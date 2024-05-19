Дмитрий Гафин: «Идет всплеск посещения стадиона людьми, которые оформили Fan ID совсем недавно. «Динамо» привлекло аудиторию, которая сомневалась, стоит ли ходить на футбол»

В «Динамо» отметили повышение посещаемости матчей.

– Вы когда-то в жизни волновались больше, чем сейчас?

– Планка волнения в последних матчах стремится только вверх. Уже привык, но каждый раз волнуюсь.

– С чем это можно сравнить? Может быть, с чемпионством «Динамо» в прежние годы?

– Я родился в 78-м году, чемпионство было двумя годами ранее, и, к сожалению, не застал. И сравнивать мне в этом смысле не с чем.

– Успешное время клуба и команды – повод посмотреть на аудиторию внимательнее. Много ли тех на трибунах, кто никогда не был на играх «Динамо» или не был здесь очень давно?

– Мы подметили тенденцию – идет всплеск посещения стадиона людьми, которые оформили карту болельщика совсем недавно. Это еще один плюс нынешней ситуации – мы привлекли аудиторию, которая сомневалась, стоит ли ходить на футбол, – сказал глава совета директоров « » Дмитрий Гафин.

Московский клуб лидирует в турнирной таблице Мир , набрав 56 очков после 29 туров. «Краснодар» отстает на 3 балла, «Зенит» – на 5 при матче в запасе.