорошую команду, надо ехать. Но ни в коем случае не в болото – ниже пятого места, – сказал комментатор «Матч ТВ».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
