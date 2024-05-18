«Динамо» собрало аншлаг в РПЛ впервые с введения Fan ID. Матч с «Крыльями» посетят больше 25 тысяч зрителей

Теги Крылья Советов ВТБ Арена премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Fan ID Футбол

Проданы все билеты на матч Мир РПЛ «Динамо» – «Крылья Советов».

Впервые с начала 2023 года, когда для игр РПЛ стал обязателен Fan ID, на «ВТБ Арене» будет аншлаг. Стадион вмещает 25,7 тысячи человек.

«Динамо» лидирует в чемпионате России, набрав 53 очка в 28 матчах. Для титула москвичам нужно набрать 4 очка в двух оставшихся играх.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Крылья Советов». Начало – в 14:00 по московскому времени.

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21 комментарий
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Удачи Динамо.
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-7
+30
Ответ Karendenis
Удачи Динамо.
Феминизм - до первого достойного мужика.
Коммунизм - до первого личного капитала.
Протест против FanID - до первого возможного за пол века чемпионства.

Л-лицемерие.
+43
-15
+28
Будет забавно, если Динамо умудрится слить, при первом аншлаге).
+18
-2
+16
Ответ Алексей Горланов
Феминизм - до первого достойного мужика. Коммунизм - до первого личного капитала. Протест против FanID - до первого возможного за пол века чемпионства. Л-лицемерие.
Стадии принятия фануйди:
1. Как настоящий фанат ты против.
2. Через год ты уже с фануйди.
3. Агришься на тех, кто фануйди оформлять не хочет.
+17
-2
+15
Ответ ulanov.vladislav95@list.ru
МАТЧ ТВ в своем репертуаре,игра которое может многое решить,мы показывать не будем суперкубок пляжки-вот это мы покажем,все же сядут у телевизоров чтобы запечатлеть сия зрелище ПОЗОР!!!!!
Купи подписку и смотри все матчи. В чем проблема?)
+11
-4
+7
Ответ Magic13
Будет забавно, если Динамо умудрится слить, при первом аншлаге).
Тоже подумал. Тогда игра в поддавки приобретёт гротескную форму)
+6
0
+6
Ну если уже неделю бесплатно билеты выдавать- то не удивительно....
+9
-5
+4
Я всегда думал, что аншлаг - это полный стадион, а не когда на пару тысяч больше обычного )
+3
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+2
Сколько хожу первый раз такое с очередью, аншлаг, игра уже начилась, всё стою.
+2
-1
+1
О каком аншлаге речь?
Мест пустых огромная куча. Особенно за воротами
+2
-1
+1
Там аншлагом не пахнет !
+1
0
+1
Ответ Алексей Горланов
Феминизм - до первого достойного мужика. Коммунизм - до первого личного капитала. Протест против FanID - до первого возможного за пол века чемпионства. Л-лицемерие.
я так понимаю, многие не доживают до своего первого )))
+1
0
+1
Ответ ulanov.vladislav95@list.ru
МАТЧ ТВ в своем репертуаре,игра которое может многое решить,мы показывать не будем суперкубок пляжки-вот это мы покажем,все же сядут у телевизоров чтобы запечатлеть сия зрелище ПОЗОР!!!!!
Любишь кататься - люби и саночки возить
+1
0
+1
МАТЧ ТВ в своем репертуаре,игра которое может многое решить,мы показывать не будем
суперкубок пляжки-вот это мы покажем,все же сядут у телевизоров чтобы запечатлеть сия зрелище
ПОЗОР!!!!!
+5
-5
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По картинке там далеко до аншлага
+1
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Ответ kost68
я так понимаю, многие не доживают до своего первого )))
До достойного - точно. (:
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