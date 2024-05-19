Дмитрий Гафин: «Идет всплеск посещения стадиона людьми, которые оформили Fan ID совсем недавно. «Динамо» привлекло аудиторию, которая сомневалась, стоит ли ходить на футбол»
В «Динамо» отметили повышение посещаемости матчей.
– Вы когда-то в жизни волновались больше, чем сейчас?
– Планка волнения в последних матчах стремится только вверх. Уже привык, но каждый раз волнуюсь.
– С чем это можно сравнить? Может быть, с чемпионством «Динамо» в прежние годы?
– Я родился в 78-м году, чемпионство было двумя годами ранее, и, к сожалению, не застал. И сравнивать мне в этом смысле не с чем.
– Успешное время клуба и команды – повод посмотреть на аудиторию внимательнее. Много ли тех на трибунах, кто никогда не был на играх «Динамо» или не был здесь очень давно?
– Мы подметили тенденцию – идет всплеск посещения стадиона людьми, которые оформили карту болельщика совсем недавно. Это еще один плюс нынешней ситуации – мы привлекли аудиторию, которая сомневалась, стоит ли ходить на футбол, – сказал глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.
Московский клуб лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 56 очков после 29 туров. «Краснодар» отстает на 3 балла, «Зенит» – на 5 при матче в запасе.