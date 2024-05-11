Генсек РФС сообщил о 2 млн оформленных Fan ID: «Никто не увидел больших проблем с возникновением системы»
Генсек РФС сообщил о 2 млн оформленных Fan ID.
«На данный момент свыше 2 миллионов карт болельщика выдано. Это большое количество.
Сейчас система позволяет беспрепятственно попадать на стадионы. Никто не увидел больших проблем с тем, что эта система возникла», – сказал Максим Митрофанов.
Напомним, закон о Fan ID вступил в силу 1 июня 2022 года. Документ необходим для посещения матчей Мир РПЛ с сезона-2022/23.
)))
РФС, можете использовать, дарю
В сезоне 2022/2023 – резкий провал. По подсчетам Metaratings.ru, РПЛ оказалась лишь 19-й лигой континента. Россиян опередили даже третий английский дивизион, испанская Сегунда и итальянская Серия А. Даже в Польше, Швеции и Дании посещаемость выше, чем на наших стадионах при Fan ID.
Никаких проблем не было.
Не понимаю, почему на матчи тех же команд под другой вывеской нужен какой-то дополнительный документ.
И вы увидите снова полные стадионы!!!
По уточненным данным, фан айди оформили 87% жителей России.
А как мы знаем Владим Владимыч никогда не признаёт ошибок ( он считает это проявлением слабости )
А это явное отсутствие здравого смысла , он его игнорирует !))
Мудрый смело исправляет свои ошибки, а глупый боится признать недостатки.
Китайские пословицы и поговорки
Всё остальное этим чинушам--до фонаря.