Генсек РФС сообщил о 2 млн оформленных Fan ID: «Никто не увидел больших проблем с возникновением системы»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия РФС болельщики Динамо Москва Максим Митрофанов Краснодар Р-Спорт Fan ID Футбол

Генсек РФС сообщил о 2 млн оформленных Fan ID.

«На данный момент свыше 2 миллионов карт болельщика выдано. Это большое количество.

Сейчас система позволяет беспрепятственно попадать на стадионы. Никто не увидел больших проблем с тем, что эта система возникла», – сказал Максим Митрофанов.

Напомним, закон о Fan ID вступил в силу 1 июня 2022 года. Документ необходим для посещения матчей Мир РПЛ с сезона-2022/23.

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87 комментариев
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А стадионы пустые))
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+80
Ответ Угараю_с_вас
А стадионы пустые))
Мое мнение не изменилось. Оформлять не буду, соответственно-стадионы без меня обойдутся. Генсек РФС пусть и дальше самовнушением занимается.
+80
-6
+74
Делим на 16 получаем 125 000 ... Ого себе,- стадионы ломятся от болельщиков! Очереди в кассы - на 2 квартала! Спекулянты потирают руки...
)))
+54
-5
+49
Но зрителей мало, потому что уже многие на дачах, в конце лета многие еще будут на дачах, осенью будет уже слишком холодно, а весной, видимо, еще слишком холодно

РФС, можете использовать, дарю
+54
-6
+48
Большая часть из двух миллионов - подневольные госслужащие европейской части России по аналогии с обязательным контролируемым участием в выборах ... многие из них так и не посетят ни одного футбольного матча...
+30
-6
+24
В сезоне 2018/19 РПЛ по аудитории входила в десятку самых посещаемых лиг Европы. Отрыв Германии, Англии, Испании, Италии и Франции был большим, но российская лига на равных боролась с голландцами и турками.

В сезоне 2022/2023 – резкий провал. По подсчетам Metaratings.ru, РПЛ оказалась лишь 19-й лигой континента. Россиян опередили даже третий английский дивизион, испанская Сегунда и итальянская Серия А. Даже в Польше, Швеции и Дании посещаемость выше, чем на наших стадионах при Fan ID.
+25
-5
+20
Был в Москве в командировке, остановился рядом со стадионом Динамо. Раньше бы спокойно мог пойти и купить билет. А с этим фан уйди даже желания пойти на матч не возникло
+17
-5
+12
Ответ Мистер Блин
Комментарий скрыт
А ещё повысят пенсии, зарплаты, инфляцию опустят до нуля, починят все дороги в стране, возьмут Киев за 3 дня, жигули начнут создавать автомобили на уровне европейских, научатся делать компьютеры и смартфоны, а америка погрязнет в саморазвале и гражданской войне. Еще годик подождать и вот тогда точно!
+9
0
+9
Так же они не увидели проблем с посещаемостью.Чем больше лапшу на уши людям вешают,тем ещё меньше желания оформить этот недопаспорт.
+11
-3
+8
В этом году ходил на один кубковый матч, в прошлом году на два.
Никаких проблем не было.
Не понимаю, почему на матчи тех же команд под другой вывеской нужен какой-то дополнительный документ.
+8
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+7
Ответ Сергей Лютый
В Воронеже всегда биток
Чего? Тут 3/4 стадиона закрыто, оставшаяся заполняется на 2/3 на топовые матчи. Сам ходил недавно, на Ростов и Зенит.
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Ответ Безумный Макс
Стоит смириться и смотреть дома по телевизору без всякие фанайди)
Так и делаю, вообще не заморачиваюсь, есть возможность сходить на кубковую игру. Они сделали хуже для себя, атмосфера никакущая, плюс клубы недозарабатывают прилично.
+7
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Да отмените уже вы это FanID, все же понятно, что он не нужен.
И вы увидите снова полные стадионы!!!
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-6
+5
Вранье про 2 млн.
По уточненным данным, фан айди оформили 87% жителей России.
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После просмотра матчей ЛЧ и ЛЕ с такой шикарной атмосферой, смотреть матчи РПЛ с пустыми трибунами и пафосными деревяшками на поле нет никакого желания.
+6
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Ответ Красно Белые
К сожалению, стоит смириться. Фан айди уже не отменят
Стоит смириться и смотреть дома по телевизору без всякие фанайди)
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Можно сколько угодно толочь воду в ступе ,но Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что решение об использовании в российской премьер-лиге по футболу "паспорт болельщика" не будет пересмотрено. Он отметил, что указ президента не имеет обратной дороги
А как мы знаем Владим Владимыч никогда не признаёт ошибок ( он считает это проявлением слабости )
А это явное отсутствие здравого смысла , он его игнорирует !))

