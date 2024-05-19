Дмитрий Гафин: «Идет всплеск посещения стадиона людьми, которые оформили Fan ID совсем недавно. «Динамо» привлекло аудиторию, которая сомневалась, стоит ли ходить на футбол»

Теги премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Fan ID Дмитрий Гафин Футбол

В «Динамо» отметили повышение посещаемости матчей.

– Вы когда-то в жизни волновались больше, чем сейчас?

– Планка волнения в последних матчах стремится только вверх. Уже привык, но каждый раз волнуюсь.

– С чем это можно сравнить? Может быть, с чемпионством «Динамо» в прежние годы?

– Я родился в 78-м году, чемпионство было двумя годами ранее, и, к сожалению, не застал. И сравнивать мне в этом смысле не с чем.

– Успешное время клуба и команды – повод посмотреть на аудиторию внимательнее. Много ли тех на трибунах, кто никогда не был на играх «Динамо» или не был здесь очень давно?

– Мы подметили тенденцию – идет всплеск посещения стадиона людьми, которые оформили карту болельщика совсем недавно. Это еще один плюс нынешней ситуации – мы привлекли аудиторию, которая сомневалась, стоит ли ходить на футбол, – сказал глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

Московский клуб лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 56 очков после 29 туров. «Краснодар» отстает на 3 балла, «Зенит» – на 5 при матче в запасе. 

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10 комментариев
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Эти люди пришли только из за «историчности» происходящих событий. Вряд ли вы увидите их в следующем сезоне.
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Ответ Kirkorofff
Эти люди пришли только из за «историчности» происходящих событий. Вряд ли вы увидите их в следующем сезоне.
Взять прошлый матч с Сочи: было меньше 10к
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Ответ Kirkorofff
Эти люди пришли только из за «историчности» происходящих событий. Вряд ли вы увидите их в следующем сезоне.
Люди уйдут, их фанИД останутся. Профит
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Лучшая команда в России
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Комментарий удален модератором
Прилепил фан-уйди к хорошим результатам на поле, просто старые болельщики пошли на победы смотреть и оформили эту ерунду. настоящих новых болельщиков там единицы.
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Ответ Kirkorofff
Эти люди пришли только из за «историчности» происходящих событий. Вряд ли вы увидите их в следующем сезоне.
Филя, не гони.
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Ответ расформировать московские кабинеты
Да-да. Динамо самый помещаемый клуб, конечно
ну да, в Москве столько же клубов как в Краснодаре, конечно. и вариантов развлечений.
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