Генсек РФС сообщил о 2 млн оформленных Fan ID: «Никто не увидел больших проблем с возникновением системы»

Генсек РФС сообщил о 2 млн оформленных Fan ID.

«На данный момент свыше 2 миллионов карт болельщика выдано. Это большое количество.

Сейчас система позволяет беспрепятственно попадать на стадионы. Никто не увидел больших проблем с тем, что эта система возникла», – сказал Максим Митрофанов.

Напомним, закон о Fan ID вступил в силу 1 июня 2022 года. Документ необходим для посещения матчей Мир РПЛ с сезона-2022/23.