Мудрый смело исправляет свои ошибки, а глупый боится признать недостатки.
Китайские пословицы и поговорки
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Зачем вообще нужна система, которая создаёт проблемы, пусть и незначительные?
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Очередной начальник, который выдаёт желаемое за действительное. А почему тогда стадионы пустые на матчах чемпионата?
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-3
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К сожалению, стоит смириться. Фан айди уже не отменят
+5
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Генсек РФС, жаль не политбюро, отчеты такие же - вперед к победе коммунизма, а теперь не пойми чего, бла-бла-бла.
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Ответ John5r
На кубке со спамом- 50 тысяч На чемпионате с оренбургом 23 На чемпионате с рубином 17 Фанайди не мешает, мешает, что все очень принципиальные А технически действительно ничего не мешает, фанайди делается 2 минуты, если есть загран нового образца и ок, чуть дольше, если нет
В чемпионате со Спартаком 58 000. Об этом забыл?
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Ответ Mukunku 64
В сезоне 2018/19 РПЛ по аудитории входила в десятку самых посещаемых лиг Европы. Отрыв Германии, Англии, Испании, Италии и Франции был большим, но российская лига на равных боролась с голландцами и турками. В сезоне 2022/2023 – резкий провал. По подсчетам Metaratings.ru, РПЛ оказалась лишь 19-й лигой континента. Россиян опередили даже третий английский дивизион, испанская Сегунда и итальянская Серия А. Даже в Польше, Швеции и Дании посещаемость выше, чем на наших стадионах при Fan ID.
Главное, что посещаемость одного мартовского мероприятия 77%.
Всё остальное этим чинушам--до фонаря.
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Ответ Только Крылья
Я слыхал, что рептилоиды среди нас, а еще Нибиру вот-вот в Землю врежется. Вот что страшно)
Ну что то, а я знатно охренел, когда узнал, что в 2023 году 2 раза к проктологу обращался в поликлинику) При этом ни разу там не был)
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Ответ SGS55
Делим на 16 получаем 125 000 ... Ого себе,- стадионы ломятся от болельщиков! Очереди в кассы - на 2 квартала! Спекулянты потирают руки... )))
Хороший сон😆
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Ответ &_Bishep_&
Да ладно. Я был подряд на двух домашних матчах Зенита: на КР и РПЛ. Атмосфера отличалась как небо и земля.
Сейчас тоже контраст будет. 2 подряд матча Зенит-Цска. Один на выходных, другой в среду в не самое удобное время. И что-то мне подсказывает что в среду будет намного круче
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
На халяву и уксус сладкий.
Где ты халяву видел?
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Ответ Spartakus1984
А не надо отменять,наши депутаты ушлые,могут приостановить его,что бы не ударить лицом в грязь,и всем будет хорошо.
да не отменят и не приостановят его нихрена. В начале всего показатели были в разы хуже, но не отменили ведь . Так с чего же они будут проводить какие-то махинации с фан айди?
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Ответ Красно Белые
Ну, бл. Максимально тупая логика, ведь оформление фан айди фанатами-это вопрос времени. Так в чем проблема этот процесс ускорить, поскорее вернуться на трибуна и поддержать команду, у которой и так не самые легкие времена
Ну ок можете оформить и идти в чем проблема?!)
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Ответ Кирилл.С-Пб
На Зените стадион битком. Ничего не мешает
На халяву и уксус сладкий.
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