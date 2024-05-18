«Динамо» собрало аншлаг в РПЛ впервые с введения Fan ID. Матч с «Крыльями» посетят больше 25 тысяч зрителей
Проданы все билеты на матч Мир РПЛ «Динамо» – «Крылья Советов».
Впервые с начала 2023 года, когда для игр РПЛ стал обязателен Fan ID, на «ВТБ Арене» будет аншлаг. Стадион вмещает 25,7 тысячи человек.
«Динамо» лидирует в чемпионате России, набрав 53 очка в 28 матчах. Для титула москвичам нужно набрать 4 очка в двух оставшихся играх.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Крылья Советов». Начало – в 14:00 по московскому времени.
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Коммунизм - до первого личного капитала.
Протест против FanID - до первого возможного за пол века чемпионства.
Л-лицемерие.
1. Как настоящий фанат ты против.
2. Через год ты уже с фануйди.
3. Агришься на тех, кто фануйди оформлять не хочет.
Мест пустых огромная куча. Особенно за воротами
суперкубок пляжки-вот это мы покажем,все же сядут у телевизоров чтобы запечатлеть сия зрелище
ПОЗОР!!!!!