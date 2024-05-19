Гафин о проклятии «Динамо»: «Я не склонен к мистике, но есть что-то, о чем мы не знаем. Все в нашей жизни возможно»

Глава совета директоров «Динамо» высказался о проклятии клуба.

Последний чемпионский титул бело-голубые завоевали в 1976 году. В 30-м туре Мир РПЛ «Динамо» достаточно сыграть вничью, чтобы стать чемпионом России.

– Тема с проклятием для вас актуальна в свете последних результатов?

– Вы вот несерьезно к этому относитесь, интересуетесь мнением на этот счет, в том числе, и у помещика Шпрыгина ( – экс-глава Всероссийского объединения болельщиков и фанат «Динамо» – Sports).

Я не склонен к мистике и подобным вещам, но есть что-то, о чем мы не знаем. Не буду исключать того, о чем вы говорите, все в нашей жизни возможно, – сказал Дмитрий Гафин.

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