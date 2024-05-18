«Динамо» собрало аншлаг в РПЛ впервые с введения Fan ID. Матч с «Крыльями» посетят больше 25 тысяч зрителей

Проданы все билеты на матч Мир РПЛ «Динамо» – «Крылья Советов».

Впервые с начала 2023 года, когда для игр РПЛ стал обязателен Fan ID, на « » будет аншлаг. Стадион вмещает 25,7 тысячи человек.

«Динамо» лидирует в чемпионате России, набрав 53 очка в 28 матчах. Для титула москвичам нужно набрать 4 очка в двух оставшихся играх.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – « ». Начало – в 14:00 по московскому времени.

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